После завтрака начнём экскурсию по Праяграджу и знакомство с его достопримечательностями. Посетим место слияния рек Ганга, Ямуны и мистической Сарасвати, которое считается священным. Каждые 12 лет тут проходит крупнейшее в мире собрание людей — по народному поверью, купание в этих водах очищает от грехов. Желающие смогут прокатиться на лодке и ощутить царящую здесь безмятежность.

Затем поедем дальше и посмотрим на Кафедральный собор Всех Святых, также известный как Паттар Гирджагар или Каменная церковь. Это сооружение в готическом стиле было спроектировано знаменитым британским архитектором. Увидим потрясающий мраморный алтарь с филигранными мозаиками, впечатляющими витражами, кафедрой и арками.

Осмотрим и соседнюю достопримечательность — храм Бейд Хануман. В нём расположен шестиметровый идол божества — я расскажу вам интересные легенды, связанные с этой фигурой.

Также побываем и у других архитектурных жемчужин города — крепости Аллахабад с тремя великолепными галереями, окружёнными высокими башнями, и дворца Джодхабай на территории крепости. По возможности, доедем до гхата Сарасвати, священного берега реки. Он известен благодаря ежедневно проводимому здесь ритуалу, посвящённому святому огню.