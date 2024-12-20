Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. В отеле Hotel Naveen Continental 3*, размещение 2-местное.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Maruti Dezire или Maruti Ciaz, Toyota Etios.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, перелёт в Праяградж, размещение в отеле
Встретим вас в Дели и отправимся в аэропорт, откуда совершим 1,5-часовой перелёт в город Праяградж. По прибытии доедем до отеля, где вы разместитесь и отдохнёте.
Знакомство с достопримечательностями Праяграджа
После завтрака начнём экскурсию по Праяграджу и знакомство с его достопримечательностями. Посетим место слияния рек Ганга, Ямуны и мистической Сарасвати, которое считается священным. Каждые 12 лет тут проходит крупнейшее в мире собрание людей — по народному поверью, купание в этих водах очищает от грехов. Желающие смогут прокатиться на лодке и ощутить царящую здесь безмятежность.
Затем поедем дальше и посмотрим на Кафедральный собор Всех Святых, также известный как Паттар Гирджагар или Каменная церковь. Это сооружение в готическом стиле было спроектировано знаменитым британским архитектором. Увидим потрясающий мраморный алтарь с филигранными мозаиками, впечатляющими витражами, кафедрой и арками.
Осмотрим и соседнюю достопримечательность — храм Бейд Хануман. В нём расположен шестиметровый идол божества — я расскажу вам интересные легенды, связанные с этой фигурой.
Также побываем и у других архитектурных жемчужин города — крепости Аллахабад с тремя великолепными галереями, окружёнными высокими башнями, и дворца Джодхабай на территории крепости. По возможности, доедем до гхата Сарасвати, священного берега реки. Он известен благодаря ежедневно проводимому здесь ритуалу, посвящённому святому огню.
Перелёт в Дели
Утром — перелёт в Дели. Завершение тура.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансферы по программе на машине с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутилированная вода
- Катание на лодке
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Дели и обратно
- Авиабилеты от Дели до Праяграджа и обратно - от $50 до $100
- Обеды и ужины - около $25
- Входные билеты к достопримечательностям - около $20 за человека
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты