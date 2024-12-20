Из Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати

Увидеть одну из главных святынь индуизма и познакомиться с древним городом
Я познакомлю вас с историей одного из самых древних городов мира, название которого — Праяградж — переводится как «царь всех слияний рек». Мы осмотрим красивый собор, построенный в готическом стиле.
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Погуляем по территории крепости Аллахабад. Увидим, как смешиваются зелёные воды Ямуны с минеральными и грязевыми водами Ганга.

Вы узнаете, почему это место так почитается индусами, прокатитесь на лодке и увидите святыни, к которым приезжают паломники со всего света.

Из Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати
Из Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати
Из Дели в Праяградж. Индивидуальный тур к месту слияния священных рек Ганга, Ямуны и Сарасвати
Ближайшие даты:
20
дек23
дек10
янв13
янв17
янв20
янв27
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. В отеле Hotel Naveen Continental 3*, размещение 2-местное.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Maruti Dezire или Maruti Ciaz, Toyota Etios.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, перелёт в Праяградж, размещение в отеле

Встретим вас в Дели и отправимся в аэропорт, откуда совершим 1,5-часовой перелёт в город Праяградж. По прибытии доедем до отеля, где вы разместитесь и отдохнёте.

Встреча, перелёт в Праяградж, размещение в отелеВстреча, перелёт в Праяградж, размещение в отелеВстреча, перелёт в Праяградж, размещение в отелеВстреча, перелёт в Праяградж, размещение в отеле
2 день

Знакомство с достопримечательностями Праяграджа

После завтрака начнём экскурсию по Праяграджу и знакомство с его достопримечательностями. Посетим место слияния рек Ганга, Ямуны и мистической Сарасвати, которое считается священным. Каждые 12 лет тут проходит крупнейшее в мире собрание людей — по народному поверью, купание в этих водах очищает от грехов. Желающие смогут прокатиться на лодке и ощутить царящую здесь безмятежность.

Затем поедем дальше и посмотрим на Кафедральный собор Всех Святых, также известный как Паттар Гирджагар или Каменная церковь. Это сооружение в готическом стиле было спроектировано знаменитым британским архитектором. Увидим потрясающий мраморный алтарь с филигранными мозаиками, впечатляющими витражами, кафедрой и арками.

Осмотрим и соседнюю достопримечательность — храм Бейд Хануман. В нём расположен шестиметровый идол божества — я расскажу вам интересные легенды, связанные с этой фигурой.

Также побываем и у других архитектурных жемчужин города — крепости Аллахабад с тремя великолепными галереями, окружёнными высокими башнями, и дворца Джодхабай на территории крепости. По возможности, доедем до гхата Сарасвати, священного берега реки. Он известен благодаря ежедневно проводимому здесь ритуалу, посвящённому святому огню.

Знакомство с достопримечательностями ПраяграджаЗнакомство с достопримечательностями ПраяграджаЗнакомство с достопримечательностями ПраяграджаЗнакомство с достопримечательностями ПраяграджаЗнакомство с достопримечательностями ПраяграджаЗнакомство с достопримечательностями Праяграджа
3 день

Перелёт в Дели

Утром — перелёт в Дели. Завершение тура.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы по программе на машине с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутилированная вода
  • Катание на лодке
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Дели и обратно
  • Авиабилеты от Дели до Праяграджа и обратно - от $50 до $100
  • Обеды и ужины - около $25
  • Входные билеты к достопримечательностям - около $20 за человека
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт или ваш отель, утро
Завершение: Дели, аэропорт или ваш отель, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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