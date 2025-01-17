Для бронирования места в группе после внесения оплаты на сайте необходимо внести предоплату 300$. За вами закрепляется место после внесения предоплаты.

За 2 месяца до начала тура необходимо оплатить половину оставшейся суммы. Гарантируем полный возврат предоплаты, если бронирование будет аннулировано за 2 месяца до тура.

За 2 месяца до начала тура мы начинаем бронировать и оплачивать отели, перелёт и другие необходимые услуги.

Остаток суммы вы оплачиваете в первый день вашего прилёта в Индию (наличными или на карту).

Проживание. В отелях 3* по маршруту, размещение 2-местное.

The Suncourt Hotel Yatri в Дели;

Gupta Villas, a boutique Homestay в Агре;

Trimrooms Mount Blue в Джайпуре;

Hotel Sunset в Орчхе;

Hotel Ramayana в Кхаджурахо;

Mpt Tourist Bangalo в Читракуте;

Ashirvad Homestay в Варанаси.

*Отели указаны для примера, возможно проживание в аналогичных. Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. На автомобиле, если группа до 3 человек, или на комфортабельном минивэне (от 4 до 10 человек).

Дети. Возможно участие в туре с 16 лет.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.