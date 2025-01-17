Духовно и душевно: главное в 7 городах Северной Индии, практики и погружение в культуру

Встретить рассвет на Ганге, поучаствовать в празднике Холи и помедитировать в священных местах
Индия с её традициями, цветами, запахами, дружелюбными людьми навсегда покоряет сердца — приглашаем в этом убедиться! Мы посетим территории древних королевств, невероятные дворцы и крепости, чудо света Тадж-Махал — здесь
читать дальше

даже устроим медитацию. Побываем в особенных для индуистов местах на берегах священных рек. Сможем помолиться рядом с паломниками, увидим церемонии огня и кремации. Полюбуемся типичными индийскими пейзажами и познакомимся с простой местной жизнью. Почти ежедневно вас ждут духовные практики: йога, медитации, пение мантр и мастер-классы.

А ещё мы поучаствуем в празднике Холи, во время которого принято осыпать друг друга цветными порошками, веселиться и ходить в гости.

Я расскажу вам его историю, а от наших проводников вы услышите много интересных легенд, шуток и полезной информации о стране.

5
2 отзыва
Духовно и душевно: главное в 7 городах Северной Индии, практики и погружение в культуру
Духовно и душевно: главное в 7 городах Северной Индии, практики и погружение в культуру
Духовно и душевно: главное в 7 городах Северной Индии, практики и погружение в культуру

Описание тура

Организационные детали

Для бронирования места в группе после внесения оплаты на сайте необходимо внести предоплату 300$. За вами закрепляется место после внесения предоплаты.
За 2 месяца до начала тура необходимо оплатить половину оставшейся суммы. Гарантируем полный возврат предоплаты, если бронирование будет аннулировано за 2 месяца до тура.
За 2 месяца до начала тура мы начинаем бронировать и оплачивать отели, перелёт и другие необходимые услуги.
Остаток суммы вы оплачиваете в первый день вашего прилёта в Индию (наличными или на карту).

Проживание. В отелях 3* по маршруту, размещение 2-местное.
The Suncourt Hotel Yatri в Дели;
Gupta Villas, a boutique Homestay в Агре;
Trimrooms Mount Blue в Джайпуре;
Hotel Sunset в Орчхе;
Hotel Ramayana в Кхаджурахо;
Mpt Tourist Bangalo в Читракуте;
Ashirvad Homestay в Варанаси.

*Отели указаны для примера, возможно проживание в аналогичных. Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. На автомобиле, если группа до 3 человек, или на комфортабельном минивэне (от 4 до 10 человек).

Дети. Возможно участие в туре с 16 лет.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Дели

Встречаемся и едем в отель. После размещения познакомимся друг с другом поближе и приобретём необходимое: сим-карты, удобную одежду, если понадобится. При наличии времени и сил прогуляемся по местным улочкам и заглянем на базары. Вечером поужинаем в одном из самых старых и известных районов Дели (за доплату).

Встреча, размещение в отеле, прогулка по ДелиВстреча, размещение в отеле, прогулка по ДелиВстреча, размещение в отеле, прогулка по ДелиВстреча, размещение в отеле, прогулка по ДелиВстреча, размещение в отеле, прогулка по Дели
2 день

Экскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городу

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся знакомиться с достопримечательностями Дели. Посетим Гурдвара Бангла Сахиб — храм сикхов со священным озером, воды которого известны как «амрита» — нектар бессмертия. Увидим храм Лотоса в форме цветка. Если хватит времени, побываем в Акшардхаме, который вошёл в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый грандиозный индуистский храм в мире.

Во второй половине дня переедем в Джайпур (в пути 4-5 часов). Разместимся в отеле, отдохнём и пойдём исследовать окрестности. По возможности посетим дворец Ветров — Хава-Махал — или оставим его на завтра, а сегодня заглянем на местные рынки, прокатимся на рикшах и вечером устроим медитацию.

Экскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городуЭкскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городуЭкскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городуЭкскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городуЭкскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городуЭкскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городу
3 день

Форт Амбер, переезд в Агру

Проснёмся на рассвете, позанимаемся йогой, позавтракаем и поедем за город, в форт Амбер. Этот дворец-крепость находится на горе над долиной, в которой расположился Джайпур. Вы увидите роскошь, в которой жили раджи. Мы побродим по узким улочкам на территории дворца и сделаем красивые фотографии.

На обратном пути в город остановимся у живописного озера, прогуляемся и, если нам не удалось посетить дворец Ветров вчера, посетим его сегодня. Во второй половине дня отправимся в Агру (в пути 4-5 часов), разместимся в отеле и отдохнём.

Форт Амбер, переезд в АгруФорт Амбер, переезд в АгруФорт Амбер, переезд в АгруФорт Амбер, переезд в АгруФорт Амбер, переезд в Агру
4 день

Тадж-Махал, медитация, форт Агра, свободное время

Снова проснёмся рано и поедем любоваться главной жемчужиной города и символом искренней любви — Тадж-Махалом. Там мы найдём укромное местечко, чтобы провести медитацию на раскрытие сердечной чакры.

После завтрака посетим ещё несколько известных мест, одно из которых — форт Агра. Во второй половине дня — свободное время. Мы сможем отдохнуть, погулять или провести духовную практику, например, мастер-класс по чакрам или пение мантр.

Тадж-Махал, медитация, форт Агра, свободное времяТадж-Махал, медитация, форт Агра, свободное времяТадж-Махал, медитация, форт Агра, свободное времяТадж-Махал, медитация, форт Агра, свободное время
5 день

Крепость Гвалиор, переезд в город Орчха

Начнём день с духовной практики. Позавтракав, направимся в Гвалиор (в пути около 3 часов). По приезде посетим одну из самых невероятных крепостей в центральной Индии: архитектура ансамбля крепости Гвалиор не имеет равных в стране.

Также осмотрим древнейшие статуи джайнистских святых, высеченные в скале. После доберёмся до затерянного города Орчха (в пути около 3 часов) и останемся здесь на ночь.

Крепость Гвалиор, переезд в город ОрчхаКрепость Гвалиор, переезд в город ОрчхаКрепость Гвалиор, переезд в город ОрчхаКрепость Гвалиор, переезд в город Орчха
6 день

Экскурсия по Орчхе, переезд в Кхаджурахо

Снова проснёмся рано и после духовной практики и завтрака пойдём знакомиться с городом. Здесь царит атмосфера спокойствия, расслабленности и гармонии — вы сами сможете это ощутить. Мы посетим дворцы, крепости и королевские покои и полюбуемся живописным лесом и рекой.

Ближе к вечеру отправимся в город храмов Камасутры — Кхаджурахо.

Экскурсия по Орчхе, переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе, переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе, переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе, переезд в Кхаджурахо
7 день

Эротические храмы Кхаджурахо, знакомство с местной жизнью, закат на горе и праздник Холи

После йоги и завтрака отправимся исследовать храмовый комплекс, который является большим откровением для всего мира. Каменная Камасутра — второе имя этой достопримечательности: здесь, на стенах храмов, запечатлены истории из Камасутры.

Во второй половине дня посетим историческую часть города, где люди ещё живут по кастовой системе. Побываем в местных деревнях и понаблюдаем за течением обычной индийской жизни.

Вечером поднимемся на небольшую гору, насладимся закатом и попоём мантры. А затем переоденемся, купим краски и поучаствуем в празднике Холи — многовековой традиции в честь начала весны и пробуждения природы. Во время празднования принято осыпать друг друга цветными порошками, веселиться и ходить в гости.

Эротические храмы Кхаджурахо, знакомство с местной жизнью, закат на горе и праздник ХолиЭротические храмы Кхаджурахо, знакомство с местной жизнью, закат на горе и праздник ХолиЭротические храмы Кхаджурахо, знакомство с местной жизнью, закат на горе и праздник ХолиЭротические храмы Кхаджурахо, знакомство с местной жизнью, закат на горе и праздник Холи
8 день

Каньон и водопад Ранех, переезд в Читракут, прогулка на лодке по Мандакини и церемония огня

Снова начнём день с духовной практики, а после завтрака посетим красивый природный каньон и водопад Ранех на реке Кен в 17 км от Кхаджурахо.

После обеда отправимся в Читракут (в пути около 4 часов), второе название которого — Мини-Варанаси. По прибытии прокатимся на лодке по священной реке Мандакини и понаблюдаем за церемонией огня — Мандакини Ганга Аарти.

Каньон и водопад Ранех, переезд в Читракут, прогулка на лодке по Мандакини и церемония огняКаньон и водопад Ранех, переезд в Читракут, прогулка на лодке по Мандакини и церемония огняКаньон и водопад Ранех, переезд в Читракут, прогулка на лодке по Мандакини и церемония огняКаньон и водопад Ранех, переезд в Читракут, прогулка на лодке по Мандакини и церемония огня
9 день

Достопримечательности Чиракута, переезд в Варанаси

Сегодня исследуем священный Читракут, где всё отражает предания древнеиндийского эпоса. Царь Рама — одно из воплощений Вишну на земле — был отправлен в изгнание и 11 лет провёл в лесах в окрестностях Читракута. Мы подробно расскажем вам эту легенду, и вы поймёте, почему сюда любят приезжать паломники.

По возможности посетим одну из культовых построек — Хануман-Дхара. Она расположена на поросшем лесом холме — чтобы к нему подняться, надо преодолеть 360 ступеней. Святилище выглядит просто, но возникло оно очень интересным образом — как именно, вы узнаете на месте.

Также, по возможности, совершим ритуальный 5-километровый обход священной горы Камат-Гири — «холм, исполняющий желания», где поселился Рама. Если останется время, отдохнём недалеко от истока реки в ашраме Сати-Анусуя, который тоже обладает удивительной историей.

Затем переедем в Варанаси (в пути — 5-6 часов).

Достопримечательности Чиракута, переезд в ВаранасиДостопримечательности Чиракута, переезд в ВаранасиДостопримечательности Чиракута, переезд в ВаранасиДостопримечательности Чиракута, переезд в Варанаси
10 день

Прогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения Ганге

Уже по традиции утром вас ждёт духовная практика, а после завтрака отправимся знакомиться с городом. Понаблюдаем за местной жизнью, а также за процессом кремации, который совершается здесь ежедневно.

Затем побываем в почитаемом буддистами Сарнатхе, где Будда провёл свою первую проповедь. Вечером станем свидетелями невероятного зрелища — огненного обряда ритуального поклонения священной реке Ганге.

Прогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения ГангеПрогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения ГангеПрогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения ГангеПрогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения ГангеПрогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения ГангеПрогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения Ганге
11 день

Рассвет на Ганге, перелёт в Дели, завершение тура

Встанем ещё затемно, чтобы встретить рассвет в лодке на реке Ганг. Мы понаблюдаем, как просыпается жизнь в городе, как люди с самого утра спешат к священным водам, чтобы помолиться и совершить омовение в реке. Затем побродим по улочкам Варанаси, а после поедем в аэропорт, откуда вылетим в Дели.

Рассвет на Ганге, перелёт в Дели, завершение тураРассвет на Ганге, перелёт в Дели, завершение тураРассвет на Ганге, перелёт в Дели, завершение тураРассвет на Ганге, перелёт в Дели, завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1320
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Внутренний перелёт из Варанаси в Дели в наш последний день (включён багаж 15 кг и ручная кладь 7 кг)
  • Трансферы из аэропорта Дели по прибытию и в аэропорт Варанаси в заключительный день
  • Все перемещения по стране, работа водителей, топливо
  • Входные билеты в достопримечательности по маршруту, услуги местных гидов
  • Катание на лодке в Читракуте и в Варанаси
  • Духовные практики по программе
  • Сопровождение группы русскоязычным и англоязычным турлидерами
  • Консультации по любым вопросам по туру
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза - $25
  • Страховка
  • 1-местное размещение (при необходимости и возможности)
  • Личные расходы (чаевые, покупка сувениров и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Дели, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
17 янв 2025
Лавкуш-отличный гид! Все окрестности Кхаджурахо(и не только) покажет, все расскажет, поможет с чем угодно и ответит на все интересующие вопросы Жила в его хоумстэй-все отлично: удобная кровать,горячая вода и прекрасная семья,готовая помочь в любой ситуации. Советую обращаться к данному организатору!
В
11 дек 2024
Данный организатор предоставил нам все необходимые услуги в кратчайшие сроки и с лучшим качеством! Я обязательно порекомендую воспользоваться услугами данного организатора и обязательно воспользуюсь им в будущем.
Тур нам очень понравился, мы остались очень довольны!

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
8 дней
6 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$1099 за человека
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
На машине
10 дней
3 отзыва
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Помедитировать в Гималаях, посетить резиденцию Далай-ламы и храм, где жили участники The Beatles
Начало: Аэропорт Дели, первая половина дня
24 мая в 08:00
$1650 за человека
Погружение в культуру Индии: комфорт-тур
На машине
10 дней
Погружение в культуру Индии: комфорт-тур
Побывать на священной земле 6 городов, принять участие в молитве-ритуале и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро (точное время зависит о...
29 ноя в 08:00
$1850 за человека