Описание тура
Организационные детали
Для бронирования места в группе после внесения оплаты на сайте необходимо внести предоплату 300$. За вами закрепляется место после внесения предоплаты.
За 2 месяца до начала тура необходимо оплатить половину оставшейся суммы. Гарантируем полный возврат предоплаты, если бронирование будет аннулировано за 2 месяца до тура.
За 2 месяца до начала тура мы начинаем бронировать и оплачивать отели, перелёт и другие необходимые услуги.
Остаток суммы вы оплачиваете в первый день вашего прилёта в Индию (наличными или на карту).
Проживание. В отелях 3* по маршруту, размещение 2-местное.
The Suncourt Hotel Yatri в Дели;
Gupta Villas, a boutique Homestay в Агре;
Trimrooms Mount Blue в Джайпуре;
Hotel Sunset в Орчхе;
Hotel Ramayana в Кхаджурахо;
Mpt Tourist Bangalo в Читракуте;
Ashirvad Homestay в Варанаси.
*Отели указаны для примера, возможно проживание в аналогичных. Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. На автомобиле, если группа до 3 человек, или на комфортабельном минивэне (от 4 до 10 человек).
Дети. Возможно участие в туре с 16 лет.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Дели
Встречаемся и едем в отель. После размещения познакомимся друг с другом поближе и приобретём необходимое: сим-карты, удобную одежду, если понадобится. При наличии времени и сил прогуляемся по местным улочкам и заглянем на базары. Вечером поужинаем в одном из самых старых и известных районов Дели (за доплату).
Экскурсия по Дели, переезд в Джайпур, прогулка по городу
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся знакомиться с достопримечательностями Дели. Посетим Гурдвара Бангла Сахиб — храм сикхов со священным озером, воды которого известны как «амрита» — нектар бессмертия. Увидим храм Лотоса в форме цветка. Если хватит времени, побываем в Акшардхаме, который вошёл в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый грандиозный индуистский храм в мире.
Во второй половине дня переедем в Джайпур (в пути 4-5 часов). Разместимся в отеле, отдохнём и пойдём исследовать окрестности. По возможности посетим дворец Ветров — Хава-Махал — или оставим его на завтра, а сегодня заглянем на местные рынки, прокатимся на рикшах и вечером устроим медитацию.
Форт Амбер, переезд в Агру
Проснёмся на рассвете, позанимаемся йогой, позавтракаем и поедем за город, в форт Амбер. Этот дворец-крепость находится на горе над долиной, в которой расположился Джайпур. Вы увидите роскошь, в которой жили раджи. Мы побродим по узким улочкам на территории дворца и сделаем красивые фотографии.
На обратном пути в город остановимся у живописного озера, прогуляемся и, если нам не удалось посетить дворец Ветров вчера, посетим его сегодня. Во второй половине дня отправимся в Агру (в пути 4-5 часов), разместимся в отеле и отдохнём.
Тадж-Махал, медитация, форт Агра, свободное время
Снова проснёмся рано и поедем любоваться главной жемчужиной города и символом искренней любви — Тадж-Махалом. Там мы найдём укромное местечко, чтобы провести медитацию на раскрытие сердечной чакры.
После завтрака посетим ещё несколько известных мест, одно из которых — форт Агра. Во второй половине дня — свободное время. Мы сможем отдохнуть, погулять или провести духовную практику, например, мастер-класс по чакрам или пение мантр.
Крепость Гвалиор, переезд в город Орчха
Начнём день с духовной практики. Позавтракав, направимся в Гвалиор (в пути около 3 часов). По приезде посетим одну из самых невероятных крепостей в центральной Индии: архитектура ансамбля крепости Гвалиор не имеет равных в стране.
Также осмотрим древнейшие статуи джайнистских святых, высеченные в скале. После доберёмся до затерянного города Орчха (в пути около 3 часов) и останемся здесь на ночь.
Экскурсия по Орчхе, переезд в Кхаджурахо
Снова проснёмся рано и после духовной практики и завтрака пойдём знакомиться с городом. Здесь царит атмосфера спокойствия, расслабленности и гармонии — вы сами сможете это ощутить. Мы посетим дворцы, крепости и королевские покои и полюбуемся живописным лесом и рекой.
Ближе к вечеру отправимся в город храмов Камасутры — Кхаджурахо.
Эротические храмы Кхаджурахо, знакомство с местной жизнью, закат на горе и праздник Холи
После йоги и завтрака отправимся исследовать храмовый комплекс, который является большим откровением для всего мира. Каменная Камасутра — второе имя этой достопримечательности: здесь, на стенах храмов, запечатлены истории из Камасутры.
Во второй половине дня посетим историческую часть города, где люди ещё живут по кастовой системе. Побываем в местных деревнях и понаблюдаем за течением обычной индийской жизни.
Вечером поднимемся на небольшую гору, насладимся закатом и попоём мантры. А затем переоденемся, купим краски и поучаствуем в празднике Холи — многовековой традиции в честь начала весны и пробуждения природы. Во время празднования принято осыпать друг друга цветными порошками, веселиться и ходить в гости.
Каньон и водопад Ранех, переезд в Читракут, прогулка на лодке по Мандакини и церемония огня
Снова начнём день с духовной практики, а после завтрака посетим красивый природный каньон и водопад Ранех на реке Кен в 17 км от Кхаджурахо.
После обеда отправимся в Читракут (в пути около 4 часов), второе название которого — Мини-Варанаси. По прибытии прокатимся на лодке по священной реке Мандакини и понаблюдаем за церемонией огня — Мандакини Ганга Аарти.
Достопримечательности Чиракута, переезд в Варанаси
Сегодня исследуем священный Читракут, где всё отражает предания древнеиндийского эпоса. Царь Рама — одно из воплощений Вишну на земле — был отправлен в изгнание и 11 лет провёл в лесах в окрестностях Читракута. Мы подробно расскажем вам эту легенду, и вы поймёте, почему сюда любят приезжать паломники.
По возможности посетим одну из культовых построек — Хануман-Дхара. Она расположена на поросшем лесом холме — чтобы к нему подняться, надо преодолеть 360 ступеней. Святилище выглядит просто, но возникло оно очень интересным образом — как именно, вы узнаете на месте.
Также, по возможности, совершим ритуальный 5-километровый обход священной горы Камат-Гири — «холм, исполняющий желания», где поселился Рама. Если останется время, отдохнём недалеко от истока реки в ашраме Сати-Анусуя, который тоже обладает удивительной историей.
Затем переедем в Варанаси (в пути — 5-6 часов).
Прогулка по Варанаси, Сарнатх, ритуал поклонения Ганге
Уже по традиции утром вас ждёт духовная практика, а после завтрака отправимся знакомиться с городом. Понаблюдаем за местной жизнью, а также за процессом кремации, который совершается здесь ежедневно.
Затем побываем в почитаемом буддистами Сарнатхе, где Будда провёл свою первую проповедь. Вечером станем свидетелями невероятного зрелища — огненного обряда ритуального поклонения священной реке Ганге.
Рассвет на Ганге, перелёт в Дели, завершение тура
Встанем ещё затемно, чтобы встретить рассвет в лодке на реке Ганг. Мы понаблюдаем, как просыпается жизнь в городе, как люди с самого утра спешат к священным водам, чтобы помолиться и совершить омовение в реке. Затем побродим по улочкам Варанаси, а после поедем в аэропорт, откуда вылетим в Дели.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1320
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Внутренний перелёт из Варанаси в Дели в наш последний день (включён багаж 15 кг и ручная кладь 7 кг)
- Трансферы из аэропорта Дели по прибытию и в аэропорт Варанаси в заключительный день
- Все перемещения по стране, работа водителей, топливо
- Входные билеты в достопримечательности по маршруту, услуги местных гидов
- Катание на лодке в Читракуте и в Варанаси
- Духовные практики по программе
- Сопровождение группы русскоязычным и англоязычным турлидерами
- Консультации по любым вопросам по туру
Что не входит в цену
- Перелёт в Дели из вашего города и обратно
- Обеды и ужины
- Виза - $25
- Страховка
- 1-местное размещение (при необходимости и возможности)
- Личные расходы (чаевые, покупка сувениров и т. д.)
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