Описание тура
Для тех, кого зовут Гималаи, и он не понимает, как их объять: комфортно и глубоко.
Это не просто путешествие, а тур-ретрит — с практиками для тишины ума.
Мы внимательно пройдемся по всем стоящим и закрытым местам.
Программа тура по дням
Станем соседями Далай-Ламе
Мы разместимся в городке, где живет и дает учения Далай-Лама. Куда стекаются тибетские монахи и паломники со всего света. В нем царит уникальная культура и атмосфера, которые открывают сердце и остаются в нем навеки.
Вы прилетаете с утра (по билетам подскажу) и в первый день у нас:
прогулка по деревне отшельников (кто находится в ретрите всю жизнь) к ступе (мощам учителя Далай Ламы)
баня
Прикоснемся к тайнам
позанимаемся в лучшем центре медитации под руководством монахов/ их помощников
съездим в институт тибетского искусства, где обучаются монахи
посетим действующий тантрический монастырь
отдохнем на чайных плантациях (это чайный регион)
Аудиенция у Далай-Ламы (в процессе согласование)
С утра мы встретимся с Далай-Ламой. У каждого будет возможность к нему подойти и получить личный контакт 1 на 1.
Далее пройдемся по его Резиденции, городку
Получим сеанс Тибетской медицины: монахи порекомендуют каждому травы под его вопросы здоровья
Трекинг на 5-6 часов по гималайским горам
Мы отправимся по комфортному трекингу по Гималайским горам: каждый сможет сам выбрать, как далеко пройти
А также вечером по желанию сходим в гости к местному в дом учителя Далай Ламы - попьем масала чай в гостиной, где проходили их занятия
Дорога к Рерихам
Светлое время у нас уйдет на дорогу до мест Рерихов, с остановками на достопримечательности. Размещение в своём шале. Вечером русская баня.
Долина Куллу: Рерихи
Этот день мы посвятим сокровищам: усадьбе, где жили и местам самадхи Рерихов. Тут самая большая коллекция его оригинальных картин в мире. Не говоря о всех его сохранившихся вещах: автомобиле, мебели и видах. Тут-то и начинаешь понимать его картины! По возможности встретимся с кураторами фонда Рерихов.
Оргазмичный путь: Малый Тибет, день 1
При хорошей погоде мы посвятим день поездке с невероятными видами. Заезжая в аутентичные монастыри на высокогорье, чистейшие ледники, галереи Рерихов.
Это одна из самых красивых дорог мира: пейзажи сменяют друг друга каждую минуту. Походя на пейзажи Горного Алтая, умноженные на 10.
Оргазмичный путь: Малый Тибет, день 2
Я учитываю динамику группы и в зависимости от того, есть ли желание трекинга/ рисования/ практик/ просто поездки до невероятных вершин и водопадов — мы этим и займемся.
Также на протяжении тура будут практики для тишины ума, шеринга и познания искомой Тантры Тибета (я в этом специалист 10 лет).
Заключительные активности/ пассивности и дорога
Время чтобы сделать ценное для себя, подведение итогов, покупка сувениров. И доезжаем до ближайшего аэропорта с внутренними часовыми рейсами до Дели.
Также программа может наоборот начаться с мест последних дней и закончиться в Дхарамсале (первой точки). Это зависит от согласования дат аудиенции с Далай Ламой и в расписания его общих встреч.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2х местных номерах комфорт класса
- Все трансферы на маршруте, а также возможные гиды и занятия внутри маршрута
- Частично включены завтраки
- Помощь в оформлении виз и сопровождение на маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты (около 50тр за все)
- Питание (около 1-1.5тр в день)
- Сувениры (5-10тр)
- По желанию: донат на встрече с Далай Ламой
Визы
Обычная электронная виза Индии. С этого 2026 года она бесплатная.