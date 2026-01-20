Гималаи: встреча с Далай-ламой, Рерихами и своё шале

Для тех, кого зовут Гималаи, и кто этого не понимает
Описание тура

Для тех, кого зовут Гималаи, и он не понимает, как их объять: комфортно и глубоко.

Это не просто путешествие, а тур-ретрит — с практиками для тишины ума.

Мы внимательно пройдемся по всем стоящим и закрытым местам.

Программа тура по дням

1 день

Станем соседями Далай-Ламе

Мы разместимся в городке, где живет и дает учения Далай-Лама. Куда стекаются тибетские монахи и паломники со всего света. В нем царит уникальная культура и атмосфера, которые открывают сердце и остаются в нем навеки.

Вы прилетаете с утра (по билетам подскажу) и в первый день у нас:

  1. прогулка по деревне отшельников (кто находится в ретрите всю жизнь) к ступе (мощам учителя Далай Ламы)

  2. баня

2 день

Прикоснемся к тайнам

  1. позанимаемся в лучшем центре медитации под руководством монахов/ их помощников

  2. съездим в институт тибетского искусства, где обучаются монахи

  3. посетим действующий тантрический монастырь

  4. отдохнем на чайных плантациях (это чайный регион)

3 день

Аудиенция у Далай-Ламы (в процессе согласование)

  1. С утра мы встретимся с Далай-Ламой. У каждого будет возможность к нему подойти и получить личный контакт 1 на 1.

  2. Далее пройдемся по его Резиденции, городку

  3. Получим сеанс Тибетской медицины: монахи порекомендуют каждому травы под его вопросы здоровья

4 день

Трекинг на 5-6 часов по гималайским горам

  1. Мы отправимся по комфортному трекингу по Гималайским горам: каждый сможет сам выбрать, как далеко пройти

  2. А также вечером по желанию сходим в гости к местному в дом учителя Далай Ламы - попьем масала чай в гостиной, где проходили их занятия

5 день

Дорога к Рерихам

Светлое время у нас уйдет на дорогу до мест Рерихов, с остановками на достопримечательности. Размещение в своём шале. Вечером русская баня.

6 день

Долина Куллу: Рерихи

Этот день мы посвятим сокровищам: усадьбе, где жили и местам самадхи Рерихов. Тут самая большая коллекция его оригинальных картин в мире. Не говоря о всех его сохранившихся вещах: автомобиле, мебели и видах. Тут-то и начинаешь понимать его картины! По возможности встретимся с кураторами фонда Рерихов.

7 день

Оргазмичный путь: Малый Тибет, день 1

При хорошей погоде мы посвятим день поездке с невероятными видами. Заезжая в аутентичные монастыри на высокогорье, чистейшие ледники, галереи Рерихов.

Это одна из самых красивых дорог мира: пейзажи сменяют друг друга каждую минуту. Походя на пейзажи Горного Алтая, умноженные на 10.

8 день

Оргазмичный путь: Малый Тибет, день 2

Я учитываю динамику группы и в зависимости от того, есть ли желание трекинга/ рисования/ практик/ просто поездки до невероятных вершин и водопадов — мы этим и займемся.

Также на протяжении тура будут практики для тишины ума, шеринга и познания искомой Тантры Тибета (я в этом специалист 10 лет).

9 день

Заключительные активности/ пассивности и дорога

Время чтобы сделать ценное для себя, подведение итогов, покупка сувениров. И доезжаем до ближайшего аэропорта с внутренними часовыми рейсами до Дели.

Также программа может наоборот начаться с мест последних дней и закончиться в Дхарамсале (первой точки). Это зависит от согласования дат аудиенции с Далай Ламой и в расписания его общих встреч.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2х местных номерах комфорт класса
  • Все трансферы на маршруте, а также возможные гиды и занятия внутри маршрута
  • Частично включены завтраки
  • Помощь в оформлении виз и сопровождение на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (около 50тр за все)
  • Питание (около 1-1.5тр в день)
  • Сувениры (5-10тр)
  • По желанию: донат на встрече с Далай Ламой
Визы

Обычная электронная виза Индии. С этого 2026 года она бесплатная.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Считаю, как и многие, кто там был, что Дхарамсала (Гималаи) это лучшее место на Земле. Организую туры из желания делиться: Далай Ламой, которому уже за 90 лет. Природой, качественной
едой, культурой тех мест - которые бесповоротно меняют жизнь и после поездки. Несмотря на то, что я веду медитации (практики внимания) с 2016 года, я за научный подход: - проф обучение МГУ по здоровью мозга, - дружу с учеными, которые исследуют мозг тибетских монахов по инициативе Далай-Ламы, Также и в нашей поездке мы будем не отлетать, а получать прозрачность во многих вопросах: что такое настоящая тантра? как на самом деле живут монахи и что из себя представляют? Как и позитивные примеры культуры, которые мы увезем с собой. Или сами останемся там;)

