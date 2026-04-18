от 117 740 ₽ за человека

Мы посетим невероятно красивые и мощные места Гималаев:

— Храм Кедарнатх - одно из священных мест шиваитов на фоне снежных пиков Гималаев, которое раз в жизни должен увидеть

— Храм Бадринатх, посвященный Вишну, находится на месте слияния горной реки и горячих термальных источников, одно из четырех самых священных мест во всей Индии, доступное для иностранцев

— Мана - колоритная деревушка на границе с Тибетом, где были написаны Веды. Здесь оставили свой след Пандавы, берет начало подземная мифическая река Сарасвати, а с обрыва спускается водопад Васундара

— Ришикеш - мировая столица йоги, раскинувшаяся на берегах величественной Ганги, где мы будем отдыхать после гор, побалуем себя аюрведическим массажем, манговым смузи и вкуснейшими блюдами местной кухни

— Харидвар - священный паломнический город, ворота в Гималаи. Древние храмы и дух настоящей Индии

— Нетуристические места и маленькие храмы, ашрамы великих мудрецов, таких как Ади Шанкарачарья. Места, где жили Парамаханса Йогананда, Свами Рама, Свами Вивекананда, Рамакришна

Пойдем рука об руку с простыми индийскими паломниками и увидим тех йогов, которые никогда не спускаются к людям, всю жизнь медитируя в пещерах.

С ноября по апрель на горных дорогах лежит снег и святыни закрыты, так что уникальная возможность посетить их выпадает только несколько месяцев.