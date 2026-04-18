Описание тура
Мы посетим невероятно красивые и мощные места Гималаев:
— Храм Кедарнатх - одно из священных мест шиваитов на фоне снежных пиков Гималаев, которое раз в жизни должен увидеть
— Храм Бадринатх, посвященный Вишну, находится на месте слияния горной реки и горячих термальных источников, одно из четырех самых священных мест во всей Индии, доступное для иностранцев
— Мана - колоритная деревушка на границе с Тибетом, где были написаны Веды. Здесь оставили свой след Пандавы, берет начало подземная мифическая река Сарасвати, а с обрыва спускается водопад Васундара
— Ришикеш - мировая столица йоги, раскинувшаяся на берегах величественной Ганги, где мы будем отдыхать после гор, побалуем себя аюрведическим массажем, манговым смузи и вкуснейшими блюдами местной кухни
— Харидвар - священный паломнический город, ворота в Гималаи. Древние храмы и дух настоящей Индии
— Нетуристические места и маленькие храмы, ашрамы великих мудрецов, таких как Ади Шанкарачарья. Места, где жили Парамаханса Йогананда, Свами Рама, Свами Вивекананда, Рамакришна
Пойдем рука об руку с простыми индийскими паломниками и увидим тех йогов, которые никогда не спускаются к людям, всю жизнь медитируя в пещерах.
С ноября по апрель на горных дорогах лежит снег и святыни закрыты, так что уникальная возможность посетить их выпадает только несколько месяцев.
Программа тура по дням
Дели - Харидвар
Встречаемся в аэропорту Дели, переезд в один из известных паломнических городов Харидвар (5ч). Посетим храм, где совершила самосожжение Сати (первая жена Шивы), храм 10 Махавидий (тантрические воплощения Кали), храм Майя Деви, пообедаем в ашраме, а вечером поучаствуем в огненной церемонии Аарти, посвященной реке Ганге.
Харидвар
Утром на канатной дороге поднимемся на холм в храм Манса Деви - богини змей.
После посетим сразу несколько мощных мест: дворец Праджапати-Дакши, ашрам Пайлота Бабы, ашрам Анандамайи Ма, Гаятри Паривар.
Будем сливаться с паломниками, погружаясь всё глубже в культуру и философию Индии.
Триюгинараян
Знакомой тропой вдоль горной реки спускаемся в Триюгинараян, где отдыхаем после трека и ночуем в отеле. По пути желающие могут искупаться в горячих источниках Гаурикунд. Это место получило свое название в честь Гаури - воплощения Парвати, которая совершала здесь аскезу на протяжении 16000 лет.
Усилия Парвати увенчались успехом, Шива женился на ней, а местом их свадьбы по легенде является храм Триюгинараян, рядом с которым мы будем жить и проведем церемонию на семейное счастье на том самом месте.
Бадринатх
Переезд по живописной горной дороге, мимо заповедных лесов в Бадринатх, где находится одна из самых главных святынь Индии храм бога охранителю Вишну, расположенный на высоте 3300м. В городе царит удивительно умиротворённая атмосфера, а пар от целебных горячих источников и горных вод Алакнанды окутывает главный храм и прилегающие ашрамы, где живут йоги и отшельники, мистической дымкой.
Джошиматх
Продолжаем углубляться в Гималаи, минуя по пути колоритные деревушки, притаившиеся на склонах гор, рисовые террасы и горные реки. Делаем остановки для фотографий, пьём чай у местных жителей и пробуем традиционную кухню Гхарвальских Гималаев.
Сегодня мы приедем в город Джошиматх (в переводе орден света), который основал в 8 веке гуру Ади Шанкарачарья. Город известен храмом Нарасимхи получеловека-полульва и деревом Кальпаврикша, которому более 1200 лет. Все желания, загаданные под ним, сбываются.
Кедарнатх
Сегодняшний день проведем в неспешных прогулках по окрестностях и созерцании гор. Желающие смогут пообщаться с отшельниками, прогуляться еще выше в горы к озерам, посетить храм Бхайрава (грозной формы Шивы), который является хранителем основной святыни или помедитировать у огромного камня Бхимшила, который по легенде спас здание храма от разрушения во время наводнения 2013 года.
Выше в Гималаи
Едем в Гималаи! По пути посетим в несколько примечательных мест, например, Девпраяг - официальное место начала Ганги, омовение в котором смывает все грехи. Посмотрим древний храм Рамы, где он медитировал после убийства демона Раваны и прогуляемся по подвесному мосту. К вечеру приезжаем в Гупткаши, где поучаствуем в церемонии в том месте, где Шива по легенде сделал предложение своей будущей супруге Парвати. Их союз называется Ардханарешвара изображение божества, которое выглядит как полу-Шива, и полу-Парвати.
Кедарнатх
Рано утром мы отправляемся к стартовой точке трека в Кедарнатх. Маршрут составляет 22 км и займет примерно 7 часов с остановками на чай и обед.
Вместо трека можно взять пони, по прибытию в Кедарнатх посещаем храм и вечернюю пуджу.
По индуистской мифологии, храм Шивы на этом месте был построен братьями Пандавами и здесь находится один из 12 джйотирлингамов, так называемых лингамов света. Современный храм на месте древней святыни построил Ади Шанкарачарья, основатель учения Адвайта Веданта, в 8 веке. Это место с нереальной атмосферой, где хочется остаться навсегда, как и сделал Ади Шанкарачарья. Невозможно описать словами, как два снежных пика открываются из-за облаков, и ты оказываешься в центре обители Богов.
Последняя деревня Индии
Мана последняя деревня Индии перед границей с Тибетом, состоящая из разноцветных расписных домиков на берегу подземной реки Сарасвати. Тут можно увидеть культуру и быт тибетцев, продегустировать блюда тибетской кухни.
Помедитируем в пещерах Ганеши и Вьясы, где были записаны Веды и Махабхарата.
Посетим Храм Сарасвати, Бхим пул, а после прогуляемся на мистический водопад Васудхара.
Бадринатх
Сегодня свободный день. Желающие могут поучаствовать в пудже в главном храме на рассвете, провести церемонию для очищения кармы предков около камня Брахма Капал, полежать в горячих источниках, исследовать пещеры отшельников и близлежащие ашрамы
Бадринатх - Ришикеш
Начинаем наш путь в мировую столицу йоги Ришикеш! Плавно спускаясь с гор, заедем на поклон к защитнице всех святынь этой местности Дхари Деви (Кали), поблагодарить за успешное паломничество. Ее храм находится посередине реки Алакнанды, что создает ощущение абсолютно другой реальности. По легенде, лицо божества выглядит по-разному в зависимости от времени суток.
Ришикеш
Вот мы и в мировой столице йоги!
По берегам Ганги здесь соседствуют йога-школы и ашрамы, уютные кафе со свежесваренным кофе и смузи, колоритные храмы и священные коровы. На гхатах совершают омовение туристы и святые отшельники, а звуки пуджи, кажется, не смолкают весь день.
Побалуем себя аюрведическим массажем или сеансом саундхилинга с поющими чашами, полежим на пляже с серебристым песком, посетим тринадцатиэтажный храм Шивы и поужинаем в одном из уютных кафе на берегу.
Ришикеш
Сегодня мы посмотрим знаменитый ашрам Битлз, где Ливерпульская четверка пыталась прикоснуться к древним знаниям Индии и самый крупный ашрам Ришикеша Пармарт Никетан.
А на закате мы поучаствуем в огненной церемонии Ганга Аарти, или подношение реке, которая проходит каждый день.
Ришикеш
Сегодня у нас свободный день. Его можно посвятить прогулкам по атмосферным улочкам города, желающие могут записаться на ювелирные курсы, обучиться национальным танцам или игре на музыкальных инструментах, отправить родным открытку из Индии.
Вечером такси в аэропорт Дели.
Отлет
Мы прощаемся с гостеприимными местами и вылетаем домой, сохранив в своем сердце силу мудрой и священной Индии.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Организация путешествия, помощь на всех этапах: от подбора оптимального перелета, заполнения анкеты для визы до сбора вещей
- Двухместное проживание в комфортных номерах со всеми удобствами
- Все переезды (личное такси)
- Сопровождение опытным русским гидом на всем маршруте
- Разрешения на посещение заповедных зон
- Входные билеты во все достопримечательности
- Тематические развлечения
- Активный отдых: ежедневные занятия йогой, пранаямой и медитацией для желающих
- Нетуристические места и лайфхаки от опытных путешественников
- Медицинская аптечка
- Подарки от организаторов
- Гибкий маршрут (можем менять программу и добавлять места по общему желанию)
- Индивидуальный подход (поможем воплотить в жизнь ваши идеи)
Что не входит в цену
- Перелет до Дели
- Питание (10$ в день)
- Личные расходы (шоппинг, чаевые)
Визы
Виза в Индию оформляется онлайн за 3 дня (для россиян бесплатна в этом году, для граждан других стран - 25$ на месяц). Мы помогаем с оформлением