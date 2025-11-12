Прокатимся на велорикшах по Дели, встретим Новый год в
дек
Описание тура
Организационные детали
Нужна виза, при самостоятельном оформлении – 40$, с нашей помощью – 55$.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин в Джайпуре. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Транспорт комфортабельный, может меняться в зависимости от наполнения группы. Если в группе 6 человек, например, то авто поменьше, если 12, то микроавтобус побольше.
Уровень сложности. Средний: активности в рамках одной локации, изменение нескольких локаций в течение маршрута, периодические выходы на природу.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Раннее заселение входит в стоимость тура. После размещения — свободное время на отдых.
Достопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в Джайпур
В этот день вас ждёт увлекательное знакомство со столицей Индии. Мы прокатимся на велорикшах по центру старой части города. Посмотрим на храм Акшардхам, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Полюбуемся архитектурой белоснежной сикхской гурдвары (храма) Бангла Сахиб.
Посетим храм Лакшми-Нараян, возведённый в честь богини счастья и изобилия и её супруга Вишну, в который стремятся попасть все местные девушки. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат и древний ступенчатый колодец 14 века.
Затем отправимся в Джайпур, заехав по пути в храм всех религий в виде огромного лотоса. По прибытии поужинаем в ресторане под открытым небом под традиционные танцы и живую музыку.
Форт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового года
Позавтракав, сядем в джипы и поедем за город, к форту Амбер — дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками и фонтанами.
После исследуем достопримечательности Розового города: дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде, Дворец ветров со множеством окон и городской дворец, в котором и сегодня проживает семья раджи.
Вечером отправимся праздновать Новый год в ресторане.
Храм Обезьян, переезд в Агру
Хорошенько выспавшись утром первого дня года, в 12:00 отправимся в Агру. По пути посетим храм Галта, на территории которого обитает множество обезьян. По приезде разместимся в отеле и отдохнём.
Тадж-Махал, посещение театра, ужин в ресторане на высоте
Сегодня вы увидите то, ради чего многие приезжают в Индию — мы посетим Тадж-Махал, включённый в список семи новых чудес света и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся архитектурой этого символа настоящей любви, который словно парит в воздухе.
Пообедав, отправимся в театр, чтобы погрузиться в индийскую культуру через музыку и танцы. Артисты разыграют трогательную историю Тадж-Махала.
Вечером поужинаем в известном ресторане Агры на высоте (по желанию, за доплату).
Переезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя служба
Позавтракав, вернёмся в Дели, чтобы оттуда улететь в Варанаси. По прилёте в духовную столицу мира возрастом 5000 лет весь оставшийся день посвятим знакомству с городом, священным для индуистов, буддистов и джайнистов. Погуляем по набережной и посмотрим на почитаемые паломниками гхаты: Панчаганга, Маникарника, где столетиями горит огонь для кремации, и Дасашвамедх.
А вечером посетим церемонию поклонения священной реке Ганге — Ганга аарти — и погрузимся в невероятную атмосферу словно из другого мира.
Встреча рассвета на реке, Сарнатх, перелёт в Мумбай
В этот день встанем ещё до рассвета, сядем в лодку и пойдём на середину Ганги. В это время воды реки, освещаемые просыпающимся солнцем, кажутся золотыми, город постепенно отходит ото сна, и первые паломники совершают религиозный ритуал.
После вернёмся в отель, позавтракаем и отправимся в Сарнатх — священное место с буддистской ступой, где Будда около 2500 лет назад произнёс свою первую речь перед последователями. Он говорил, что ступы помогают очистить разум и достичь просветления — проверим это на себе.
Вечером — трансфер в аэропорт и перелёт в Мумбай, ночь в Мумбае.
Экскурсия по Мумбаю, перелёт в Гоа
После завтрака отправимся изучать Мумбай, в прошлом Бомбей. Увидим здание Университета и библиотеки, вокзал Виктория, который находится под охраной ЮНЕСКО. Посетим собор Святого Томаса и фонтан Флора.
Пообедав в знаменитом кафе «Леопольд», устроим фотосессию на горе Малобар. Затем вы сможете оценить, насколько контрастными могут быть соседствующие районы. Мы посмотрим на самый дорогой дом в мире — дом семьи Амбани — и заедем в трущобы, где когда-то жили рыбаки. Осмотрим Ворота Индии — триумфальную арку, построенную в честь визита монарха, и всемирно известный дворец-отель «Тадж-Махал» на 500 номеров, каждый из которых уникален. Здесь же была объявлена независимость Индии.
Вечером — трансфер в аэропорт и перелёт в Гоа, заселение в отель в рыбацкой деревне Арамболь вдали от шума и суеты.
Прогулки по Арамболе и отдых
Сегодня — только отдых и наслаждение ласковым солнцем и тёплым морем! Мы заглянем в уютные кафе с живой музыкой, погуляем по рынкам, при желании купим настоящие благовония, нарисуем мехенди и даже сходим в гости к шаману из Непала, у которого своя лавка камней и драгоценностей. И, конечно, отдохнём на пляже.
Свободный день
Сегодня вы сможете провести время по своему усмотрению. Гоа — столица мирового отдыха и неспешного течения жизни. Здесь тёплое море без больших волн, уютные кафе на побережье и рынки в пешей доступности. А Арамболь считается центром йоги, групповых практик и медитаций. Огромный пляж в несколько километров, озеро с парапланами, круги барабанщиков у костров — всё это в вашем распоряжении!
Если вам захочется покататься по Гоа, мы сможем организовать дополнительные экскурсии.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт. Желающие могут продлить отдых и остаться ещё на несколько дней.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, новогодний ужин в Джайпуре
- Трансферы: аэропорт Дели - отель - аэропорт Гоа
- Ранее заселение в отель Дели 5
- Курьер с обменом денег, который приедет лично к отелю
- Гид высокой квалификации от Дели до Мумбая
- Вода во время трансферов
- Аренда джипов в Джайпуре
- Аренда лодки в Варанаси
- Билеты на локации по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Дели и из Гоа
- Обеды и ужины - $15-20 в день
- Страховка - $17
- Сим-карта - $10-12
- Виза - $40 при самостоятельном оформлении, $55 - оформление с помощью организатора
- Внутренние перелёты в Варанаси, Мумбай, Гоа - $200-300
- Сувениры и дополнительные экскурсии вне маршрута
- Ужин в ресторане на высоте в Агре
- Стоимость 1-местного проживания - 54 000 ₽