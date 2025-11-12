Нужна виза, при самостоятельном оформлении – 40$, с нашей помощью – 55$.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин в Джайпуре. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Транспорт комфортабельный, может меняться в зависимости от наполнения группы. Если в группе 6 человек, например, то авто поменьше, если 12, то микроавтобус побольше.

Уровень сложности. Средний: активности в рамках одной локации, изменение нескольких локаций в течение маршрута, периодические выходы на природу.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

