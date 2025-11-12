Мои заказы

Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга

Увидеть главное в Дели, Джайпуре, Агре, Варанаси и Мумбае, посетить театр и отдохнуть на море
Это путешествие поможет перезагрузиться и, возможно, найти путь к себе. Мы покажем вам дворцы, храмы и священные места и расскажем их историю.

Прокатимся на велорикшах по Дели, встретим Новый год в
читать дальше

Розовом городе Джайпуре, погуляем по Агре, посмотрим театральное представление и посетим новое чудо света — Тадж-Махал.

Вас также ждёт встреча рассвета в лодке на Ганге в древнейшем городе мира — Варанаси — и вечерняя служба в честь главной реки страны. Увидим самую большую буддийскую ступу и контрасты густонаселённого Мумбая. А напоследок проведём несколько дней в Гоа, где погреемся на солнышке на пляжах у тёплого моря.

Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Нужна виза, при самостоятельном оформлении – 40$, с нашей помощью – 55$.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин в Джайпуре. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Транспорт комфортабельный, может меняться в зависимости от наполнения группы. Если в группе 6 человек, например, то авто поменьше, если 12, то микроавтобус побольше.

Уровень сложности. Средний: активности в рамках одной локации, изменение нескольких локаций в течение маршрута, периодические выходы на природу.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Раннее заселение входит в стоимость тура. После размещения — свободное время на отдых.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Достопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в Джайпур

В этот день вас ждёт увлекательное знакомство со столицей Индии. Мы прокатимся на велорикшах по центру старой части города. Посмотрим на храм Акшардхам, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Полюбуемся архитектурой белоснежной сикхской гурдвары (храма) Бангла Сахиб.

Посетим храм Лакшми-Нараян, возведённый в честь богини счастья и изобилия и её супруга Вишну, в который стремятся попасть все местные девушки. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат и древний ступенчатый колодец 14 века.

Затем отправимся в Джайпур, заехав по пути в храм всех религий в виде огромного лотоса. По прибытии поужинаем в ресторане под открытым небом под традиционные танцы и живую музыку.

Достопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в ДжайпурДостопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в ДжайпурДостопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в ДжайпурДостопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в Джайпур
3 день

Форт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового года

Позавтракав, сядем в джипы и поедем за город, к форту Амбер — дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками и фонтанами.

После исследуем достопримечательности Розового города: дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде, Дворец ветров со множеством окон и городской дворец, в котором и сегодня проживает семья раджи.

Вечером отправимся праздновать Новый год в ресторане.

Форт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового годаФорт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового годаФорт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового годаФорт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового годаФорт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового годаФорт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового годаФорт Амбер, дворцы Джайпура, празднование Нового года
4 день

Храм Обезьян, переезд в Агру

Хорошенько выспавшись утром первого дня года, в 12:00 отправимся в Агру. По пути посетим храм Галта, на территории которого обитает множество обезьян. По приезде разместимся в отеле и отдохнём.

Храм Обезьян, переезд в АгруХрам Обезьян, переезд в АгруХрам Обезьян, переезд в АгруХрам Обезьян, переезд в АгруХрам Обезьян, переезд в Агру
5 день

Тадж-Махал, посещение театра, ужин в ресторане на высоте

Сегодня вы увидите то, ради чего многие приезжают в Индию — мы посетим Тадж-Махал, включённый в список семи новых чудес света и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся архитектурой этого символа настоящей любви, который словно парит в воздухе.

Пообедав, отправимся в театр, чтобы погрузиться в индийскую культуру через музыку и танцы. Артисты разыграют трогательную историю Тадж-Махала.

Вечером поужинаем в известном ресторане Агры на высоте (по желанию, за доплату).

Тадж-Махал, посещение театра, ужин в ресторане на высотеТадж-Махал, посещение театра, ужин в ресторане на высотеТадж-Махал, посещение театра, ужин в ресторане на высотеТадж-Махал, посещение театра, ужин в ресторане на высоте
6 день

Переезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя служба

Позавтракав, вернёмся в Дели, чтобы оттуда улететь в Варанаси. По прилёте в духовную столицу мира возрастом 5000 лет весь оставшийся день посвятим знакомству с городом, священным для индуистов, буддистов и джайнистов. Погуляем по набережной и посмотрим на почитаемые паломниками гхаты: Панчаганга, Маникарника, где столетиями горит огонь для кремации, и Дасашвамедх.

А вечером посетим церемонию поклонения священной реке Ганге — Ганга аарти — и погрузимся в невероятную атмосферу словно из другого мира.

Переезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя службаПереезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя службаПереезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя службаПереезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя службаПереезд в Дели, перелёт в Варанаси, прогулка по городу, вечерняя служба
7 день

Встреча рассвета на реке, Сарнатх, перелёт в Мумбай

В этот день встанем ещё до рассвета, сядем в лодку и пойдём на середину Ганги. В это время воды реки, освещаемые просыпающимся солнцем, кажутся золотыми, город постепенно отходит ото сна, и первые паломники совершают религиозный ритуал.

После вернёмся в отель, позавтракаем и отправимся в Сарнатх — священное место с буддистской ступой, где Будда около 2500 лет назад произнёс свою первую речь перед последователями. Он говорил, что ступы помогают очистить разум и достичь просветления — проверим это на себе.

Вечером — трансфер в аэропорт и перелёт в Мумбай, ночь в Мумбае.

Встреча рассвета на реке, Сарнатх, перелёт в МумбайВстреча рассвета на реке, Сарнатх, перелёт в МумбайВстреча рассвета на реке, Сарнатх, перелёт в МумбайВстреча рассвета на реке, Сарнатх, перелёт в Мумбай
8 день

Экскурсия по Мумбаю, перелёт в Гоа

После завтрака отправимся изучать Мумбай, в прошлом Бомбей. Увидим здание Университета и библиотеки, вокзал Виктория, который находится под охраной ЮНЕСКО. Посетим собор Святого Томаса и фонтан Флора.

Пообедав в знаменитом кафе «Леопольд», устроим фотосессию на горе Малобар. Затем вы сможете оценить, насколько контрастными могут быть соседствующие районы. Мы посмотрим на самый дорогой дом в мире — дом семьи Амбани — и заедем в трущобы, где когда-то жили рыбаки. Осмотрим Ворота Индии — триумфальную арку, построенную в честь визита монарха, и всемирно известный дворец-отель «Тадж-Махал» на 500 номеров, каждый из которых уникален. Здесь же была объявлена независимость Индии.

Вечером — трансфер в аэропорт и перелёт в Гоа, заселение в отель в рыбацкой деревне Арамболь вдали от шума и суеты.

Экскурсия по Мумбаю, перелёт в ГоаЭкскурсия по Мумбаю, перелёт в ГоаЭкскурсия по Мумбаю, перелёт в ГоаЭкскурсия по Мумбаю, перелёт в ГоаЭкскурсия по Мумбаю, перелёт в ГоаЭкскурсия по Мумбаю, перелёт в Гоа
9 день

Прогулки по Арамболе и отдых

Сегодня — только отдых и наслаждение ласковым солнцем и тёплым морем! Мы заглянем в уютные кафе с живой музыкой, погуляем по рынкам, при желании купим настоящие благовония, нарисуем мехенди и даже сходим в гости к шаману из Непала, у которого своя лавка камней и драгоценностей. И, конечно, отдохнём на пляже.

Прогулки по Арамболе и отдыхПрогулки по Арамболе и отдыхПрогулки по Арамболе и отдыхПрогулки по Арамболе и отдых
10 день

Свободный день

Сегодня вы сможете провести время по своему усмотрению. Гоа — столица мирового отдыха и неспешного течения жизни. Здесь тёплое море без больших волн, уютные кафе на побережье и рынки в пешей доступности. А Арамболь считается центром йоги, групповых практик и медитаций. Огромный пляж в несколько километров, озеро с парапланами, круги барабанщиков у костров — всё это в вашем распоряжении!

Если вам захочется покататься по Гоа, мы сможем организовать дополнительные экскурсии.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт. Желающие могут продлить отдых и остаться ещё на несколько дней.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, новогодний ужин в Джайпуре
  • Трансферы: аэропорт Дели - отель - аэропорт Гоа
  • Ранее заселение в отель Дели 5
  • Курьер с обменом денег, который приедет лично к отелю
  • Гид высокой квалификации от Дели до Мумбая
  • Вода во время трансферов
  • Аренда джипов в Джайпуре
  • Аренда лодки в Варанаси
  • Билеты на локации по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Дели и из Гоа
  • Обеды и ужины - $15-20 в день
  • Страховка - $17
  • Сим-карта - $10-12
  • Виза - $40 при самостоятельном оформлении, $55 - оформление с помощью организатора
  • Внутренние перелёты в Варанаси, Мумбай, Гоа - $200-300
  • Сувениры и дополнительные экскурсии вне маршрута
  • Ужин в ресторане на высоте в Агре
  • Стоимость 1-местного проживания - 54 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, утро, точное время по договорённости
Завершение: Гоа, аэропорт, утро, точное время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 6 туристов
Привет, я Алиса. Живу на Шри-Ланке и организовываю авторские туры на Шри-Ланку, в Марокко, Индию и Японию. Объездила много стран, жила в Азии, окончила Международную Академию Туризма, турагент с 10-летним
читать дальше

опытом. Дарю людям эмоции через авторские путешествия, которые наполнены любовью к людям и миру. Ценю бережное отношение к животным, веду собственные благотворительные проекты. Наши гости видят то, что не видит обычный турист. С нашей командой вы почувствуете настоящую магию путешествий, созданных от сердца. Давайте знакомиться с нашей прекрасной планетой вместе.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
8 дней
-
10%
9 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$1099$1221 за человека
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
На машине
10 дней
1 отзыв
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Увидеть главные дворцы и храмы, проплыть по Гангу на лодке и посмотреть шоу о Тадж-Махале
Начало: Дели, аэропорт, 8:00
6 фев в 08:00
2 мар в 08:00
$1490 за человека
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
На машине
11 дней
1 отзыв
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро, ок. 3:20
10 мар в 08:00
12 окт в 08:00
$1460 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели