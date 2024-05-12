Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Авторский тур в Дели

Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы

В этом туре вас ждёт невероятная красота! Отправляемся в приключенческую экспедицию в Индию: познакомимся с самобытной культурой жителей штата Химачал, попробуем яблочные пироги в Вашиште и уличные мо-мо в колониальной Шимле, посетим резиденцию Далай-Ламы, буддистские монастыри и усадьбу русского художника Николая Рериха, который написал более 2000 полотен с Гималаями.

Вы полюбуетесь яблоневыми садами и горными водопадами, долинами, куда редко заезжают гости, и Золотым храмом сикхов — одной из главных святынь Индии. Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании в любые даты.
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Ближайшие даты:
12
мая
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июн
22
июн
7
июл
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 145
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обратите внимание, автомобили оборудованы кондиционерами, но в горах кондиционер не включается в связи с особенностью устройства кондиционера и двигателя. Это обычные правила в индийских Гималаях.

Члены команды не несут ответственности за медицинскую помощь, так как не обладают соответствующей квалификацией. Но, безусловно, в экстренной ситуации организуют больницу/врача/общение со страховой и т. д. Члены команды не несут ответственности за вещи и ценности гостей.

Мы ожидаем в группе позитивных участников, понимающих, что находятся в приключенческой поездке по необычной стране. Готовых к индийскому менталитету, сервису, дорогам, климату, кухне, большой населённости. Концентрирующихся на интересном и позитивном (которого вокруг всегда очень много). Создающих позитивную атмосферу, принимающих страну такой, какая она есть с уважением и терпением.

Проживание. В отелях (13 ночей), включая раннее заселение в утро прибытия и ночь по окончании тура. Отели 3* в городах и семейные небольшие отели в деревушках. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное за доплату. Мы тщательно отбираем варианты и делаем всё возможное, чтобы отели были лучшими вариантами в своей категории в конкретных городах, но всё же отели в Индии могут не дотягивать до представлений иностранных гостей. Здесь мы просим довериться и принять, обратив внимание от быта к природным красотам и интересной культуре.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату. При выборе кафе ориентируемся на индийскую кухню, чистый, но не дорогой вариант кафе, чтобы бюджет был комфортен для всей группы.

Уровень сложности. Есть долгие переезды, в том числе по серпантинам. Часто переезды по разным причинам занимают больше времени, чем ожидается. Планируется много ходить и много ездить, рано вставать, но серьёзной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Электронную легко оформить через сайт https://indianvisaonline.gov.in/

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Дели

Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 11:00 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.

Прогуляемся по новой части Дели. Вы увидите правительственные здания и дворец Президента, мемориальную арку «Ворота Индии». Пройдёмся по главному проспекту страны — Джанпат, что в переводе означает «путь раджей». Посетим сикхский храм со священным прудом и посмотрим на прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса.

Затем прокатимся на велорикшах по историческому Дели: проедем по древним базарным рядам Чадни-Чоук. Побываем у мечети Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорской крепости — Красного форта. Ночь в отеле Дели.

Обзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по Дели
2 день

Переезд в Шимлу, знакомство с городом

Встанем рано, чтобы уже в 06:00 отправиться в горы, в столицу штата Химачал — красавицу Шимлу, расположенную среди юго-западных отрогов Гималаев на высоте 2276 метров. Переезд предстоит долгий. Позавтракаем уже в пути типичным индийским завтраком в одной из лучших пенджабских дхаб. Полюбуемся сменой пейзажей: от пригородов Дели до полей Пенджаба, джунглей низких гор и хвойных лесов на высотах. Если удастся, заглянем в интересный музей штата Химачал. В Шимлу прибудем после обеда.

Погуляем по главной улице курортной Шимлы, построенной во времена британского правления Молл-роуд. Посмотрим на красивую старинную церковь Христа и нехарактерную для остальной страны архитектуру. Попробуем знаменитые гималайские вареники — мо-мо — и насладимся особой атмосферой, сохранившей дух Британской Индии, объединившей европейскую, тибетскую и химачальскую культуры. Ночь в отеле Шимлы.

Переезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городомПереезд в Шимлу, знакомство с городом
3 день

Статуя и храм Ханумана, посещение долины Банджар

После завтрака поднимемся на холм Джакху к старинному храму, посвящённому индуистскому божеству с головой обезьяны — Хануману, и его гигантской красной статуе. Затем снова в путь: нам предстоит проехать около 8 часов. По дороге увидим кедровые леса, огороды и террасные поля пшеницы. Наша цель — живописные горные долины и уютные деревушки штата Химачал.

Первой посетим долину Банджар. Заедем в редко принимающие путешественников деревушки Джиби и Вашишт. Вы сможете оценить, насколько уникален этот уютно спрятавшийся в горах регион. Здесь своя архитектура, аутентичные узоры на традиционных химачальских шапках у мужчин и чарующая нетронутая природа. Ночь в отеле долины Банджар.

Статуя и храм Ханумана, посещение долины БанджарСтатуя и храм Ханумана, посещение долины БанджарСтатуя и храм Ханумана, посещение долины БанджарСтатуя и храм Ханумана, посещение долины БанджарСтатуя и храм Ханумана, посещение долины БанджарСтатуя и храм Ханумана, посещение долины БанджарСтатуя и храм Ханумана, посещение долины Банджар
4 день

Долина Саиндж

Сегодня отправимся в соседнюю и ещё более уединённую долину Саиндж (в пути — 2-3 часа). Вы полюбуетесь лугами с уникальной для этих мест флорой и фауной и считающимися индуистами священными — лугами в городе Шангарх. Прогуляемся рядом с необычными храмами-башнями. Посмотрим на яблоневые сады и деревушки, реку, лес и водопады. Ночь в отеле долины Саиндж.

Долина СаинджДолина СаинджДолина СаинджДолина СаинджДолина СаинджДолина СаинджДолина СаинджДолина Саиндж
5 день

Долина Куллу, деревня Наггар

В этот день едем в долину Куллу (80 км, в пути — 2-3 часа), которая считается самой красивой частью долины реки Беас, и где почти круглый год лежит снег. Купим по дороге свежих фруктов и вскоре прибудем в атмосферную деревушку Наггар.

Пообедаем в кафе — будет возможность заказать европейские блюда — а после посетим необычный храм Трипуры Сундари, напоминающий русский терем. На фоне сосен его вид создаёт ощущение, что попал в сказку. Затем пройдёмся по хвойному лесу до храма Кришны, зайдём в замок горных раджей. Вернувшись, прогуляемся по деревне, понаблюдаем за местной жизнью, выпьем чая и перекусим сидду в уличных чайных.
Ночь в отеле Наггара.

Долина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня НаггарДолина Куллу, деревня Наггар
6 день

Дом и галерея Рериха, водопад и деревня Румсу

Позавтракав, посетим дом, усадьбу и галерею художника Николая Рериха, жившего и работавшего в Наггаре и написавшего более 2000 полотен, центральным объектом которых были Гималаи. Затем побываем в горах у водопада, где, при желании, пообедаем в традиционной дхабе. Потом поднимемся до атмосферной деревни Румсу, откуда обратно спустимся пешком. Ночь в отеле Наггара.

Дом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня РумсуДом и галерея Рериха, водопад и деревня Румсу
7 день

Город Манали, деревня Вашишт, пикник у водопада

Сегодня проедем вглубь долины Куллу в город Манали, последний перед высокогорными перевалами (в пути — 1 час). Пройдёмся по оживлённым улицам, посетим древний храм Хадимбы в окружении огромных деревьев и камней, где ещё в недалёком прошлом совершались жертвоприношения. Побываем у храма первого человека на земле — Ману.

Затем отправимся в священную для индуистов деревушку Вашишт с живописной природой и развитой инфраструктурой и разместимся в отеле. Прогуляемся до уединённого водопада и устроим пикник. Вечером желающие могут посетить баню на горячих источниках в храме в центре города, а после — выпить кофе или мятный чай и отведать сливового или яблочного пирога и ячьего сыра в кафе на центральной площади. Ночь в отеле Вашишта.

Город Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопадаГород Манали, деревня Вашишт, пикник у водопада
8 день

Прогулка до водопада Йогини, свободное время в городе Бир

Утром прогуляемся по сосновому лесу и поднимемся по склону горы к водопаду Йогини, самому известному и большому в этих местах. После переедем в другой регион Химачала, где вас ждёт знакомство с буддистской культурой. По дороге посмотрим на столицу долины Куллу и заглянем в несколько храмов в городке Манду.

Во второй половине дня прибудем в Бир — тибетскую колонию на живописных лугах. Желающие смогут взять в аренду велосипеды и прокатиться по окрестностям или прогуляться пешком. Также будет возможность попробовать параглайдинг с инструктором (за доплату). Ночь в отеле Бира.

Прогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе БирПрогулка до водопада Йогини, свободное время в городе Бир
9 день

Прогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городу

Позавтракав, побываем в буддистском монастыре и поднимемся к точке вылета параглайдеров (на машине), чтобы полюбоваться видами с высоты. Затем отправляемся в Дхарамсалу. В дороге проведём около 3 часов, сделав остановку на чайных плантациях Палампура. По возможности, заглянем и на чайную фабрику.

По прибытии в город Далай-ламы и столицу тибетского правительства в изгнании пройдёмся по центральной улицам, где царит тибетская атмосфера: повсюду висят яркие флажки, прогуливаются монахи и старушки в цветных передниках с огромными серьгами и косами. Попробуем вкуснейшие и недорогие пельмешки мо-мо, которые только можно найти в Индии. Зайдём в буддистский храм. Ночь в отеле Дхарамсалы.

Прогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городуПрогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городу
10 день

Достопримечательности Дхарамсалы и окрестностей

Сегодня побываем в резиденции Далай-ламы и посетим Тибетский музей, совершим священный обход вокруг резиденции — кору. Заедем в старую католическую церковь, построенную британцами, и пройдёмся по кладбищу. Заглянем в деревушку Багсу, от которой поднимемся к живописному водопаду и прогуляемся до древнего индуистского храма с горячими источниками. Ночь в отеле Дхарамсалы.

Достопримечательности Дхарамсалы и окрестностейДостопримечательности Дхарамсалы и окрестностейДостопримечательности Дхарамсалы и окрестностейДостопримечательности Дхарамсалы и окрестностейДостопримечательности Дхарамсалы и окрестностейДостопримечательности Дхарамсалы и окрестностей
11 день

Летняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границ

После завтрака едем в Амритсар (в пути — около 3 часов). По дороге посетим красивую летнюю резиденцию Далай-ламы с садом, музеем кукол и библиотекой. По приезде в город, культурную и духовную столицу сикхов, и пообедав, отправляемся смотреть яркое и красочное шоу — официальное закрытие индийской и пакистанской границы. Обе стороны ежевечерне устраивают настоящее представление и всячески стараются перещеголять друг друга. Ночь в отеле Амритсара.

Летняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границЛетняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границ
12 день

Золотой храм, возвращение в Дели

Начнём день с посещения жемчужины Амритсара — Золотого храма. После прогуляемся по колоритным улицам города. Посмотрим на храмы, заглянем на базары и в парк «Джаллианвала Багх». Затем нас ждёт долгий переезд обратно в Дели (в пути — около 9 часов) с остановками на обед, чай, мороженое и отдых. По приезде разместимся в отеле.

Золотой храм, возвращение в ДелиЗолотой храм, возвращение в ДелиЗолотой храм, возвращение в ДелиЗолотой храм, возвращение в ДелиЗолотой храм, возвращение в Дели
13 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт. Самостоятельное выселение из отеля возможно до 11:00.
В зависимости от ваших планов, за доплату можно попросить позднее выселение либо продлить бронь. Также можно продлить тур и посмотреть другие места: например, Ришикеш в предгорьях Гималаев, Мумбаи. Мы будем рады помочь вам с организацией.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Помощь и сопровождение по всем вопросам
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по маршруту на минивэне Toyota Innova/Maruti Suzuki Ertiga или микроавтобусе Tempo Traveller (тук-туки по необходимости)
  • Работа водителя, бензин, парковки и иные расходы на авто
  • Встреча в аэропорту и обратный трансфер при прилёте рейсом «Аэрофлота» или близким к нему
  • Профессиональный русскоговорящий местный гид и расходы гида
  • Входные билеты по программе
  • Все налоги и сборы
  • Тур возможно провести только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы вне программы (в среднем путешественники тратят 10-20 $ в день)
  • Виза
  • Страховка
  • Встреча в аэропорту и трансфер не под время «Аэрофлота». При необходимости организуем под ваш рейс или подскажем, как самостоятельно уехать на такси
  • Доплата за одноместное проживание (в случае вашего желания или если мы не сможем найти вам пару для подселения) - 300 $
  • Стоимость указана для группы от 4 человек. В высокий сезон возможно расширение группы до 11 человек. Для сборных групп из 2-3 человек стоимость тура составит 1530 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса. Ориентируемся на рейс «Аэрофлота» с прибытием в 03:20 или накануне вечером в 19:30
Завершение: Дели, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиГоры

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