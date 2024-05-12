В этом туре вас ждёт невероятная красота! Отправляемся в приключенческую экспедицию в Индию: познакомимся с самобытной культурой жителей штата Химачал, попробуем яблочные пироги в Вашиште и уличные мо-мо в колониальной Шимле, посетим резиденцию Далай-Ламы, буддистские монастыри и усадьбу русского художника Николая Рериха, который написал более 2000 полотен с Гималаями. Вы полюбуетесь яблоневыми садами и горными водопадами, долинами, куда редко заезжают гости, и Золотым храмом сикхов — одной из главных святынь Индии. Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании в любые даты.

Описание

Организационные детали

Обратите внимание, автомобили оборудованы кондиционерами, но в горах кондиционер не включается в связи с особенностью устройства кондиционера и двигателя. Это обычные правила в индийских Гималаях.

Члены команды не несут ответственности за медицинскую помощь, так как не обладают соответствующей квалификацией. Но, безусловно, в экстренной ситуации организуют больницу/врача/общение со страховой и т. д. Члены команды не несут ответственности за вещи и ценности гостей.

Мы ожидаем в группе позитивных участников, понимающих, что находятся в приключенческой поездке по необычной стране. Готовых к индийскому менталитету, сервису, дорогам, климату, кухне, большой населённости. Концентрирующихся на интересном и позитивном (которого вокруг всегда очень много). Создающих позитивную атмосферу, принимающих страну такой, какая она есть с уважением и терпением.