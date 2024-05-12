Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Вы полюбуетесь яблоневыми садами и горными водопадами, долинами, куда редко заезжают гости, и Золотым храмом сикхов — одной из главных святынь Индии. Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании в любые даты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 145
Описание
Организационные детали
Обратите внимание, автомобили оборудованы кондиционерами, но в горах кондиционер не включается в связи с особенностью устройства кондиционера и двигателя. Это обычные правила в индийских Гималаях.
Члены команды не несут ответственности за медицинскую помощь, так как не обладают соответствующей квалификацией. Но, безусловно, в экстренной ситуации организуют больницу/врача/общение со страховой и т. д. Члены команды не несут ответственности за вещи и ценности гостей.
Мы ожидаем в группе позитивных участников, понимающих, что находятся в приключенческой поездке по необычной стране. Готовых к индийскому менталитету, сервису, дорогам, климату, кухне, большой населённости. Концентрирующихся на интересном и позитивном (которого вокруг всегда очень много). Создающих позитивную атмосферу, принимающих страну такой, какая она есть с уважением и терпением.
Проживание. В отелях (13 ночей), включая раннее заселение в утро прибытия и ночь по окончании тура. Отели 3* в городах и семейные небольшие отели в деревушках. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное за доплату. Мы тщательно отбираем варианты и делаем всё возможное, чтобы отели были лучшими вариантами в своей категории в конкретных городах, но всё же отели в Индии могут не дотягивать до представлений иностранных гостей. Здесь мы просим довериться и принять, обратив внимание от быта к природным красотам и интересной культуре.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату. При выборе кафе ориентируемся на индийскую кухню, чистый, но не дорогой вариант кафе, чтобы бюджет был комфортен для всей группы.
Уровень сложности. Есть долгие переезды, в том числе по серпантинам. Часто переезды по разным причинам занимают больше времени, чем ожидается. Планируется много ходить и много ездить, рано вставать, но серьёзной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Электронную легко оформить через сайт https://indianvisaonline.gov.in/
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Дели
Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 11:00 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.
Прогуляемся по новой части Дели. Вы увидите правительственные здания и дворец Президента, мемориальную арку «Ворота Индии». Пройдёмся по главному проспекту страны — Джанпат, что в переводе означает «путь раджей». Посетим сикхский храм со священным прудом и посмотрим на прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса.
Затем прокатимся на велорикшах по историческому Дели: проедем по древним базарным рядам Чадни-Чоук. Побываем у мечети Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорской крепости — Красного форта. Ночь в отеле Дели.
Переезд в Шимлу, знакомство с городом
Встанем рано, чтобы уже в 06:00 отправиться в горы, в столицу штата Химачал — красавицу Шимлу, расположенную среди юго-западных отрогов Гималаев на высоте 2276 метров. Переезд предстоит долгий. Позавтракаем уже в пути типичным индийским завтраком в одной из лучших пенджабских дхаб. Полюбуемся сменой пейзажей: от пригородов Дели до полей Пенджаба, джунглей низких гор и хвойных лесов на высотах. Если удастся, заглянем в интересный музей штата Химачал. В Шимлу прибудем после обеда.
Погуляем по главной улице курортной Шимлы, построенной во времена британского правления Молл-роуд. Посмотрим на красивую старинную церковь Христа и нехарактерную для остальной страны архитектуру. Попробуем знаменитые гималайские вареники — мо-мо — и насладимся особой атмосферой, сохранившей дух Британской Индии, объединившей европейскую, тибетскую и химачальскую культуры. Ночь в отеле Шимлы.
Статуя и храм Ханумана, посещение долины Банджар
После завтрака поднимемся на холм Джакху к старинному храму, посвящённому индуистскому божеству с головой обезьяны — Хануману, и его гигантской красной статуе. Затем снова в путь: нам предстоит проехать около 8 часов. По дороге увидим кедровые леса, огороды и террасные поля пшеницы. Наша цель — живописные горные долины и уютные деревушки штата Химачал.
Первой посетим долину Банджар. Заедем в редко принимающие путешественников деревушки Джиби и Вашишт. Вы сможете оценить, насколько уникален этот уютно спрятавшийся в горах регион. Здесь своя архитектура, аутентичные узоры на традиционных химачальских шапках у мужчин и чарующая нетронутая природа. Ночь в отеле долины Банджар.
Долина Саиндж
Сегодня отправимся в соседнюю и ещё более уединённую долину Саиндж (в пути — 2-3 часа). Вы полюбуетесь лугами с уникальной для этих мест флорой и фауной и считающимися индуистами священными — лугами в городе Шангарх. Прогуляемся рядом с необычными храмами-башнями. Посмотрим на яблоневые сады и деревушки, реку, лес и водопады. Ночь в отеле долины Саиндж.
Долина Куллу, деревня Наггар
В этот день едем в долину Куллу (80 км, в пути — 2-3 часа), которая считается самой красивой частью долины реки Беас, и где почти круглый год лежит снег. Купим по дороге свежих фруктов и вскоре прибудем в атмосферную деревушку Наггар.
Пообедаем в кафе — будет возможность заказать европейские блюда — а после посетим необычный храм Трипуры Сундари, напоминающий русский терем. На фоне сосен его вид создаёт ощущение, что попал в сказку. Затем пройдёмся по хвойному лесу до храма Кришны, зайдём в замок горных раджей. Вернувшись, прогуляемся по деревне, понаблюдаем за местной жизнью, выпьем чая и перекусим сидду в уличных чайных.
Ночь в отеле Наггара.
Дом и галерея Рериха, водопад и деревня Румсу
Позавтракав, посетим дом, усадьбу и галерею художника Николая Рериха, жившего и работавшего в Наггаре и написавшего более 2000 полотен, центральным объектом которых были Гималаи. Затем побываем в горах у водопада, где, при желании, пообедаем в традиционной дхабе. Потом поднимемся до атмосферной деревни Румсу, откуда обратно спустимся пешком. Ночь в отеле Наггара.
Город Манали, деревня Вашишт, пикник у водопада
Сегодня проедем вглубь долины Куллу в город Манали, последний перед высокогорными перевалами (в пути — 1 час). Пройдёмся по оживлённым улицам, посетим древний храм Хадимбы в окружении огромных деревьев и камней, где ещё в недалёком прошлом совершались жертвоприношения. Побываем у храма первого человека на земле — Ману.
Затем отправимся в священную для индуистов деревушку Вашишт с живописной природой и развитой инфраструктурой и разместимся в отеле. Прогуляемся до уединённого водопада и устроим пикник. Вечером желающие могут посетить баню на горячих источниках в храме в центре города, а после — выпить кофе или мятный чай и отведать сливового или яблочного пирога и ячьего сыра в кафе на центральной площади. Ночь в отеле Вашишта.
Прогулка до водопада Йогини, свободное время в городе Бир
Утром прогуляемся по сосновому лесу и поднимемся по склону горы к водопаду Йогини, самому известному и большому в этих местах. После переедем в другой регион Химачала, где вас ждёт знакомство с буддистской культурой. По дороге посмотрим на столицу долины Куллу и заглянем в несколько храмов в городке Манду.
Во второй половине дня прибудем в Бир — тибетскую колонию на живописных лугах. Желающие смогут взять в аренду велосипеды и прокатиться по окрестностям или прогуляться пешком. Также будет возможность попробовать параглайдинг с инструктором (за доплату). Ночь в отеле Бира.
Прогулка по горам, переезд в Дхарамсалу, экскурсия по городу
Позавтракав, побываем в буддистском монастыре и поднимемся к точке вылета параглайдеров (на машине), чтобы полюбоваться видами с высоты. Затем отправляемся в Дхарамсалу. В дороге проведём около 3 часов, сделав остановку на чайных плантациях Палампура. По возможности, заглянем и на чайную фабрику.
По прибытии в город Далай-ламы и столицу тибетского правительства в изгнании пройдёмся по центральной улицам, где царит тибетская атмосфера: повсюду висят яркие флажки, прогуливаются монахи и старушки в цветных передниках с огромными серьгами и косами. Попробуем вкуснейшие и недорогие пельмешки мо-мо, которые только можно найти в Индии. Зайдём в буддистский храм. Ночь в отеле Дхарамсалы.
Достопримечательности Дхарамсалы и окрестностей
Сегодня побываем в резиденции Далай-ламы и посетим Тибетский музей, совершим священный обход вокруг резиденции — кору. Заедем в старую католическую церковь, построенную британцами, и пройдёмся по кладбищу. Заглянем в деревушку Багсу, от которой поднимемся к живописному водопаду и прогуляемся до древнего индуистского храма с горячими источниками. Ночь в отеле Дхарамсалы.
Летняя резиденция Далай-ламы, посещение закрытия индийской и пакистанской границ
После завтрака едем в Амритсар (в пути — около 3 часов). По дороге посетим красивую летнюю резиденцию Далай-ламы с садом, музеем кукол и библиотекой. По приезде в город, культурную и духовную столицу сикхов, и пообедав, отправляемся смотреть яркое и красочное шоу — официальное закрытие индийской и пакистанской границы. Обе стороны ежевечерне устраивают настоящее представление и всячески стараются перещеголять друг друга. Ночь в отеле Амритсара.
Золотой храм, возвращение в Дели
Начнём день с посещения жемчужины Амритсара — Золотого храма. После прогуляемся по колоритным улицам города. Посмотрим на храмы, заглянем на базары и в парк «Джаллианвала Багх». Затем нас ждёт долгий переезд обратно в Дели (в пути — около 9 часов) с остановками на обед, чай, мороженое и отдых. По приезде разместимся в отеле.
Отъезд
Трансфер в аэропорт. Самостоятельное выселение из отеля возможно до 11:00.
В зависимости от ваших планов, за доплату можно попросить позднее выселение либо продлить бронь. Также можно продлить тур и посмотреть другие места: например, Ришикеш в предгорьях Гималаев, Мумбаи. Мы будем рады помочь вам с организацией.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь и сопровождение по всем вопросам
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по маршруту на минивэне Toyota Innova/Maruti Suzuki Ertiga или микроавтобусе Tempo Traveller (тук-туки по необходимости)
- Работа водителя, бензин, парковки и иные расходы на авто
- Встреча в аэропорту и обратный трансфер при прилёте рейсом «Аэрофлота» или близким к нему
- Профессиональный русскоговорящий местный гид и расходы гида
- Входные билеты по программе
- Все налоги и сборы
- Тур возможно провести только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы вне программы (в среднем путешественники тратят 10-20 $ в день)
- Виза
- Страховка
- Встреча в аэропорту и трансфер не под время «Аэрофлота». При необходимости организуем под ваш рейс или подскажем, как самостоятельно уехать на такси
- Доплата за одноместное проживание (в случае вашего желания или если мы не сможем найти вам пару для подселения) - 300 $
- Стоимость указана для группы от 4 человек. В высокий сезон возможно расширение группы до 11 человек. Для сборных групп из 2-3 человек стоимость тура составит 1530 $