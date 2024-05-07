Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Авторский тур в Дели

Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии

В этом путешествии вы погрузитесь в головокружительный калейдоскоп цветов и впечатлений.

Вас ждёт встреча с архитектурными чудесами Северной Индии, самобытная местная кухня, поездки на рикше и погружение в контрасты традиций и современности страны.

Особое внимание будет уделено местной фауне — вы посетите национальный парк, где увидите тигров в естественной среде обитания, и покатаетесь на слонах в колоритном Джайпуре.
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Ближайшие даты:
7
мая
16
мая
25
мая
3
июн
12
июн
21
июн
30
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.

Место встречи: Дели, аэропорт, но мы также забираем всех путешественников из желаемого места — то есть из любого отеля/аэропорта в Дели, Гуруграме, Нойде и Фаридабаде и их окрестностях.

Проживание. Двухместное размещение в 3* отеле.

Питание. Завтраки включены в стоимость, остальное — за доплату.

Дети. В туре могут участвовать дети любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели

Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Многие рейсы прибывают в Дели ночью — вы успеете отдохнуть перед насыщенным путешествием.

2 день

Традиции и современность

После завтрака начнём знакомство с Дели. Экскурсия по Старому и Нью-Дели предлагает уникальный взгляд на эволюцию города: вы увидите архитектуру времён Великих Моголов, колониальные постройки, а также современную часть столицы.

Мы пройдёмся по шумному и пёстрому кварталу Чандни Чоук, покатаемся на рикше, посетим мемориал Махатмы Ганди и осмотрим снаружи Президентский дом. Особого внимания заслуживают религиозные постройки: величественная мечеть Джами Масджид, изящный сикхский храм Бангла Сахиб и Храм Лотоса, ставший одним из символов города.

Традиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современность
3 день

Переезд в Джайпур

Позавтракав, выезжаем в Джайпур. Время в пути — 4-5 часов с остановкой на перекус. По прибытии зарегистрируемся в отеле, а ближе к вечеру выйдем на улицу, чтобы стать свидетелями аарти — индуистского ритуала, во время которого объект почитания освещается под звуки колокольчиков и чтение мантры.

После оценим архитектуру храма Бирла Мандир с причудливыми резными панелями из белого мрамора и прогуляемся по рынкам Джайпура.

Переезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в Джайпур
4 день

Дворцы Розового города

Сегодня гуляем по Джайпуру — столице штата Раджастан. Этот колоритный город был основан в 18 веке специального для того, чтобы стать столицей — он интересен тщательно спланированными широкими улицами и организованными кварталами. Мы осмотрим ступенчатый колодец Мина Кунд, обсерваторию Джантар-Мантар. Также увидим несколько дворцов: живописный Хава-Махал, «парящий» посреди озера Джал-Махал и бывшую резиденцию махараджей — обширный Городской дворец.

Ну а главным впечатлением дня станет поездка на слонах к форту Амбер — постройке, которая служила королевской столицей до постройки Джайпура.

Дворцы Розового городаДворцы Розового городаДворцы Розового городаДворцы Розового города
5 день

Поездка из Джайпура в Рантхамбор

Утром покидаем многоликий Джайпур и отправляемся в Рантхамбор. По дороге заедем в Галтаджи — к серии храмов, встроенных в узкую расщелину в кольце холмов. Это место считается священным у индийцев: многие ежегодно приезжают сюда для омовения в специальных резервуарах.

Прибытие в Рантхамбор, отдых в гостинице.

Поездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в Рантхамбор
6 день

Сафари

Этот день мы проведём на природе. Национальный парк Рантхамбор известен своей популяцией бенгальских тигров — здесь можно увидеть роскошных хищников в естественной среде обитания. Для полного погружения мы устроим два сафари — утреннее, перед завтраком, и вечернее — уже после обеда.

Наполненные впечатлениями, возвращаемся в отель и отдыхаем.

СафариСафариСафариСафариСафари
7 день

Переезд в Агру

По пути в Агру заедем в город Абанери, чтобы посмотреть на впечатляющий ступенчатый колодец Чанд-Баори. Второй остановкой станет заброшенный город Фатехпур Сикри, недолгое время бывший столицей Империи Великих Моголов.

По прибытии в Агру заселяемся в комфортный отель.

Переезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в Агру
8 день

Сокровища Агры, возвращение в Дели и отъезд

Агра имеет богатое культурное наследие, в котором сочетаются могольские, персидские и индийские влияния. Начнём знакомство с ней на рассвете — отправимся к Тадж-Махалу, архитектура которого особенно выразительна в нежном утреннем свете.

Контрастным по сравнению с изысканной хрупкостью знаменитого мавзолея покажется Красный форт — мощная цитадель, где вы рассмотрите стены крепости и узнаете о её военной истории. Затем мы увидим менее известную путешественникам постройку, которые местные жители называют «маленький» Тадж-Махал — ещё один красочный мавзолей с любопытной историей.

После осмотра достопримечательностей отправляемся в обратный путь до Дели — путешествие займёт 3–4 часа с остановкой на перекус. По прибытии в город вас ждёт трансфер в аэропорт— пришло время прощаться!

Сокровища Агры, возвращение в Дели и отъездСокровища Агры, возвращение в Дели и отъездСокровища Агры, возвращение в Дели и отъездСокровища Агры, возвращение в Дели и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер
  • Перемещение между городами
  • Поездка на рикше в Старом Дели
  • Катание на слонах в Джайпуре
  • Сафари в Рантхамборе
  • Услуги гида
  • Бутылки с водой и салфетки
  • Налоги - плата за скоростную автомагистраль, парковки, топливо и налоги штата
  • Стоимость проживания ребёнка (от 6 до 14 лет включительно) составит 400 $. Дети до пяти лет включительно проживают бесплатно. Стоимость тура для детей старше 14 лет такая же, как для взрослого
Что не входит в цену
  • Авибилеты
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Обеды и ужины
  • Плата за фото - и видео съёмку у некоторых локаций
  • Чаевые гиду и водителю
  • Возможно выбрать проживание в отеле категории 5*, стоимость за одного человека составит 2407 $
  • Доплата за одноместное размещение 580 $
  • Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу
  • Стоимость тура указана при группе из 4 человек и зависит от количества участников. При 3 участниках тур будет стоить 1950 $ за группу, тур для двоих - 1498 $. Индивидуальный тур для одного человека будет стоить 950 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем путешественников из любого отеля/аэропорта в Дели, Гуруграме, Нойде, Фаридабаде и их окрестностях
Завершение: Дели, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные местаПрирода и пейзажиСафари

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