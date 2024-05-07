Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Вас ждёт встреча с архитектурными чудесами Северной Индии, самобытная местная кухня, поездки на рикше и погружение в контрасты традиций и современности страны.
Особое внимание будет уделено местной фауне — вы посетите национальный парк, где увидите тигров в естественной среде обитания, и покатаетесь на слонах в колоритном Джайпуре.
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Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Место встречи: Дели, аэропорт, но мы также забираем всех путешественников из желаемого места — то есть из любого отеля/аэропорта в Дели, Гуруграме, Нойде и Фаридабаде и их окрестностях.
Проживание. Двухместное размещение в 3* отеле.
Питание. Завтраки включены в стоимость, остальное — за доплату.
Дети. В туре могут участвовать дети любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели
Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Многие рейсы прибывают в Дели ночью — вы успеете отдохнуть перед насыщенным путешествием.
Традиции и современность
После завтрака начнём знакомство с Дели. Экскурсия по Старому и Нью-Дели предлагает уникальный взгляд на эволюцию города: вы увидите архитектуру времён Великих Моголов, колониальные постройки, а также современную часть столицы.
Мы пройдёмся по шумному и пёстрому кварталу Чандни Чоук, покатаемся на рикше, посетим мемориал Махатмы Ганди и осмотрим снаружи Президентский дом. Особого внимания заслуживают религиозные постройки: величественная мечеть Джами Масджид, изящный сикхский храм Бангла Сахиб и Храм Лотоса, ставший одним из символов города.
Переезд в Джайпур
Позавтракав, выезжаем в Джайпур. Время в пути — 4-5 часов с остановкой на перекус. По прибытии зарегистрируемся в отеле, а ближе к вечеру выйдем на улицу, чтобы стать свидетелями аарти — индуистского ритуала, во время которого объект почитания освещается под звуки колокольчиков и чтение мантры.
После оценим архитектуру храма Бирла Мандир с причудливыми резными панелями из белого мрамора и прогуляемся по рынкам Джайпура.
Дворцы Розового города
Сегодня гуляем по Джайпуру — столице штата Раджастан. Этот колоритный город был основан в 18 веке специального для того, чтобы стать столицей — он интересен тщательно спланированными широкими улицами и организованными кварталами. Мы осмотрим ступенчатый колодец Мина Кунд, обсерваторию Джантар-Мантар. Также увидим несколько дворцов: живописный Хава-Махал, «парящий» посреди озера Джал-Махал и бывшую резиденцию махараджей — обширный Городской дворец.
Ну а главным впечатлением дня станет поездка на слонах к форту Амбер — постройке, которая служила королевской столицей до постройки Джайпура.
Поездка из Джайпура в Рантхамбор
Утром покидаем многоликий Джайпур и отправляемся в Рантхамбор. По дороге заедем в Галтаджи — к серии храмов, встроенных в узкую расщелину в кольце холмов. Это место считается священным у индийцев: многие ежегодно приезжают сюда для омовения в специальных резервуарах.
Прибытие в Рантхамбор, отдых в гостинице.
Сафари
Этот день мы проведём на природе. Национальный парк Рантхамбор известен своей популяцией бенгальских тигров — здесь можно увидеть роскошных хищников в естественной среде обитания. Для полного погружения мы устроим два сафари — утреннее, перед завтраком, и вечернее — уже после обеда.
Наполненные впечатлениями, возвращаемся в отель и отдыхаем.
Переезд в Агру
По пути в Агру заедем в город Абанери, чтобы посмотреть на впечатляющий ступенчатый колодец Чанд-Баори. Второй остановкой станет заброшенный город Фатехпур Сикри, недолгое время бывший столицей Империи Великих Моголов.
По прибытии в Агру заселяемся в комфортный отель.
Сокровища Агры, возвращение в Дели и отъезд
Агра имеет богатое культурное наследие, в котором сочетаются могольские, персидские и индийские влияния. Начнём знакомство с ней на рассвете — отправимся к Тадж-Махалу, архитектура которого особенно выразительна в нежном утреннем свете.
Контрастным по сравнению с изысканной хрупкостью знаменитого мавзолея покажется Красный форт — мощная цитадель, где вы рассмотрите стены крепости и узнаете о её военной истории. Затем мы увидим менее известную путешественникам постройку, которые местные жители называют «маленький» Тадж-Махал — ещё один красочный мавзолей с любопытной историей.
После осмотра достопримечательностей отправляемся в обратный путь до Дели — путешествие займёт 3–4 часа с остановкой на перекус. По прибытии в город вас ждёт трансфер в аэропорт— пришло время прощаться!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер
- Перемещение между городами
- Поездка на рикше в Старом Дели
- Катание на слонах в Джайпуре
- Сафари в Рантхамборе
- Услуги гида
- Бутылки с водой и салфетки
- Налоги - плата за скоростную автомагистраль, парковки, топливо и налоги штата
- Стоимость проживания ребёнка (от 6 до 14 лет включительно) составит 400 $. Дети до пяти лет включительно проживают бесплатно. Стоимость тура для детей старше 14 лет такая же, как для взрослого
Что не входит в цену
- Авибилеты
- Входные билеты на достопримечательности
- Обеды и ужины
- Плата за фото - и видео съёмку у некоторых локаций
- Чаевые гиду и водителю
- Возможно выбрать проживание в отеле категории 5*, стоимость за одного человека составит 2407 $
- Доплата за одноместное размещение 580 $
- Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу
- Стоимость тура указана при группе из 4 человек и зависит от количества участников. При 3 участниках тур будет стоить 1950 $ за группу, тур для двоих - 1498 $. Индивидуальный тур для одного человека будет стоить 950 $