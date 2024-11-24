Приглашаем вас в йогическое паломничество в Индию — на родину просветления.
Наш тур представляет собой духовное путешествие, в котором вы познакомитесь с древними практиками и ощутите преобразующую силу йоги. Также вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Варанаси.
Наш тур представляет собой духовное путешествие, в котором вы познакомитесь с древними практиками и ощутите преобразующую силу йоги. Также вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Варанаси.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
Погрузитесь глубоко в океан йогической мудрости в нашем йога-туре в Индию. От медитаций на восходе солнца до мистических посещений храмов — пусть древние традиции приведут вас в состояние глубокого блаженства.
Что вас ждет
Наш тур охватит четыре города Индии. Сначала нас ждет увлекательное путешествие по Золотому треугольнику — вы оцените великолепие Тадж-Махала, увидите форты и дворцы Джайпура, прогуляетесь по улочкам Дели. После мы переберемся в священный город Варанаси, где мы посетим несколько храм и поприсутствуем на вечерней церемонии Аарти на реке Ганг. А последний день нашего тура начнется с поездки на лодке по реке Ганг на рассвете. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $609
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $899
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $999
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 299
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Варанаси
Что включено
- Проживание 7 ночей в двухместном номере (при выборе варианта «все включено» из ценовой категории)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Местный англоговорящий гид в каждом городе для осмотра достопримечательностей / гид, говорящий на иностранном языке, если необходимо
- Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на слоне в форте Амбер в Джайпуре
- Поездка на лодке в Варанаси
- Билет на поезд в салоне с кондиционером из Агры в Варанаси и из Варанаси в Дели (если выбран вариант поезда)
- Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
Похожие туры из Дели
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$1 099 за человека
5 дней
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
За 4 дня в Индии вы увидите Дели, Тадж-Махал, Джайпур и храм Акшардхам. Проживание в отелях 3*, питание не включено. Готовьтесь к незабываемому путешествию
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
$1 140 за всё до 2 чел.
4 дня
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$435 за человека