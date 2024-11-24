Йога-тур в Индию

Приглашаем вас в йогическое паломничество в Индию — на родину просветления.

Наш тур представляет собой духовное путешествие, в котором вы познакомитесь с древними практиками и ощутите преобразующую силу йоги. Также вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Варанаси.
Йога-тур в Индию
Йога-тур в Индию
Йога-тур в Индию
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Погрузитесь глубоко в океан йогической мудрости в нашем йога-туре в Индию. От медитаций на восходе солнца до мистических посещений храмов — пусть древние традиции приведут вас в состояние глубокого блаженства.

Что вас ждет

Наш тур охватит четыре города Индии. Сначала нас ждет увлекательное путешествие по Золотому треугольнику — вы оцените великолепие Тадж-Махала, увидите форты и дворцы Джайпура, прогуляетесь по улочкам Дели. После мы переберемся в священный город Варанаси, где мы посетим несколько храм и поприсутствуем на вечерней церемонии Аарти на реке Ганг. А последний день нашего тура начнется с поездки на лодке по реке Ганг на рассвете. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур без проживания в отелеот $609
Тур «все включено» с 3-звездочными отелямиот $899
Тур «все включено» с 4-звездочными отелямиот $999
Тур «все включено» с 5-звездочными отелямиот $1 299
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый и Нью-Дели
  • Агра
  • Джайпур
  • Варанаси
Что включено
  • Проживание 7 ночей в двухместном номере (при выборе варианта «все включено» из ценовой категории)
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
  • Помощь при приезде и отъезде
  • Местный англоговорящий гид в каждом городе для осмотра достопримечательностей / гид, говорящий на иностранном языке, если необходимо
  • Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
  • Поездка на слоне в форте Амбер в Джайпуре
  • Поездка на лодке в Варанаси
  • Билет на поезд в салоне с кондиционером из Агры в Варанаси и из Варанаси в Дели (если выбран вариант поезда)
  • Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
  • Плата за проезд, парковка, расходы водителя
  • Бутылка минеральной воды в машине
  • Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
  • Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
  • Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Плата за фото у достопримечательностей
  • Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
  • Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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