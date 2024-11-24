Погрузитесь глубоко в океан йогической мудрости в нашем йога-туре в Индию. От медитаций на восходе солнца до мистических посещений храмов — пусть древние традиции приведут вас в состояние глубокого блаженства.

Что вас ждет

Наш тур охватит четыре города Индии. Сначала нас ждет увлекательное путешествие по Золотому треугольнику — вы оцените великолепие Тадж-Махала, увидите форты и дворцы Джайпура, прогуляетесь по улочкам Дели. После мы переберемся в священный город Варанаси, где мы посетим несколько храм и поприсутствуем на вечерней церемонии Аарти на реке Ганг. А последний день нашего тура начнется с поездки на лодке по реке Ганг на рассвете. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.