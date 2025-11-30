Описание тура
Организационные детали
В праздничные и выходные дни возможны незначительные корректировки расписания (в зависимости от графика работы достопримечательностей и трафика).
Программа тура по дням
Агра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный форт
Встретим вас у аэропорта Дели традиционной цветочной гирляндой и сразу отправимся в Агру (3–3,5 часа с остановкой на перекус). Это город с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни.
Мы увидим чудо света — прекрасный Тадж-Махал. Заглянем в мастерскую, где и сегодня потомки умельцев, работавших над строительством знаменитого мавзолея, вручную создают произведения искусства из мрамора. Здесь вы увидите технику инкрустации — ту самую, что украшает стены Таджа: драгоценные камни, филигранные узоры и точность, отточенная веками.
Также посетим Красный форт. Если захотите — сходим на шоу о любви императора Шах-Джахана и Мумтаз-Махал, благодаря которой появился Тадж-Махал (оплачивается отдельно).
Дели: храмы, рынки, Ворота Индии и другие визитные карточки
Вернёмся в Дели и пойдём знакомиться с оживлённым мегаполисом с многовековой историей. Увидим, как со временем менялся город, побываем в старых и современных кварталах, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с недавно возведёнными зданиями.
Посетим храм Гурдвара Бангла Сахиб, где каждый может присоединиться к лангару — общей трапезе, где еду готовят и подают добровольцы. Полюбуемся изысканной резьбой и символами Акшардхама, у которого вечером можно посмотреть светомузыкальное шоу на воде, погружающее в древние истории и легенды.
Побываем в Старом Дели: узкие улочки Чандни Чоук, мечеть Джама Масджид, ароматы корицы и кардамона на рынке Хари Баоли, рикши и шум толпы — настоящая Индия! Почтим память солдат, павших в Первой мировой войне, у Ворот Индии. Затем проедем мимо здания Парламента и Раштрапати Бхаван — резиденции президента.
Осмотрим индуистский храм Бирла Мандир, открытый для всех конфессий, и ступенчатый колодец Аграсен — скрытую жемчужину Дели, которая часто остаётся за пределами классических маршрутов.
Варанаси: храмы, колодцы, аарти, Ганг
Ранним утром улетим в Варанаси, один из самых древних и священных городов Индии. Он не просто живёт у Ганга, а растворён в нём. Мы пройдём по храмам, спустимся к воде, услышим мантры на рассвете и увидим огни аарти на закате.
Сначала — калейдоскоп святилищ: духовное сердце города Каши Вишванатх, атмосферный Кала Бхайрав, место силы и спокойствия Санкат Мочан Хануман, дарующие очищение и благословение колодцы Дханвантари и Чандракуп.
Пообедаем в проверенном месте с видом на Ганг, ближе к вечеру прогуляемся по гхату Намо — арт-пространству и новой набережной. Понаблюдаем за церемонией аарти у гхата Дашашвамедх, потом, если захотите, снова посетим опустевший Каши Вишванатх для вечернего даршана.
Варанаси: гхаты, храмы, сари
Если пожелаете, на рассвете можно прокатиться на лодке по Гангу (оплачивается отдельно). Утром — йога, мантры, медитация у гхата Асси. Также посетим место кремаций и освобождения души — гхат Маникарника, увидим гхат Лалита и уникальный храм в гималайском стиле.
При желании и за доплату съездим в Сарнатх — важное место паломничества буддистов. Затем сходим в мастерскую бенаресских сари и узнаем много интересного о традиционных узорах на шёлке.
Возвращение домой
Утренним рейсом вернёмся в Дели и попрощаемся. На этом наше приключение в Индии завершено.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, вода
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, внутренние перелёты
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Налоги, сборы, платные дороги и парковки
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты - $30-50 за все
- Виза
- Медицинская страховка
- Чаевые гиду и водителю
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Обратите внимание, стоимость тура указана для 2 участников. Каждый дополнительный участник оплачивается $820/чел