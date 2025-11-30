Встретим вас у аэропорта Дели традиционной цветочной гирляндой и сразу отправимся в Агру (3–3,5 часа с остановкой на перекус). Это город с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни.

Мы увидим чудо света — прекрасный Тадж-Махал. Заглянем в мастерскую, где и сегодня потомки умельцев, работавших над строительством знаменитого мавзолея, вручную создают произведения искусства из мрамора. Здесь вы увидите технику инкрустации — ту самую, что украшает стены Таджа: драгоценные камни, филигранные узоры и точность, отточенная веками.

Также посетим Красный форт. Если захотите — сходим на шоу о любви императора Шах-Джахана и Мумтаз-Махал, благодаря которой появился Тадж-Махал (оплачивается отдельно).