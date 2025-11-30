Мои заказы

Индивидуально по Индии: Агра, Дели, Варанаси с посещением мастерских и церемоний

Полюбоваться Тадж-Махалом, понаблюдать за аарти, увидеть, как инкрустируют мрамор и украшают сари
Пряная, пёстрая, шумная, глубоко духовная Индия ждёт в гости! Вы побываете в Агре, главной драгоценностью которой является трогательный символ любви — белоснежный Тадж-Махал, — и узнаете, как создавались филигранные узоры
читать дальше

и драгоценные инкрустации на его стенах, посетив мраморную мастерскую.

Осмотрите все визитные карточки Дели — искусно декорированные храмы, пропитанные кардамоном и корицей базары, наполненные рикшами и людскими толпами улицы.

Изучите и сакральный Варанаси: обойдёте места силы и гхаты, где не стихают молитвы и мантры, понаблюдаете за огненной церемонией аарти во имя священного Ганга и поймёте, как тончайшие шелка превращают в произведение искусства с витиеватыми узорами, а затем — в нарядные бенаресские сари.

Будете жить с комфортом — в отелях 3–4* с высоким рейтингом, в том числе с открытым бассейном, где можно полноценно отдохнуть после насыщенной прогулки.

Индивидуально по Индии: Агра, Дели, Варанаси с посещением мастерских и церемоний

Описание тура

Организационные детали

В праздничные и выходные дни возможны незначительные корректировки расписания (в зависимости от графика работы достопримечательностей и трафика).

Программа тура по дням

1 день

Агра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный форт

Встретим вас у аэропорта Дели традиционной цветочной гирляндой и сразу отправимся в Агру (3–3,5 часа с остановкой на перекус). Это город с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни.

Мы увидим чудо света — прекрасный Тадж-Махал. Заглянем в мастерскую, где и сегодня потомки умельцев, работавших над строительством знаменитого мавзолея, вручную создают произведения искусства из мрамора. Здесь вы увидите технику инкрустации — ту самую, что украшает стены Таджа: драгоценные камни, филигранные узоры и точность, отточенная веками.

Также посетим Красный форт. Если захотите — сходим на шоу о любви императора Шах-Джахана и Мумтаз-Махал, благодаря которой появился Тадж-Махал (оплачивается отдельно).

Агра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный фортАгра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный фортАгра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный фортАгра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный фортАгра: Тадж-Махал, мастерская мраморной инкрустации, Красный форт
2 день

Дели: храмы, рынки, Ворота Индии и другие визитные карточки

Вернёмся в Дели и пойдём знакомиться с оживлённым мегаполисом с многовековой историей. Увидим, как со временем менялся город, побываем в старых и современных кварталах, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с недавно возведёнными зданиями.

Посетим храм Гурдвара Бангла Сахиб, где каждый может присоединиться к лангару — общей трапезе, где еду готовят и подают добровольцы. Полюбуемся изысканной резьбой и символами Акшардхама, у которого вечером можно посмотреть светомузыкальное шоу на воде, погружающее в древние истории и легенды.

Побываем в Старом Дели: узкие улочки Чандни Чоук, мечеть Джама Масджид, ароматы корицы и кардамона на рынке Хари Баоли, рикши и шум толпы — настоящая Индия! Почтим память солдат, павших в Первой мировой войне, у Ворот Индии. Затем проедем мимо здания Парламента и Раштрапати Бхаван — резиденции президента.

Осмотрим индуистский храм Бирла Мандир, открытый для всех конфессий, и ступенчатый колодец Аграсен — скрытую жемчужину Дели, которая часто остаётся за пределами классических маршрутов.

Дели: храмы, рынки, Ворота Индии и другие визитные карточкиДели: храмы, рынки, Ворота Индии и другие визитные карточкиДели: храмы, рынки, Ворота Индии и другие визитные карточкиДели: храмы, рынки, Ворота Индии и другие визитные карточки
3 день

Варанаси: храмы, колодцы, аарти, Ганг

Ранним утром улетим в Варанаси, один из самых древних и священных городов Индии. Он не просто живёт у Ганга, а растворён в нём. Мы пройдём по храмам, спустимся к воде, услышим мантры на рассвете и увидим огни аарти на закате.

Сначала — калейдоскоп святилищ: духовное сердце города Каши Вишванатх, атмосферный Кала Бхайрав, место силы и спокойствия Санкат Мочан Хануман, дарующие очищение и благословение колодцы Дханвантари и Чандракуп.

Пообедаем в проверенном месте с видом на Ганг, ближе к вечеру прогуляемся по гхату Намо — арт-пространству и новой набережной. Понаблюдаем за церемонией аарти у гхата Дашашвамедх, потом, если захотите, снова посетим опустевший Каши Вишванатх для вечернего даршана.

Варанаси: храмы, колодцы, аарти, ГангВаранаси: храмы, колодцы, аарти, ГангВаранаси: храмы, колодцы, аарти, ГангВаранаси: храмы, колодцы, аарти, Ганг
4 день

Варанаси: гхаты, храмы, сари

Если пожелаете, на рассвете можно прокатиться на лодке по Гангу (оплачивается отдельно). Утром — йога, мантры, медитация у гхата Асси. Также посетим место кремаций и освобождения души — гхат Маникарника, увидим гхат Лалита и уникальный храм в гималайском стиле.

При желании и за доплату съездим в Сарнатх — важное место паломничества буддистов. Затем сходим в мастерскую бенаресских сари и узнаем много интересного о традиционных узорах на шёлке.

Варанаси: гхаты, храмы, сариВаранаси: гхаты, храмы, сариВаранаси: гхаты, храмы, сариВаранаси: гхаты, храмы, сари
5 день

Возвращение домой

Утренним рейсом вернёмся в Дели и попрощаемся. На этом наше приключение в Индии завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, вода
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, внутренние перелёты
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Налоги, сборы, платные дороги и парковки
Что не входит в цену
  • Билеты в Дели и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - $30-50 за все
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Чаевые гиду и водителю
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Обратите внимание, стоимость тура указана для 2 участников. Каждый дополнительный участник оплачивается $820/чел
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галия
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и
читать дальше

незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
8 дней
9 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$1099 за человека
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
На машине
2 дня
1 отзыв
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$389 за человека
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
15 дней
2 отзыва
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
$1412 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели