Паломничество в столицу йоги начнётся
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: загранпаспорт (срок действия ≥6 месяцев), распечатанная виза или e-visa, страховка, билеты; удобная одежда и обувь для йоги и треккинга, ветровка/мембрана, флис, головной убор, шарф/пашмина; аптечка, фонарик, power bank, адаптеры, многоразовая бутылка для воды, небольшой рюкзак для дневных выходов.
Рекомендации по билетам: авиабилеты Москва — Дели — Москва с вылетом 1 мая и обратным вылетом из Дели не ранее 16:00.
Программа тура по дням
Плавное погружение в магию Ришикеша
Первый день посвящён мягкой адаптации и первым впечатлениям. Встретим вас в аэропорту Дели и организуем трансфер в Ришикеш (варианты: такси, поезд или минивэн — всё согласуется заранее). В дороге будет возможность отдохнуть и получить полезные рекомендации для первого дня.
По прибытии предусмотрен тёплый приём и помощь с размещением в уютном отеле. В номере гостей ждёт корзинка со свежими сезонными фруктами и травяной чай. Будет время для душа, отдыха и акклиматизации.
После короткого отдыха запланирован дружеский брифинг в неформальной обстановке с обсуждением деталей программы и ответами на вопросы. Затем последует совместный обед с возможностью попробовать индийские блюда.
Вечером — неспешная прогулка по Ришикешу, чтобы прочувствовать уникальный ритм города — сочетание умиротворения и живой энергии. День завершится посещением храма на берегу священной Ганги, ужином и возвращением в отель.
От личной молитвы к вселенскому ритуалу
День отражает настроение всего путешествия — от внутреннего намерения до символического отпуска его во вселенную. Раннее утро начинается с практики йоги, чтобы тело и ум зазвучали в унисон. После лёгкого завтрака группа переправляется на тихий берег Ганги для проведения церемонии Санкальпы под руководством учителя. Огонь, цветы, мантры и тишина создают пространство для личного намерения, которое символически «сажается» в священную реку.
После обеда и отдыха пройдёт углублённый мастер-класс по отстройке асан, позволяющий понять анатомию движения и обрести йогическую осознанность в каждой детали поз.
Перед закатом — торжественная церемония Ганга Арати в ашраме Пармат Никетан или на другой набережной. Пение, огни сотен лампад и аромат благовоний создают коллективный поток энергии, в который можно отпустить утреннее намерение.
Паломничество к храму Кунжапури
День посвящён балансу женской энергии Шакти — созерцательной на вершине и текучей в священной реке. Вас ждёт паломничество к храму Кунжапури в предрассветной тишине с пением птиц и запахом хвои, на вершине открываются панорамы Ришикеша, долины Ганги и первых лучей солнца, сопровождающие короткую практику благодарности или медитацию.
После завтрака — досуг на выбор: омовение в Ганге, отдых, изучение улочек города и местных лавок. Перед закатом проводится вечерняя йога и участие в церемонии Ганга Арати. Огни лампад на воде позволяют завершить день синергии созерцательной и текучей энергии Шакти. День соединяет созерцательную мощь Шакти на вершине с её очищающей силой в воде.
Путь к пещере мудреца Васиштхи
День уединения, внутренней тишины и диалога с вечностью. Йога и пранаяма настраивают внутренний инструмент на тонкие вибрации дня.
После завтрака — путь к пещере мудреца Васиштхи. Пещера, расположенная на уединённом берегу Ганги, является энергетическим порталом, где проводятся медитации и очищающие практики. Групповая медитация и очищающее купание в Ганге у входа в пещеру позволяют соединиться с силой стихии.
Возвращение в отель.
Свободный день, йога, тематическая практика
День интеллектуального осмысления и углублённой работы с телом. Вас ждут динамичная йога и сытный завтрак, они подготавливают тело и ум, за чашкой травяного чая проходит неформальная беседа об основах философии йоги и принципах практик.
Далее предусмотрено свободное исследование: посещение ашрамов по желанию группы, колорит местного рынка, отдых в отеле или на берегу Ганги. Тематический класс «Работа с тазом» раскрывает блоки и напряжение в тазобедренных суставах. День завершается общим вечерним кругом для обмена впечатлениями.
Лесной треккинг и горные панорамы
День активного единения с природой, подготовка к восхождению. После лёгкой утренней йоги и завтрака проходит пеший треккинг к горному водопаду через гималайские леса.
На обратном пути — остановка в горном кафе с чаепитием, открываются панорамы хребтов Гималаев. Возвращение в Ришикеш сопровождается мягкой сессией йоги-стретчинга для восстановления мышц и нервной системы.
У истоков Ганги
Сегодня совершим путешествие к месту рождения священной реки. Выезд в Девпраяг вдоль горных рек, где Бхагирати и Алакананды сливаются в единый поток. Вас ждёт ритуальное омовение в месте рождения Ганги, посещение храма Хари Деви с видом на слияние рек и гималайские скалы.
Обратная дорога в Ришикеш — для осмысления и спокойных разговоров, ужин в отеле.
Треккинг к храму Тунгнатх
День преодоления и встречи с вечным. Треккинг к храму Тунгнатх (около 1,5 км, 3 часа подъёма) с практикой осознанного движения и медитации. На вершине проводится пикник-ланч с чаем и снеками, открываются панорамы Гималайских хребтов.
Спуск проходит в созерцательной тишине, далее — ужин и свободное время для отдыха.
Время восстановления
День заботы о себе, интеграции опыта через искусство и покой. Лёгкая утренняя практика, свободное время для личной медитации, прогулок или покупок. По желанию группы проводятся сеанс звукотерапии с тибетскими чашами и аюрведический или расслабляющий массаж.
Вечером соберёмся, чтобы выпить бодрящий сок или имбирный шот, посетим культурный вечер: концерт классической музыки, киртан или эстетик-денс.
Йога, рафтинг, мастер-класс по массажу
Утро начинается с йоги на берегу Ганги и рафтинга с инструктажем и обеспечением безопасности. После возвращения — свободное время для отдыха и обсуждения впечатлений.
Вечером проводится мастер-класс по парному или самомассажу с натуральными маслами и аюрведическими техниками.
Окончание тура
День начинается с лёгкой утренней гимнастики или йоги, затем — праздничный прощальный завтрак и обмен впечатлениями и контактами с группой.
До 12:00 — сборы и спокойный выезд из отеля. Рекомендовано бронировать обратные авиабилеты из Дели не ранее 16:00. Возможны дополнительные активности в Ришикеше или Дели по желанию.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов и инструкторов
- Экскурсии и входные билеты: церемонии на Ганге (Санкальпа, Ганга Арати), посещение пещеры мудреца Васиштхи
- Звуковая терапия тибетскими чашами, культурный вечер (концерт или шоу), мастер-классы и ежедневные практики йоги
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Трансфер Дели - Ришикеш - Дели
- Остальное питание (~$10-15 в день)
- Доплата за 1-местное размещение - $320
- Виза - $30-40
- Дополнительная экскурсия в Гималаи (Тунгнатх)
- Медицинская страховка