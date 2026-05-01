Ретрит-тур на родине йоги: практики, паломничество и лёгкий треккинг в Ришикеше

Попробовать звуковую терапию, помедитировать в местах силы и пройти ритуал омовения в Ганге
Когда жизнь стремительно несётся вперёд, стоит замедлиться и воссоединиться с собой, проживая каждый момент. Приглашаем вас в путешествие, которое поможет перезагрузиться и взглянуть на мир по-новому.

Паломничество в столицу йоги начнётся
с Санкальпы на берегу священной Ганги и продолжится медитацией в местах силы, включая пещеру мудреца Васиштхи и ашрамы Ришикеша.

Вас ждут мастер-классы по отстройке асан и работе с телом, церемонии Ганга Арати и звуковая терапия тибетскими чашами. Отправимся в треккинг к водопаду и в Девпраяг к истоку Ганги. В завершение маршрута можно будет подняться к храму Тунгнатх в Гималаях. Дополнительно будут проведены культурные вечера и выделано время для восстановления.

Программа создаёт пространство для внутренней тишины и интеграции опыта, соединяя ритуалы, философию и телесные практики с заботой о быте и логистике.

Каждая ступень тура готовит к следующей, формируя гармонию между личным намерением и практикой на пути к храму.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: загранпаспорт (срок действия ≥6 месяцев), распечатанная виза или e-visa, страховка, билеты; удобная одежда и обувь для йоги и треккинга, ветровка/мембрана, флис, головной убор, шарф/пашмина; аптечка, фонарик, power bank, адаптеры, многоразовая бутылка для воды, небольшой рюкзак для дневных выходов.

Рекомендации по билетам: авиабилеты Москва — Дели — Москва с вылетом 1 мая и обратным вылетом из Дели не ранее 16:00.

Программа тура по дням

1 день

Плавное погружение в магию Ришикеша

Первый день посвящён мягкой адаптации и первым впечатлениям. Встретим вас в аэропорту Дели и организуем трансфер в Ришикеш (варианты: такси, поезд или минивэн — всё согласуется заранее). В дороге будет возможность отдохнуть и получить полезные рекомендации для первого дня.

По прибытии предусмотрен тёплый приём и помощь с размещением в уютном отеле. В номере гостей ждёт корзинка со свежими сезонными фруктами и травяной чай. Будет время для душа, отдыха и акклиматизации.

После короткого отдыха запланирован дружеский брифинг в неформальной обстановке с обсуждением деталей программы и ответами на вопросы. Затем последует совместный обед с возможностью попробовать индийские блюда.

Вечером — неспешная прогулка по Ришикешу, чтобы прочувствовать уникальный ритм города — сочетание умиротворения и живой энергии. День завершится посещением храма на берегу священной Ганги, ужином и возвращением в отель.

2 день

От личной молитвы к вселенскому ритуалу

День отражает настроение всего путешествия — от внутреннего намерения до символического отпуска его во вселенную. Раннее утро начинается с практики йоги, чтобы тело и ум зазвучали в унисон. После лёгкого завтрака группа переправляется на тихий берег Ганги для проведения церемонии Санкальпы под руководством учителя. Огонь, цветы, мантры и тишина создают пространство для личного намерения, которое символически «сажается» в священную реку.

После обеда и отдыха пройдёт углублённый мастер-класс по отстройке асан, позволяющий понять анатомию движения и обрести йогическую осознанность в каждой детали поз.

Перед закатом — торжественная церемония Ганга Арати в ашраме Пармат Никетан или на другой набережной. Пение, огни сотен лампад и аромат благовоний создают коллективный поток энергии, в который можно отпустить утреннее намерение.

3 день

Паломничество к храму Кунжапури

День посвящён балансу женской энергии Шакти — созерцательной на вершине и текучей в священной реке. Вас ждёт паломничество к храму Кунжапури в предрассветной тишине с пением птиц и запахом хвои, на вершине открываются панорамы Ришикеша, долины Ганги и первых лучей солнца, сопровождающие короткую практику благодарности или медитацию.

После завтрака — досуг на выбор: омовение в Ганге, отдых, изучение улочек города и местных лавок. Перед закатом проводится вечерняя йога и участие в церемонии Ганга Арати. Огни лампад на воде позволяют завершить день синергии созерцательной и текучей энергии Шакти. День соединяет созерцательную мощь Шакти на вершине с её очищающей силой в воде.

4 день

Путь к пещере мудреца Васиштхи

День уединения, внутренней тишины и диалога с вечностью. Йога и пранаяма настраивают внутренний инструмент на тонкие вибрации дня.

После завтрака — путь к пещере мудреца Васиштхи. Пещера, расположенная на уединённом берегу Ганги, является энергетическим порталом, где проводятся медитации и очищающие практики. Групповая медитация и очищающее купание в Ганге у входа в пещеру позволяют соединиться с силой стихии.

Возвращение в отель.

5 день

Свободный день, йога, тематическая практика

День интеллектуального осмысления и углублённой работы с телом. Вас ждут динамичная йога и сытный завтрак, они подготавливают тело и ум, за чашкой травяного чая проходит неформальная беседа об основах философии йоги и принципах практик.

Далее предусмотрено свободное исследование: посещение ашрамов по желанию группы, колорит местного рынка, отдых в отеле или на берегу Ганги. Тематический класс «Работа с тазом» раскрывает блоки и напряжение в тазобедренных суставах. День завершается общим вечерним кругом для обмена впечатлениями.

6 день

Лесной треккинг и горные панорамы

День активного единения с природой, подготовка к восхождению. После лёгкой утренней йоги и завтрака проходит пеший треккинг к горному водопаду через гималайские леса.

На обратном пути — остановка в горном кафе с чаепитием, открываются панорамы хребтов Гималаев. Возвращение в Ришикеш сопровождается мягкой сессией йоги-стретчинга для восстановления мышц и нервной системы.

7 день

У истоков Ганги

Сегодня совершим путешествие к месту рождения священной реки. Выезд в Девпраяг вдоль горных рек, где Бхагирати и Алакананды сливаются в единый поток. Вас ждёт ритуальное омовение в месте рождения Ганги, посещение храма Хари Деви с видом на слияние рек и гималайские скалы.

Обратная дорога в Ришикеш — для осмысления и спокойных разговоров, ужин в отеле.

8 день

Треккинг к храму Тунгнатх

День преодоления и встречи с вечным. Треккинг к храму Тунгнатх (около 1,5 км, 3 часа подъёма) с практикой осознанного движения и медитации. На вершине проводится пикник-ланч с чаем и снеками, открываются панорамы Гималайских хребтов.

Спуск проходит в созерцательной тишине, далее — ужин и свободное время для отдыха.

9 день

Время восстановления

День заботы о себе, интеграции опыта через искусство и покой. Лёгкая утренняя практика, свободное время для личной медитации, прогулок или покупок. По желанию группы проводятся сеанс звукотерапии с тибетскими чашами и аюрведический или расслабляющий массаж.

Вечером соберёмся, чтобы выпить бодрящий сок или имбирный шот, посетим культурный вечер: концерт классической музыки, киртан или эстетик-денс.

10 день

Йога, рафтинг, мастер-класс по массажу

Утро начинается с йоги на берегу Ганги и рафтинга с инструктажем и обеспечением безопасности. После возвращения — свободное время для отдыха и обсуждения впечатлений.

Вечером проводится мастер-класс по парному или самомассажу с натуральными маслами и аюрведическими техниками.

11 день

Окончание тура

День начинается с лёгкой утренней гимнастики или йоги, затем — праздничный прощальный завтрак и обмен впечатлениями и контактами с группой.

До 12:00 — сборы и спокойный выезд из отеля. Рекомендовано бронировать обратные авиабилеты из Дели не ранее 16:00. Возможны дополнительные активности в Ришикеше или Дели по желанию.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсии и входные билеты: церемонии на Ганге (Санкальпа, Ганга Арати), посещение пещеры мудреца Васиштхи
  • Звуковая терапия тибетскими чашами, культурный вечер (концерт или шоу), мастер-классы и ежедневные практики йоги
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Трансфер Дели - Ришикеш - Дели
  • Остальное питание (~$10-15 в день)
  • Доплата за 1-местное размещение - $320
  • Виза - $30-40
  • Дополнительная экскурсия в Гималаи (Тунгнатх)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ришикеш, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я представляю команду гидов. Я сертифицированный инструктор по йоге (RYS – 200), гимнастике хаду, занимаюсь массажем, провожу очистительные марафоны, отец троих детей. С 2011 года опыт в индийских и славянских энергетических практиках. За плечами годы путешествий (Индия, Таиланд, Россия) по духовным центрам. Организатор фестивалей, семинаров, йога-туров. В настоящий момент плотно занят медитациями и стоянием на досках Садху.

