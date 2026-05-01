Первый день посвящён мягкой адаптации и первым впечатлениям. Встретим вас в аэропорту Дели и организуем трансфер в Ришикеш (варианты: такси, поезд или минивэн — всё согласуется заранее). В дороге будет возможность отдохнуть и получить полезные рекомендации для первого дня.

По прибытии предусмотрен тёплый приём и помощь с размещением в уютном отеле. В номере гостей ждёт корзинка со свежими сезонными фруктами и травяной чай. Будет время для душа, отдыха и акклиматизации.

После короткого отдыха запланирован дружеский брифинг в неформальной обстановке с обсуждением деталей программы и ответами на вопросы. Затем последует совместный обед с возможностью попробовать индийские блюда.

Вечером — неспешная прогулка по Ришикешу, чтобы прочувствовать уникальный ритм города — сочетание умиротворения и живой энергии. День завершится посещением храма на берегу священной Ганги, ужином и возвращением в отель.