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Краски Индии: яркое путешествие на праздник Дивали

Насыщенное путешествие по Центральной Индии на праздник Дивали
Краски Индии: яркое путешествие на праздник ДивалиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Краски Индии: яркое путешествие на праздник ДивалиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Краски Индии: яркое путешествие на праздник ДивалиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Насыщенный тур по самым знаменитым местам и достопримечательностям Индии с проживанием в комфортных отелях.

Увидим фестиваль огней, самый главный праздник Индии!

Маршрут: Дели - Джайпур - Абханери - Фатехпур-Сикри - Агра - Варанаси - Дели

Полностью организуем и сопровождаем путешествие. Оформляем визу.

Программа тура по дням

1 день

Дели

Прибытие в столицу Индии - Дели. Мы встретим вас в аэропорту и сразу отвезем в заранее забронированный отель (ранее заселение по прилету) на Мэйн базаре, колоритное местечко, которое никого не оставит равнодушным.

Отдых после перелета, завтрак в отеле.

После мы сядем на автобус и отправимся знакомиться с Дели. Посетим храмы разных религий: сикхскую гурудвару и знаменитый храм Лотоса. Обед в ресторане города. После обеда нас ждёт экскурсия в шикарный Акшардхам, самый грандиозный индуистский храм в мире, где вечером мы увидим лазерное шоу фонтанов. Возвращаемся на Мейн Базар, делимся первыми эмоциями и впечатлениями. Ночь в отеле Дели.

ДелиДелиДели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дели

Завтракаем в кафе на Мейн Базаре и на арендованном автобусе отправляемся на осмотр достопримечательностей. Мы посетим мавзолей Хумаюна - усыпальницу могольского падишаха в Дели, первый династический мавзолей Великих Моголов. Очень красивое и впечатляющее место. Остановимся у Ворот Индии и увидим президентский дворец. Обед в ресторане города. После обеда прогуляемся по знаменитым Садам Лоди с постройками Xv века. После на нашем автобусе мы выезжаем в Джайпур. Ночь в отеле Джайпура.

ДелиДелиДели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Джайпур

Сегодня у нас очень насыщенная программа. Сразу после завтрака отправляемся в Амбер Форт. Крепость находится на вершине холма. Мы поднимемся сюда на слонах. В форте множество помещений и все они соединены запутанными переходами, лестницами и коридорами и на посещение их уйдёт несколько часов. Пообедаем в ресторане города. Прогуляемся по центру города. Увидим Дворец на воде и Дворец Ветров - одно из самых знаменитых исторических зданий Джайпура. Сделаем шикарные фотографии из кафе напротив. Посетим городской дворец и интересный музей при дворце, где до сих пор живет королевская семья. Вечером мы возвращаемся в отель.

ДжайпурДжайпурДжайпур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Джайпур - Абханери - Фатехпур-Сикри

После завтрака мы выселяемся из отеля и на арендованном автобусе отправляемся в сторону Агры. Мы заедем в древний город Фатехпур-Сикри, который был столицей империи Великих Моголов, а сейчас является объектом Всемирного наследия Юнеско. Прекрасно сохранившееся очень и красивое место. После посетим деревню Абханери, где находится один из крупнейших колодцев в Индии - Чанд Баори и древний храм Богини Радости. Вечером приедем в Агру. Ночь в отеле Агры.

Джайпур - Абханери - Фатехпур-СикриДжайпур - Абханери - Фатехпур-СикриДжайпур - Абханери - Фатехпур-Сикри
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Агра

Мы живем в отеле недалеко от Тадж Махала. Мы нарядимся в сари (сари можно взять на прокат) и отправимся смотреть одно из новых чудес света, символ и главную достопримечательность Индии - знаменитый Тадж Махал! Потрясающе красивый мавзолей из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры, построенный по велению императора Шаха Джахана в память о своей любимой жене Мумтаз Махал. Неудивительно, что Тадж Махал хотят увидеть очень многие и за год это место посещают несколько миллионов туристов.
Пообедаем в ресторане города.
После посетим мощный Красный форт.
Так же посетим мастерскую по инкрустации мрамора.
Ночь в отеле Агры.

АграАграАгра
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Варанаси

Сегодня рано утром мы сядем на скоростной поезд-экспресс и отправимся в Варанаси.
Приезд в Варанаси. Заселяемся в отель недалеко от гхат - ступеней ведущих к Ганге.
Обед в ресторане.
На закате нас ждет красивейшая церемония - Ганга Аарти, которая проходит на одном из гхатов. В ходе ритуала, который ведут семеро молодых браминов, богам подносят пять даров. Яркий, необычный и завораживающий ритуал.
Ночь в отеле Варанаси.

ВаранасиВаранасиВаранаси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Варанаси

Сегодняшний день мы проведем в древнем Варанаси. Мы совершим прогулку на лодке по Ганге. Прогуляемся по гхатам, увидим кремационные костры и омовение паломников, которые приходят сюда каждое утро, чтобы совершить ритуал. Посетим древний храм и Маникарника гхат, на котором мы сможем увидеть ритуал кремации. Неспешно прогуляемся по старым узким улочкам и лично сможем почувствовать ту самую атмосферу Варанаси, которая так манит, удивляет и никого не оставляет равнодушным. Обед в ресторане города. Ночь в отеле Варанаси.

ВаранасиВаранасиВаранаси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Дели

Рано утром на поезде=экспрессе отправляемся в Дели. В Дели можно будет отдохнуть и собраться в дорогу. У вас будет время, чтобы заняться покупкой подарков и сувениров на Мейн Базаре. Такси в аэропорт под ваш рейс. Вылет в Россию вечером или на следующий день. После тура Вы можете продолжить свой отдых в Гоа. Мы поможем купить Вам перелет и подобрать отель.

ДелиДелиДели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в проверенных отелях 3 (включая раннее заселение по прилету и ночь перед вылетом)
  • Завтраки
  • Все переезды по маршруту (поезда, автобусы, такси, метро, рикши)
  • Встреча в аэропорту Дели
  • Такси из аэропорта и обратно
  • Сопровождение русского проводника на протяжении всего маршрута
  • Услуги русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута
  • Входные билеты на осмотр всех достопримечательностей по программе
  • Прогулка на лодке в Варанаси
  • Помощь в подборе и покупке авиабилетов
  • Помощь в оформлении электронной визы в Индию
  • Организация Вашего путешествия и наша постоянная поддержка и консультация по любому вопросу
  • Чат с организаторами и участниками тура
  • Мы предоставляем возможность продолжить отдых в Гоа. Проконсультируем, как организовать отдых в Гоа самостоятельно. Отдых в Гоа не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно
  • Организаторы путешествия оставляют за собой право изменить программу тура или последовательность посещаемых мест в соответствии с погодными условиями, физическим состоянием туристов или иными обстоятельствами
Что не входит в цену
  • Авиаперелет Москва-Дели-Москва (от 400$)
  • Виза в Индию на месяц (1000 рублей за оформление)
  • Питание (20$ в день), чаевые
  • Катание на слонах по желанию (20$)
  • Доплата за одноместное размещение в отелях по желанию (300$)
О чём нужно знать до поездки

Ответы На Частые Вопросы:

Когда вылетать в тур?

Удобнее всего вылетать в Дели, накануне даты начала тура. Тур начинается и заканчивается в Дели. Самый удобный вариант - прямой перелет рейсом Аэрофлот из Москвы. Обратный билет из Дели нужно выбирать на день, следующий после окончания тура. На данный момент рейс Москва-Дели (Su0232) в 18:40, прилет в Дели в 03:20 утра. Обратный рейс Дели-Москва (Su0233) в 05:00 утра, прибытие в Москву в 09:00 утра. Напишите нам, и мы поможем купить вам нужные билеты!

Нужна ли виза в Индию? Да, для въезда в страну необходимо оформить визу. Мы оформляем электронную визу. Для подачи на визу Вам нужно заполнить небольшую анкету, а также предоставить нам скан первой страницы загранпаспорта и Ваше фото в электронном виде. Срок действия паспорта для получения визы должен составлять не менее 6 месяцев от даты выезда из Индии, в паспорте должны быть минимум 2 чистые страницы. Стоимость визы вместе с оформлением составляет 50$. Виза выдается в течение 72 часов с момента подачи заявки. Все ограничения для въезда, связанные с Covid-19 сняты!

Помогаете ли вы с покупкой авиабилета? Мы поможем вам подобрать и приобрести билеты по наиболее выгодной цене.

Где происходит встреча с гидом? Наши организаторы и гид встретят вас по прибытию в аэропорту Дели. Обычно вся группа в тур летит одним рейсом.

Где мы будем жить во время тура? Во время тура мы размещаемся в уютных отелях 3.

На чем мы будем передвигаться по Индии? В этом туре нас ждет поездка на поезде, а также на слипер-басе (автобус со спальными местами, как в поезде). Мы покупаем билеты на поезда в вагоны повышенной комфортности. Часть маршрута мы проедем на арендованном мини-автобусе. Внутри городов мы передвигаемся на такси и рикшах, также в Дели будет возможность прокатиться на метро. Все транспортные расходы во время тура включены в стоимость. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.

Чем мы питаемся в Индии? Во время путешествия мы питаемся в проверенных кафе с различной кухней мира. Помимо индийских блюд в Индии без труда можно найти привычную для нас пищу (яйца, курица, овощи, фрукты, хлеб, паста, пицца, картофель, различные напитки и многое другое).

Что взять с собой в Индию?

Список вещей: - загранпаспорт - виза - деньги (купюры по 100$ нового образца на оплату тура и личные расходы) - рюкзак или чемодан (выбирайте с чем вам комфортнее путешествовать) - сумочка или небольшой рюкзачок на каждый день для прогулок по городу - гаджеты, зарядки (розетки в Индии обычные, никаких переходников не требуется) - аптечка - средства личной гигиены

Одежда и обувь: - удобные брюки, джинсы - футболки, толстовка (погода в октябре достаточно комфортная, днем температура может подниматься до +30, ночью около +18; толстовка может пригодиться при переездах, в поездах работают кондиционеры) - для женщин дополнительно платья, юбки (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты - это правило касается как женщин, так и мужчин) - носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках) - кроссовки, кеды, сандалии (любая обувь, главное, чтобы вам в ней было удобно) - сланцы (надевать в номере) Сколько денег взять с собой? На питание вам потребуется около 15-20$ в день, катание на слонах в Джайпуре (по желанию) - 20$, подарки и сувениры - здесь все индивидуально. В целом, на еду и личные расходы рекомендуем взять минимум 200$.

Можно ли купить в Индии сим-карту? Да, конечно. По желанию, мы поможем приобрести Вам сим-карту для связи. Стоимость сим-карты с интернетом составляет около 10$. Кроме того, во всех отелях и кафе есть Wi-Fi.

Нужна ли медицинская страховка? Страховка не является обязательной. Оформляется по вашему желанию самостоятельно.

Нужно ли делать какие-то прививки? Нет, никаких специальных прививок делать не нужно.

Что делать, если я не говорю по-английски? Это не проблема, наши организаторы и гид всегда с Вами и помогут решить Ваши вопросы.

Всем ли доступен этот тур? Да, в тур может поехать любой желающий, никаких ограничений нет.

Визы

Для въезда в страну необходимо оформить визу. Мы оформляем электронную визу. Срок действия паспорта для получения визы должен составлять не менее 6 месяцев от даты выезда из Индии, в паспорте должны быть минимум 2 чистые страницы. Стоимость визы на месяц составляет 1000 рублей за оформление. Виза выдается в течение 72 часов с момента подачи заявки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всем привет! Я путешествую по странам Азии с 2015 года и занимаюсь организацией туров более 10 лет. Сейчас живу в Индии и искренне считаю эту страну своим вторым домом. Также увлекаюсь
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горными походами и скалолазанием и провожу треккинговые маршруты по Непалу. Сопровождаю группу с момента встречи в аэропорту и на протяжении всего тура. Полностью организую ваш быт и проведу по интересным нетуристическим местам. Наша команда это организаторы - я и Наталья, а также наши замечательные местные лицензированные гиды. Именно мы будем сопровождать Вас в наших удивительных путешествиях!

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