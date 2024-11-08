Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Авторский тур в Дели

Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо

Погружаемся в индийскую культуру с головой! Отправляемся в путешествие по северо-центральной части Индии: побываем в Дели, Джайпуре и Агре. А ещё прочувствуем атмосферу глубинок в Орчхе и Кхаджурахо. Гвоздь программы — праздник Дев Дипавали в Варанаси.

Вы увидите не только легендарный Тадж-Махал, но и посетите храм Обезьян, Дворец Ветров и многие другие священные для индийцев места.

Поучаствуем в пудже, попробуем ласси, а ещё научимся варить масала-чай и рисовать узоры хной на руках.
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Ближайшие даты:
8
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 120
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем лететь из Москвы прямым рейсом «Аэрофлота».

Проживание. В трёхзвёздочных отелях. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Исследуем Дели

Встретим вас в аэропорту, а затем вас ждёт раннее заселение в отель. После отдыха и завтрака соберёмся в 10:30, чтобы обсудить организационные детали и отправимся исследовать Дели.

На велорикшах прокатимся по старой части города, осмотрим древние улицы, базарные ряды Чандни Чоук, знаменитую мечеть Джама-Масджид, святыню мусульманской части страны, и стены Красного Форта Дели. Увидим прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, а затем изучим достопримечательности колониального центра, построенного британцами: Парламент, Дворец президента и «Ворота Индии». Также заглянем в сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб, на территории которого есть пруд и столовая, где каждый может пообедать. Полюбуемся белым храмом-дворцом Акчардхам, занесённым в Книгу рекордов Гиннеса.

После насыщенного дня вернёмся в отель.

Исследуем ДелиИсследуем ДелиИсследуем ДелиИсследуем Дели
2 день

Переезд в Джайпур, достопримечательности «розового города»

Позавтракав, выезжаем в Джайпур. По прибытии Далее заглянем в Городской дворец, где проживает семья раджи Джайпура. После этого на велорикше прокатимся по улицам города, наблюдая за оживлёнными базарами и гуляющими животными, и, конечно, полюбуемся Дворцом Ветров. Осмотрим его с балкона здания напротив.

Вечер проведём в ресторане, наслаждаясь танцевальной программой и живой музыкой.

Переезд в Джайпур, достопримечательности «розового города»Переезд в Джайпур, достопримечательности «розового города»Переезд в Джайпур, достопримечательности «розового города»Переезд в Джайпур, достопримечательности «розового города»
3 день

Форт Амбер, Джал-Махал, храм Обезьян и прибытие в Агру

С утра отправимся в Амбер форт, к которому поднимемся на слонах. Комплекс состоит из замков, храмов, павильонов и садов. Далее вернёмся в Джайпур и погуляем по набережной озера, чтобы полюбоваться величественным Джал-Махалом, который расположился прямо на воде. Затем посетим храм Обезьян, на территории которого обитает множество этих животных. Отсюда идёт дорога к редкому для Индии храму Солнца.

Выезжаем в Агру, прибудем в город к вечером. По пути увидим разноцветный храм. По приезде желающие смогут побывать на представлении «Калакрити», рассказывающем историю любви и создания Тадж-Махала (оплачивается отдельно).

Форт Амбер, Джал-Махал, храм Обезьян и прибытие в АгруФорт Амбер, Джал-Махал, храм Обезьян и прибытие в АгруФорт Амбер, Джал-Махал, храм Обезьян и прибытие в АгруФорт Амбер, Джал-Махал, храм Обезьян и прибытие в Агру
4 день

Тадж-Махал, Красный Форт, дорога в Орчху

В этот день прогуляемся по Агре. Посетим 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала.

Затем направимся в Орчху на поезде или автомобиле.

Тадж-Махал, Красный Форт, дорога в ОрчхуТадж-Махал, Красный Форт, дорога в ОрчхуТадж-Махал, Красный Форт, дорога в ОрчхуТадж-Махал, Красный Форт, дорога в Орчху
5 день

Уютная Орчха и Кхаджурахо

Сегодня погуляем по Орчхе, бывшей столице княжества Бунделкханд. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей.

После отправляемся в Кхаджурахо. Пообедав, посетим знаменитые джайнистские храмы Кхаджурахо — место паломничества джайнов со всей Индии. Затем прогуляемся по старой деревне, где вы понаблюдаете за тем, как индийцы проводят свой будничный вечер. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.

Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (оплачивается отдельно). Ночь проведём в семейном отеле в Кхаджурахо.

Уютная Орчха и КхаджурахоУютная Орчха и КхаджурахоУютная Орчха и КхаджурахоУютная Орчха и Кхаджурахо
6 день

Храмы Кхаджурахо, природный парк и пуджа

Начнём этот день с йоги, чтобы зарядиться энергией. После позавтракаем на крыше, а затем отправимся наслаждаться красотами Кхаджурахо. Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. Затем погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.

Вечером поучаствуем в пудже, одном из главных обрядов поклонения и почитания в индуизме.

Храмы Кхаджурахо, природный парк и пуджаХрамы Кхаджурахо, природный парк и пуджаХрамы Кхаджурахо, природный парк и пуджаХрамы Кхаджурахо, природный парк и пуджа
7 день

Кхаджурахо - Варанаси. Ганга аарти

После завтрака на крыше нас ждёт долгая дорога до Варанаси. Прибудем в пункт назначения вечером и посетим одну из самых известных церемоний в Индии — Ганга аарти. Она заключается в поклонении священной реке Ганг.

Ночуем в местном отеле.

Кхаджурахо - Варанаси. Ганга аартиКхаджурахо - Варанаси. Ганга аартиКхаджурахо - Варанаси. Ганга аартиКхаджурахо - Варанаси. Ганга аарти
8 день

Удивительный Варанаси: фестиваль Дев Дипавали

Сегодня погрузимся в атмосферу «города мёртвых». Именно так называют Варанаси из-за местных традиций. На берегу Ганга происходят кремации.

Мы погуляем по самым интересным гхатам (ступеням у воды) и старым кварталам. Вы сможете почувствовать себя паломниками, бродя по узким переулкам гали. Попробуем знаменитый ласси — освежающий напиток на основе йогурта. Понаблюдаем за жизнью индийцев, увидим обряд кремации умерших на гхате Маникарника (со смотровой площадки).

Нам повезёт увидеть фестиваль Дев Дивали. Весь город окутан огнями дий — масляных ламп из глины. Люди празднуют победу Шивы Махадева над демонами. Невероятная атмосфера царит повсюду!

Удивительный Варанаси: фестиваль Дев ДипавалиУдивительный Варанаси: фестиваль Дев ДипавалиУдивительный Варанаси: фестиваль Дев ДипавалиУдивительный Варанаси: фестиваль Дев ДипавалиУдивительный Варанаси: фестиваль Дев Дипавали
9 день

Водная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в Дели

Встанем пораньше, чтобы до завтрака отправиться на водную прогулку по Гангу. Посмотрим с воды на древний Варанаси и самые интересные гхаты. После завтрака отправляемся в Сарнатх — значимое для паломников место с буддистской ступой, где Будда произнёс свою первую речь перед последователями.

Вернувшись в город, заглянем в главный университет: вы узнаете его историю и посетите здание одного из факультетов и храм Вишванатх. Во второй половине дня вернёмся в Дели на поезде или на самолёте (за доплату).

Тех, кто планирует вылетать рейсом «Аэрофлота», будет ждать трансфер до аэропорта. Остальные смогут переночевать в Дели и улететь на следующий день.

Водная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в ДелиВодная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в ДелиВодная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в ДелиВодная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта (для тех, кто летит рейсом «Аэрофлота»)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
  • Водная прогулка, катание на слонах и йога
  • Сборы и налоги
Что не входит в цену
  • Перелёт до Индии и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 250 $
  • Трансфер из/до аэропорта (для других рейсов)
  • Виза и страховка
  • Дополнительная ночь в Дели в последний день тура
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) - 1025 $
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) - 1345 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
Завершение: Аэропорт Дели, до 05:00 (если улетаете рейсом «Аэрофлота»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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