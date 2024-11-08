Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Вы увидите не только легендарный Тадж-Махал, но и посетите храм Обезьян, Дворец Ветров и многие другие священные для индийцев места.
Поучаствуем в пудже, попробуем ласси, а ещё научимся варить масала-чай и рисовать узоры хной на руках.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 120
Описание
Организационные детали
Рекомендуем лететь из Москвы прямым рейсом «Аэрофлота».
Проживание. В трёхзвёздочных отелях. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Исследуем Дели
Встретим вас в аэропорту, а затем вас ждёт раннее заселение в отель. После отдыха и завтрака соберёмся в 10:30, чтобы обсудить организационные детали и отправимся исследовать Дели.
На велорикшах прокатимся по старой части города, осмотрим древние улицы, базарные ряды Чандни Чоук, знаменитую мечеть Джама-Масджид, святыню мусульманской части страны, и стены Красного Форта Дели. Увидим прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, а затем изучим достопримечательности колониального центра, построенного британцами: Парламент, Дворец президента и «Ворота Индии». Также заглянем в сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб, на территории которого есть пруд и столовая, где каждый может пообедать. Полюбуемся белым храмом-дворцом Акчардхам, занесённым в Книгу рекордов Гиннеса.
После насыщенного дня вернёмся в отель.
Переезд в Джайпур, достопримечательности «розового города»
Позавтракав, выезжаем в Джайпур. По прибытии Далее заглянем в Городской дворец, где проживает семья раджи Джайпура. После этого на велорикше прокатимся по улицам города, наблюдая за оживлёнными базарами и гуляющими животными, и, конечно, полюбуемся Дворцом Ветров. Осмотрим его с балкона здания напротив.
Вечер проведём в ресторане, наслаждаясь танцевальной программой и живой музыкой.
Форт Амбер, Джал-Махал, храм Обезьян и прибытие в Агру
С утра отправимся в Амбер форт, к которому поднимемся на слонах. Комплекс состоит из замков, храмов, павильонов и садов. Далее вернёмся в Джайпур и погуляем по набережной озера, чтобы полюбоваться величественным Джал-Махалом, который расположился прямо на воде. Затем посетим храм Обезьян, на территории которого обитает множество этих животных. Отсюда идёт дорога к редкому для Индии храму Солнца.
Выезжаем в Агру, прибудем в город к вечером. По пути увидим разноцветный храм. По приезде желающие смогут побывать на представлении «Калакрити», рассказывающем историю любви и создания Тадж-Махала (оплачивается отдельно).
Тадж-Махал, Красный Форт, дорога в Орчху
В этот день прогуляемся по Агре. Посетим 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала.
Затем направимся в Орчху на поезде или автомобиле.
Уютная Орчха и Кхаджурахо
Сегодня погуляем по Орчхе, бывшей столице княжества Бунделкханд. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей.
После отправляемся в Кхаджурахо. Пообедав, посетим знаменитые джайнистские храмы Кхаджурахо — место паломничества джайнов со всей Индии. Затем прогуляемся по старой деревне, где вы понаблюдаете за тем, как индийцы проводят свой будничный вечер. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.
Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (оплачивается отдельно). Ночь проведём в семейном отеле в Кхаджурахо.
Храмы Кхаджурахо, природный парк и пуджа
Начнём этот день с йоги, чтобы зарядиться энергией. После позавтракаем на крыше, а затем отправимся наслаждаться красотами Кхаджурахо. Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. Затем погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.
Вечером поучаствуем в пудже, одном из главных обрядов поклонения и почитания в индуизме.
Кхаджурахо - Варанаси. Ганга аарти
После завтрака на крыше нас ждёт долгая дорога до Варанаси. Прибудем в пункт назначения вечером и посетим одну из самых известных церемоний в Индии — Ганга аарти. Она заключается в поклонении священной реке Ганг.
Ночуем в местном отеле.
Удивительный Варанаси: фестиваль Дев Дипавали
Сегодня погрузимся в атмосферу «города мёртвых». Именно так называют Варанаси из-за местных традиций. На берегу Ганга происходят кремации.
Мы погуляем по самым интересным гхатам (ступеням у воды) и старым кварталам. Вы сможете почувствовать себя паломниками, бродя по узким переулкам гали. Попробуем знаменитый ласси — освежающий напиток на основе йогурта. Понаблюдаем за жизнью индийцев, увидим обряд кремации умерших на гхате Маникарника (со смотровой площадки).
Нам повезёт увидеть фестиваль Дев Дивали. Весь город окутан огнями дий — масляных ламп из глины. Люди празднуют победу Шивы Махадева над демонами. Невероятная атмосфера царит повсюду!
Водная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в Дели
Встанем пораньше, чтобы до завтрака отправиться на водную прогулку по Гангу. Посмотрим с воды на древний Варанаси и самые интересные гхаты. После завтрака отправляемся в Сарнатх — значимое для паломников место с буддистской ступой, где Будда произнёс свою первую речь перед последователями.
Вернувшись в город, заглянем в главный университет: вы узнаете его историю и посетите здание одного из факультетов и храм Вишванатх. Во второй половине дня вернёмся в Дели на поезде или на самолёте (за доплату).
Тех, кто планирует вылетать рейсом «Аэрофлота», будет ждать трансфер до аэропорта. Остальные смогут переночевать в Дели и улететь на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта (для тех, кто летит рейсом «Аэрофлота»)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты
- Водная прогулка, катание на слонах и йога
- Сборы и налоги
Что не входит в цену
- Перелёт до Индии и обратно
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 250 $
- Трансфер из/до аэропорта (для других рейсов)
- Виза и страховка
- Дополнительная ночь в Дели в последний день тура
- Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) - 1025 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) - 1345 $