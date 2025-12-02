Подниметесь к Амбер-форту, осмотрите священные гхаты, побываете на
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, маршрут, условия проживания, питания или другие аспекты поездки в случае непредвиденных обстоятельств (погодные условия, технические неполадки, изменения в расписании транспорта и т. д.).
Примечание по транспорту: возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, 3 обеда с блюдами традиционной кухни и праздничный ужин в отеле 4* с шампанским. Вы попробуете дал-макхани (блюдо из чечевицы), панир-тикка (запечённый сыр), цыплёнка тандури, наан (лепёшка), роти (хлеб) и многое другое.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус с кондиционером и водой в бутылках.
Возраст участников. 18-80 лет.
Виза. Нужна, оплачивается самостоятельно. Мы поможем с оформлением электронной визы.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Новому Дели и традиционные блюда на обед
Встретим вас в аэропорту Дели и поедем в отель, где предусмотрено раннее размещение. Здесь можно будет отдохнуть и позавтракать в формате «шведский стол» с блюдами европейской и индийской кухни.
После начнём экскурсию по Новому Дели. Посетим храм Лотоса, Ворота Индии, увидим дворец президента Раштрапати-Бхаван и здание парламента, заглянем в Аграсен Ки Баоли — древний ступенчатый колодец в центре города.
Днём пообедаем в ресторане с блюдами североиндийской кухни: дал макхани, панир тикка, цыплёнок тандури, наан и роти. Во второй половине дня будет время для шопинга на рынках и в магазинах — сувениры, новогодние украшения, специи и чай.
Храмовый комплекс Акшардхам, рынок Чандни-Чоук, мечеть Джама-Масджид и переезд в Джайпур
После завтрака отправимся в храмовый комплекс Акшардхам — одно из крупнейших духовных сооружений мира, внесённое в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь вы увидите каменную резьбу, скульптуры и экспозиции об индийской культуре.
Далее — знакомство со Старым Дели. Прокатимся на велорикше по улочкам рынка Чандни-Чоук. Посетим Джама-Масджид — крупнейшую мечеть Индии.
После экскурсии нас ждёт переезд в Джайпур (около 4 часов). Вечером — ужин под открытым небом с блюдами раджастханской кухни, живой музыкой и традиционными танцами калбелия и гхумар.
Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и мастер-класс по окрашиванию ткани
На слонах мы поднимемся к Амбер-форту. Осмотрим Зеркальный зал (Шиш-Махал) с мозаикой из тысяч зеркал и выйдем на площадку с видом на озеро Маота и его сады.
Посетим достопримечательности Джайпура: Хава-Махал — 5-этажный Дворец ветров с сотнями окон, Городской дворец с коллекциями оружия и нарядов махараджей, а также Джантар-Мантар — астрономическую обсерваторию 18 века.
Погрузимся в ремесленные традиции Раджастхана на мастер-классе по окрашиванию тканей и созданию ковров, где каждый сможет сделать сувенир своими руками.
После обеда отправимся в Агру (около 4 часов), по пути любуясь сельскими пейзажами.
Рассвет у Тадж-Махала, Агра-форт, мастерские ремесленников и новогодний ужин
Встретим рассвет у Тадж-Махала, наблюдая, как солнце окрашивает мрамор в золотые и розовые оттенки. Затем посетим Агра-форт — крепость и бывшую резиденцию Великих Моголов.
Отправимся в мастерские: в ювелирной познакомимся с искусством могольских мастеров, в мастерской инкрустации увидим изделия из мрамора в технике пиетрадура, в мастерской пашмины и зардози — тончайшие шали и ткани с золотой вышивкой. Далее нас ждёт дегустация ароматного масала-чая и знакомство со специями.
Пообедаем в одном из лучших ресторанов Агры, а вечером посмотрим спектакль «Мохаббат-э-Тадж», рассказывающий историю создания Тадж-Махала.
В завершение дня — новогодний гала-ужин в отеле 4* с изысканными блюдами, шампанским, живой музыкой и фейерверком.
Прибытие в Кхаджурахо, экскурсии по храмам и ужин на крыше ресторана
В 7:45 мы отправимся из Агры в Кхаджурахо на скоростном поезде. В пути нас ждут завтрак и обед, включённые в стоимость билета.
Около 14:00 прибудем в Кхаджурахо, где гид проведёт экскурсию по храмовому комплексу ЮНЕСКО. Мы осмотрим западную группу храмов, знаменитые резные панели и эротические скульптуры, узнаем легенды и историю этих архитектурных шедевров.
Вечером нас ждёт ужин на крыше ресторана с видом на подсвеченные храмы и блюдами региональной кухни под звуки традиционной музыки.
Переезд в Варанаси, гхаты, церемония Ганга Аарти, шёлковая фабрика
В 7:00 отправимся на автобусе в Варанаси. Переезд займёт около 7 часов, в пути можно перекусить лёгким завтраком. По прибытии — заселение в отель и обед с блюдами местной кухни.
Затем на рикшах отправимся в Старый город. Пройдём по узким улочкам, посетим гхаты Варанаси, включая кремационные Маникарника и Харишчандра. Увидим вечернюю церемонию Ганга Аарти.
Далее посетим шёлковую фабрику, где познакомимся с процессом создания сари банараси из шёлка — от ткачества на старинных станках до окрашивания нитей — и сможем приобрести изделия ручной работы.
К 21:30 вернёмся в отель.
Переезд в Дели и трансфер в аэропорт
После завтрака освободим номера и проведём немного времени в городе. В 12:30–13:00 трансфер доставит нас на вокзал. В 15:00 отправимся скоростным поездом в Дели. В пути нас ждёт комфортная поездка с ужином, включающим блюда индийской кухни.
К 23:00 прибудем в Дели, где представитель встретит нас и отвезёт в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1290
|1-местное размещение
|$1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда и праздничный ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на скоростной поезд 2-го класса (с питанием)
- Услуги русскоговорящего сопровождающего и водителя
- Входные билеты
- Катание на велорикше, тук-туке, слоне
- Помощь в оформлении электронной визы
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Питание вне программы
- Виза с оформлением - 6500 ₽
- Посещение деревни слонов - от $50
- Визит к астрологу - $20
- Доплата за 1-местное размещение - $300
- Спектакль в Агре - $55