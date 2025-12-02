Встречаем Новый год в сказочной атмосфере Индии, согреваясь под жарким солнцем и наслаждаясь древней архитектурой. Вы посетите Дели, Джайпур, Варанаси, Агру и Кхаджурахо.Подниметесь к Амбер-форту, осмотрите священные гхаты, побываете на

завораживающей церемонии Ганга Аарти, полюбуетесь уникальными храмами с эротическими сюжетами на фасадах. Вы познакомитесь с искусством индийских мастеров — от мраморной инкрустации и ювелирных украшений до тончайшего банараси шёлка. И даже сами поучаствуете в мастер-классах по окрашиванию ткани и созданию ковра. Обязательно попробуете блюда местной кухни, а 31 декабря вас будет ждать праздничный ужин в отеле 4* с изысканными блюдами, шампанским, живой музыкой и фейерверком.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, маршрут, условия проживания, питания или другие аспекты поездки в случае непредвиденных обстоятельств (погодные условия, технические неполадки, изменения в расписании транспорта и т. д.).

Примечание по транспорту: возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.