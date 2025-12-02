Мои заказы

Новый год в Индии: 5 городов, экскурсии, мастер-классы и праздничный ужин

Застать рассвет у Тадж-Махала, отведать местных блюд, побывать в мастерских и сделать сувенир
Встречаем Новый год в сказочной атмосфере Индии, согреваясь под жарким солнцем и наслаждаясь древней архитектурой. Вы посетите Дели, Джайпур, Варанаси, Агру и Кхаджурахо.

Подниметесь к Амбер-форту, осмотрите священные гхаты, побываете на
завораживающей церемонии Ганга Аарти, полюбуетесь уникальными храмами с эротическими сюжетами на фасадах.

Вы познакомитесь с искусством индийских мастеров — от мраморной инкрустации и ювелирных украшений до тончайшего банараси шёлка. И даже сами поучаствуете в мастер-классах по окрашиванию ткани и созданию ковра.

Обязательно попробуете блюда местной кухни, а 31 декабря вас будет ждать праздничный ужин в отеле 4* с изысканными блюдами, шампанским, живой музыкой и фейерверком.

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, маршрут, условия проживания, питания или другие аспекты поездки в случае непредвиденных обстоятельств (погодные условия, технические неполадки, изменения в расписании транспорта и т. д.).

Примечание по транспорту: возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, 3 обеда с блюдами традиционной кухни и праздничный ужин в отеле 4* с шампанским. Вы попробуете дал-макхани (блюдо из чечевицы), панир-тикка (запечённый сыр), цыплёнка тандури, наан (лепёшка), роти (хлеб) и многое другое.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус с кондиционером и водой в бутылках.

Возраст участников. 18-80 лет.

Виза. Нужна, оплачивается самостоятельно. Мы поможем с оформлением электронной визы.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Новому Дели и традиционные блюда на обед

Встретим вас в аэропорту Дели и поедем в отель, где предусмотрено раннее размещение. Здесь можно будет отдохнуть и позавтракать в формате «шведский стол» с блюдами европейской и индийской кухни.

После начнём экскурсию по Новому Дели. Посетим храм Лотоса, Ворота Индии, увидим дворец президента Раштрапати-Бхаван и здание парламента, заглянем в Аграсен Ки Баоли — древний ступенчатый колодец в центре города.

Днём пообедаем в ресторане с блюдами североиндийской кухни: дал макхани, панир тикка, цыплёнок тандури, наан и роти. Во второй половине дня будет время для шопинга на рынках и в магазинах — сувениры, новогодние украшения, специи и чай.

2 день

Храмовый комплекс Акшардхам, рынок Чандни-Чоук, мечеть Джама-Масджид и переезд в Джайпур

После завтрака отправимся в храмовый комплекс Акшардхам — одно из крупнейших духовных сооружений мира, внесённое в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь вы увидите каменную резьбу, скульптуры и экспозиции об индийской культуре.

Далее — знакомство со Старым Дели. Прокатимся на велорикше по улочкам рынка Чандни-Чоук. Посетим Джама-Масджид — крупнейшую мечеть Индии.

После экскурсии нас ждёт переезд в Джайпур (около 4 часов). Вечером — ужин под открытым небом с блюдами раджастханской кухни, живой музыкой и традиционными танцами калбелия и гхумар.

3 день

Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и мастер-класс по окрашиванию ткани

На слонах мы поднимемся к Амбер-форту. Осмотрим Зеркальный зал (Шиш-Махал) с мозаикой из тысяч зеркал и выйдем на площадку с видом на озеро Маота и его сады.

Посетим достопримечательности Джайпура: Хава-Махал — 5-этажный Дворец ветров с сотнями окон, Городской дворец с коллекциями оружия и нарядов махараджей, а также Джантар-Мантар — астрономическую обсерваторию 18 века.

Погрузимся в ремесленные традиции Раджастхана на мастер-классе по окрашиванию тканей и созданию ковров, где каждый сможет сделать сувенир своими руками.

После обеда отправимся в Агру (около 4 часов), по пути любуясь сельскими пейзажами.

4 день

Рассвет у Тадж-Махала, Агра-форт, мастерские ремесленников и новогодний ужин

Встретим рассвет у Тадж-Махала, наблюдая, как солнце окрашивает мрамор в золотые и розовые оттенки. Затем посетим Агра-форт — крепость и бывшую резиденцию Великих Моголов.

Отправимся в мастерские: в ювелирной познакомимся с искусством могольских мастеров, в мастерской инкрустации увидим изделия из мрамора в технике пиетрадура, в мастерской пашмины и зардози — тончайшие шали и ткани с золотой вышивкой. Далее нас ждёт дегустация ароматного масала-чая и знакомство со специями.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов Агры, а вечером посмотрим спектакль «Мохаббат-э-Тадж», рассказывающий историю создания Тадж-Махала.

В завершение дня — новогодний гала-ужин в отеле 4* с изысканными блюдами, шампанским, живой музыкой и фейерверком.

5 день

Прибытие в Кхаджурахо, экскурсии по храмам и ужин на крыше ресторана

В 7:45 мы отправимся из Агры в Кхаджурахо на скоростном поезде. В пути нас ждут завтрак и обед, включённые в стоимость билета.

Около 14:00 прибудем в Кхаджурахо, где гид проведёт экскурсию по храмовому комплексу ЮНЕСКО. Мы осмотрим западную группу храмов, знаменитые резные панели и эротические скульптуры, узнаем легенды и историю этих архитектурных шедевров.

Вечером нас ждёт ужин на крыше ресторана с видом на подсвеченные храмы и блюдами региональной кухни под звуки традиционной музыки.

6 день

Переезд в Варанаси, гхаты, церемония Ганга Аарти, шёлковая фабрика

В 7:00 отправимся на автобусе в Варанаси. Переезд займёт около 7 часов, в пути можно перекусить лёгким завтраком. По прибытии — заселение в отель и обед с блюдами местной кухни.

Затем на рикшах отправимся в Старый город. Пройдём по узким улочкам, посетим гхаты Варанаси, включая кремационные Маникарника и Харишчандра. Увидим вечернюю церемонию Ганга Аарти.

Далее посетим шёлковую фабрику, где познакомимся с процессом создания сари банараси из шёлка — от ткачества на старинных станках до окрашивания нитей — и сможем приобрести изделия ручной работы.

К 21:30 вернёмся в отель.

7 день

Переезд в Дели и трансфер в аэропорт

После завтрака освободим номера и проведём немного времени в городе. В 12:30–13:00 трансфер доставит нас на вокзал. В 15:00 отправимся скоростным поездом в Дели. В пути нас ждёт комфортная поездка с ужином, включающим блюда индийской кухни.

К 23:00 прибудем в Дели, где представитель встретит нас и отвезёт в аэропорт.

Переезд в Дели и трансфер в аэропортПереезд в Дели и трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$1290
1-местное размещение$1590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда и праздничный ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростной поезд 2-го класса (с питанием)
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего и водителя
  • Входные билеты
  • Катание на велорикше, тук-туке, слоне
  • Помощь в оформлении электронной визы
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Питание вне программы
  • Виза с оформлением - 6500 ₽
  • Посещение деревни слонов - от $50
  • Визит к астрологу - $20
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
  • Спектакль в Агре - $55
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
Завершение: Аэропорт Дели, 0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1865 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю
на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

