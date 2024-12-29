Найдено 3 тура в категории « Новогодние 2025 » в Дели на русском языке, цены от $1 200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 8 дней Колорит Золотого треугольника Индии и Новый год в священном Варанаси Познакомиться с архитектурой и ритуалами, поездить на тук-туках и встретить 2025 год на берегу Ганга Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса «Меняем зиму на лето с ароматами благовоний и пряностей — отправляемся в новогоднее путешествие по неповторимой Индии» $ 1 200 за человека 11 дней Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга Увидеть главное в Дели, Джайпуре, Агре, Варанаси и Мумбае, посетить театр и отдохнуть на море Начало: Дели, аэропорт, утро «Прокатимся на велорикшах по Дели, встретим Новый год в Розовом городе Джайпуре, погуляем по Агре, посмотрим театральное представление и посетим новое чудо света — Тадж-Махал» $ 1 650 за человека На машине 11 дней Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале Встретить Новый год в розовом городе, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном Начало: Аэропорт Дели, до 4:00 «Отправляемся из зимы прямиком в лето, чтобы весело и шумно отпраздновать Новый год, вдоволь нагуляться по атмосферным улочкам индийских городов и как следует расслабиться на побережье Индийского океана» $ 1 850 за человека Все туры Дели

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Новогодние 2025»

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