8 дней
Колорит Золотого треугольника Индии и Новый год в священном Варанаси
Познакомиться с архитектурой и ритуалами, поездить на тук-туках и встретить 2025 год на берегу Ганга
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
«Меняем зиму на лето с ароматами благовоний и пряностей — отправляемся в новогоднее путешествие по неповторимой Индии»
29 дек в 10:00
$1 200 за человека
11 дней
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Увидеть главное в Дели, Джайпуре, Агре, Варанаси и Мумбае, посетить театр и отдохнуть на море
Начало: Дели, аэропорт, утро
«Прокатимся на велорикшах по Дели, встретим Новый год в Розовом городе Джайпуре, погуляем по Агре, посмотрим театральное представление и посетим новое чудо света — Тадж-Махал»
29 дек в 08:00
$1 650 за человека
11 дней
Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Встретить Новый год в розовом городе, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном
Начало: Аэропорт Дели, до 4:00
«Отправляемся из зимы прямиком в лето, чтобы весело и шумно отпраздновать Новый год, вдоволь нагуляться по атмосферным улочкам индийских городов и как следует расслабиться на побережье Индийского океана»
29 дек в 04:00
$1 850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Новогодние 2025»
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