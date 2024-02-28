1 чел.
По популярности
Авторский тур
17 дней
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
Погрузитесь в атмосферу Гималаев, следуя по маршруту Николая Рериха в нашем авторском туре по северной Индии
Начало: Аэропорт Нью-Дели, первая половина дня
«Вечером прогуляемся по Леху: увидим Соборную мечеть, священное дерево, встретим закат у ступы на холме»
5 июля в 10:00
$1 900 за человека
Авторский тур
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
«Посетим один из главных сикхиских храмов города необычного внешнего вида и увидим Храм птиц, где выхаживают пернатых»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
Авторский тур
8 дней
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
«На закате поучаствуем в пудже в храме Бирла»
22 фев в 03:20
$985 за человека
Авторский тур
10 дней
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Помедитировать в Гималаях, посетить резиденцию Далай-ламы и храм, где жили участники The Beatles
Начало: Аэропорт Дели, первая половина дня
«Основной маршрут будет пролегать от Ришикеша до Дхарамсалы и включит популярные места паломничества, древние храмы и ашрамы, бывшее имение Рерихов и нынешнюю резиденцию Далай-ламы»
16 авг в 10:00
$1 650 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Вы увидите самые известные достопримечательности — Тадж-Махал и Красный форт в Агре — и посмотрите на древние храмы Камасутры, Гурдвара сикхов, Обезьян»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$860 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
«Вы увидите не только легендарный Тадж-Махал, но и посетите храм Обезьян, Дворец Ветров и многие другие священные для индийцев места»
8 ноя в 08:00
$1 120 за человека
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
«Известный как «розовый город» из-за цвета камня, использованного при строительстве, Джайпур богат историческими памятниками: дворцами и крепостями, храмами и садами»
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
«Мы побродим по улочкам и храмам, которым сотни или даже тысячи лет, полюбуемся роскошью королевских дворцов и мавзолеев, ощутим мощь величественных оборонительных укреплений»
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
«Особого внимания заслуживают религиозные постройки: величественная мечеть Джами Масджид, изящный сикхский храм Бангла Сахиб и Храм Лотоса, ставший одним из символов города»
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«Позавтракав, едем в храм Нилкантх Махадев Мандир, построенный на горе вокруг огромного дерева»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина28 февраля 2024Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
- ННаиля23 февраля 2024Воспоминания-впечатления о поездке. Всю прошедшую неделю с момента возвращения собиралась с мыслями, чтобы написать хвалебную Оду о поездке. Но мысли что-то не
- ССветлана30 января 2024Очень крутая поездка!!! Прекрасный маршрут, в котором каждый найдёт для себя что-то интересное. Потрясающие места невероятной красоты, изменчивые, но притягательные горы,
- ННаталья4 декабря 2023Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
- По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
- Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
- В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
- В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
- Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 11 авторских туров от 269 до 2 277 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 4 ⭐ отзыва, цены от $269. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август