Семейные развлекательные туры Дели

Найдено 38 туров в категории «Можно с детьми» в Дели на русском языке, цены от $269, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за человека
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
За 4 дня в Индии вы увидите Дели, Тадж-Махал, Джайпур и храм Акшардхам. Проживание в отелях 3*, питание не включено. Готовьтесь к незабываемому путешествию
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$1 120 за всё до 2 чел.
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
Авторский тур
17 дней
2 отзыва
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
Погрузитесь в атмосферу Гималаев, следуя по маршруту Николая Рериха в нашем авторском туре по северной Индии
Начало: Аэропорт Нью-Дели, первая половина дня
5 июля в 10:00
$1 900 за человека
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Погрузитесь в магию Тадж-Махала в свете полной луны и откройте для себя Агра с её уникальной историей и культурой
Начало: Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$387 за человека
3 главных города Индии только для вас
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 259 за человека
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
🚗 На машине
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$699 за человека
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Авторский тур
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
9 окт в 08:00
21 окт в 08:00
155 000 за человека
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу
Начало: Дели, отель или аэропорт, утро
$420 за человека
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
🚗 На машине
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
3 авг в 03:30
$1 260 за человека
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$860 за человека
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
15 сен в 03:30
28 янв в 03:30
$860 за человека
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
🚗 На машине
Авторский тур
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
22 июня в 05:00
7 июля в 05:00
$1 145 за человека
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
🐫 На верблюдах
Авторский тур
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
24 окт в 10:00
5 мар в 10:00
$1 420 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
14 июня в 08:00
24 июня в 08:00
1723$1 551 за человека
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро
12 окт в 10:00
$1 420 за человека
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
10 мар в 08:00
$725 за человека
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.
Город Раджпутов: Джайпур за 2 Дня
Авторский тур
1 день 10 часов
Город Раджпутов: Великолепный Джайпур за 2 Дня - Индивидуальный Тур
Приглашаем вас на экскурсию в Джайпур, где вы познакомитесь с культурой Раджастана, его архитектурой и живописными базарами
Начало: Встреча состоится В отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Инесса
    6 мая 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
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    В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.

  • K
    Kristina
    29 апреля 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
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    организатору Абхинаву и его команде. По Индии передвигалась на комфортабельном авто с профессиональным водителем. В каждом городе встречал гид, благодаря которому были просмотрены основные достопримечательности. В наличии всегда была холодная вода, что немаловажно при температуре +37 и до +42. Все пожелания были учтены: обмен валюты, приобретения местной сим карты, покупка сувениров и сладостей, катание на велорикше, моторикше, тук-туке, просмотр Тадж Махала при лунном свете и дневном, в общем все что было запланировано - исполнено. Путешествие прошло познавательно, интересно и в полной безопасности. Хотелось бы пожелать всей команде успехов, удачи и хороших гостей!

  • К
    Константин
    22 апреля 2024
    Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
    Эта была наша первая поездка в Индию, но нам повезло найти гида Hаrindra Mishra. Очень внимательный, культурный, образованный гид показал
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    нам Золотой треугольник Индии во всех красках. Дели, Джайпур, Агра - главные красоты страны, которые обязан увидеть каждый, кто первый раз в Индии. На хорошем русском Hаrindra поведал нам историю страны во всех её аспектах - историю, религию, менталитет и быт. Несмотря на жаркий климат, особенно в апреле, нам было комфортно путешествовать в авто с кондиционером, которую вёл внимательный водитель Yadav ji, за что ему особая благодарность. Hаrindra учел наш интерес к древней истории страны и давал возможность выбрать между основной программой и теми местами, которые нам реально были интересны. Так мы увидели мало известную у туристов крепость в Джайпуре. Да и в целом, гид был очень внимательным к нашему уровню комфорта и делал от себя все возможное, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Гостиницы, в которых мы ночевали, были очень хорошими, если не лучшими - один раз только нам не понравился номер в одной из гостиниц, но Hаrindra оперативно связался с администрацией и нам заменили номер. По итогу могу уверенно рекомендовать гида Hаrindra Mishra всем, кто первый раз в Индии и не хочет беспокоиться о чем-либо, а только наслаждаться пребыванием в этой удивительной, красивой и загадочной стране!

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного
  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
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    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • D
    Dmitriy
    29 февраля 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
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    делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

  • Н
    Наиля
    23 февраля 2024
    По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
    Воспоминания-впечатления о поездке. Всю прошедшую неделю с момента возвращения собиралась с мыслями, чтобы написать хвалебную Оду о поездке. Но мысли что-то не
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    собирались, поэтому за «нескладушки» не обессудьте, зато от души! Начну пафосно! Индия-это Сказочная Колдунья, которая заманивает в свои сети, завораживает, одурманивает, проводит над тобой секретные ритуалы. И ты уже полностью находишься в её власти и под её влиянием. Наверное, поэтому уже хочется вернуться туда обратно!!! В этой поездке собрались люди, которые стали единым целым. Ребята, вы все молодцы, проявили все свои лучшие качества. За это время вы стали мне родными и близкими людьми, моей семьёй! Спасибо вам за ВСЁ! За вашу доброту, отзывчивость, желание помочь, за то, что были моими переводчиками! Наше путешествие было уникальное, неповторимое и даже в какой-то степени историческое. Мы счастливчики, потому что нам выпало увидеть и познать очень многое! Хотя у меня тоже в голове спутались названия и места пребывания, зато запомнила на зубок имена двух тибетских богов! В конце Оды не могу не сказать пару слов о нашем организаторе, идейном вдохновителе, руководителе. Андрей, благодарю тебя за это путешествие! Ты умница, трудяга! Настоящий друг, товарищ и брат! С тобой не страшно путешествовать, потому что ты надёжный! Только жаль, что много чего интересного ты нам не успел рассказать и мы не позанимались йогой! (Таки у меня ещё остались вопросы про тибетский буддизм, а там глядишь и ещё какие-нибудь вопросики подтянутся.) Конец! Спасибо за внимание! П. С. Как мне здесь не хватает масала-тии!

  • Д
    Диана
    3 февраля 2024
    Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
    В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
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    Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)

  • В
    Виктория
    30 января 2024
    3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
    Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
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    хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию. Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось. 1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы. 2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее. 3. Русскоязычные гиды. 4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди. 5. Персональный транспорт на весь тур. 6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом. Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию. Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву! Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.

  • С
    Светлана
    30 января 2024
    По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
    Очень крутая поездка!!! Прекрасный маршрут, в котором каждый найдёт для себя что-то интересное. Потрясающие места невероятной красоты, изменчивые, но притягательные горы,
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    буддийские монастыри, мистические озёра и места силы, немного адреналина в пути. Особенно хотелось бы отметить организатора — Андрея. Столько, сколько он знает о регионе — впечатляет! Огромное ему спасибо. Было безумно интересно. Все вопросы до и во время поездки оперативно разрешаются. Водители по маршруту – большие профессионалы, что немаловажно на горном серпантине. Много маленьких и приятных бонусов: чаепитие с королём Занскара, костёр у озера, утренние занятия йогой…)) Но, возможно, поездка подойдёт не всем. На некоторых участках маршрута нужно быть готовым к длительным переездам, порой — пыльным горным дорогам, несколько аскетичному питанию и жилью в отдалённых районах. В таких случаях рекомендую погрузиться в атмосферу места и просто наслаждаться происходящим) В остальном: проезд, питание, проживание, экскурсии всё организовано неплохо. В целом, я не слишком люблю групповые туры, предпочитая самостоятельную организацию. Но, те, кто был в поездке, не просто организаторы и туристы, но соучастники этой маленькой жизни длиною в две недели. Для меня это уже не первая поездка, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Можно с детьми»

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