О волшебной стране под названием Индия каждый, конечно, слышал с детства. Говорят, что здесь по улицам бродят слоны, люди всегда танцуют, а в каждой семье случаются невероятные любовные истории. От лица команды Путеводной звезды (большая часть из которой, кстати, уже более десяти лет живет в Индии), хотим сказать: Все это правда!.
Поэтому с огромной радостью приглашаем вас познакомиться с древней историей сей невероятной страны и посетить самые знаковые места ее трех прекрасных северных городов - Дели, Агры и Джайпура.
Программа тура по дням
Волшебный Дели
Дели - современная столица Индии. Это, так называемая, северная развязка, откуда можно уехать куда угодно: и в Гималаи, и в столицу йоги Ришикеш, и в город смерти Варанаси. Дели славится самым большим в мире индуистским храмом под названием Акшардхам и самым большим кирпичным минаретом, которые мы обязательно посетим в ходе экскурсии. Также в программе: Храм Лотоса, Ворота Индии, загадочная Железная колонна, индуистский храм Лакшми Нараян, Кутуб Минар и гурудвара Бангла Сахиб - сикхийский храм невероятной красоты.
Дели становится еще интереснее
Во второй день мы посетим священные постройки разных религий, узнаем, какой вклад в развитие Северной Индии внесли Великие Моголы, а также испробуем на себе древний индийский ритуал - роспись хной мехенди
Розовый город Джайпур
Джайпур - волшебный город в Индии, известный на весь мир своей розовой архитектурой: здания тут строили в основном из камней розового цвета, поэтому ваш инстаграм может разнообразиться фотографиями в невероятной цветовой гамме. В Джайпуре мы посетим Хава Махал, Храм Обезьян, Форт Амбер, Дворец ветров, Дворец на воде (только обратите внимание на названия!), а также Обсерваторию.
Вечером нас ждет концерт традиционной индийской музыки в исполнении аутентичного ансамбля.
Джайпур - Фатехпур-сикри - Агра
В этот день после завтрака выезжаем в Агру и по пути смотрим Фатехпур-Сикри - древнюю столицу Империи Великих Моголов, объект Всемирного наследия Юнеско с 1986-го года.
Агра
Агра - небольшой городок недалеко от Дели, главной достопримечательностью которого является жемчужина Индии - Тадж Махал. С этим мавзолеем связана самая известная любовная история в Индии (за исключением, конечно, Зиты и Гиты):) Здесь помимо Тадж Махала мы посетим главный Форт Агры, а также в свободное время нас ждет шоппинг!
Ну и небольшой сюрприз - фотосессия в сари на фоне Тадж Махала!:)
Агра - Вриндаван - Дели
Вриндаван - святое место паломничества для последователей вайшнавизма. Здесь мы посетим известные места: Храм Банке-Бихари, Прем Мандир, Кеши Гхат. Прогуляемся по священным улочкам, где по преданию ходил сам бог Кришна, получим благословение у священнослужителей, загадаем самые заветные желания и отправимся дальше в путь.
Что включено
- Проживание в четырехзвездочном отеле в течение 6-ти ночей (двухместный номер, завтраки включены)
- Раннее заселение в 1-й день
- Комфортабельный транспорт по маршруту
- Сопровождение русскоязычного гида
- Экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Дели и обратно
- Обеды и ужины (из расчета 10$ на прием пищи)
- Катание на слонах в Амбер Форте - 20$
- Входные билеты на достопримечательности - 100$
- Оформление визы
- Одноместный номер - доплата 300 $ за четырехзвездочный отель и 600 $ за одноместное размещение в пятизвездочном отеле
О чём нужно знать до поездки
Индия - страна Души, и мы хотим показать вам ее самые прекрасные стороны. Пусть главной приправой в блюдах на этот раз будет не карри, а тепло наших с вами сердец. Добро пожаловать!)
Визы
