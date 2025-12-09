Мои заказы

Сокровища Северной Индии: Дели, Агра, Джайпур, Вриндаван, Фатехпур Сикри

О волшебной стране под названием Индия каждый, конечно, слышал с детства
Сокровища Северной Индии: Дели, Агра, Джайпур, Вриндаван, Фатехпур СикриФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сокровища Северной Индии: Дели, Агра, Джайпур, Вриндаван, Фатехпур СикриФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сокровища Северной Индии: Дели, Агра, Джайпур, Вриндаван, Фатехпур СикриФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

О волшебной стране под названием Индия каждый, конечно, слышал с детства. Говорят, что здесь по улицам бродят слоны, люди всегда танцуют, а в каждой семье случаются невероятные любовные истории. От лица команды Путеводной звезды (большая часть из которой, кстати, уже более десяти лет живет в Индии), хотим сказать: Все это правда!.

Поэтому с огромной радостью приглашаем вас познакомиться с древней историей сей невероятной страны и посетить самые знаковые места ее трех прекрасных северных городов - Дели, Агры и Джайпура.

Программа тура по дням

1 день

Волшебный Дели

Дели - современная столица Индии. Это, так называемая, северная развязка, откуда можно уехать куда угодно: и в Гималаи, и в столицу йоги Ришикеш, и в город смерти Варанаси. Дели славится самым большим в мире индуистским храмом под названием Акшардхам и самым большим кирпичным минаретом, которые мы обязательно посетим в ходе экскурсии. Также в программе: Храм Лотоса, Ворота Индии, загадочная Железная колонна, индуистский храм Лакшми Нараян, Кутуб Минар и гурудвара Бангла Сахиб - сикхийский храм невероятной красоты.

Волшебный ДелиВолшебный Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дели становится еще интереснее

Во второй день мы посетим священные постройки разных религий, узнаем, какой вклад в развитие Северной Индии внесли Великие Моголы, а также испробуем на себе древний индийский ритуал - роспись хной мехенди

Дели становится еще интереснееДели становится еще интереснее
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Розовый город Джайпур

Джайпур - волшебный город в Индии, известный на весь мир своей розовой архитектурой: здания тут строили в основном из камней розового цвета, поэтому ваш инстаграм может разнообразиться фотографиями в невероятной цветовой гамме. В Джайпуре мы посетим Хава Махал, Храм Обезьян, Форт Амбер, Дворец ветров, Дворец на воде (только обратите внимание на названия!), а также Обсерваторию.

Вечером нас ждет концерт традиционной индийской музыки в исполнении аутентичного ансамбля.

Розовый город Джайпур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Джайпур - Фатехпур-сикри - Агра

В этот день после завтрака выезжаем в Агру и по пути смотрим Фатехпур-Сикри - древнюю столицу Империи Великих Моголов, объект Всемирного наследия Юнеско с 1986-го года.

Джайпур - Фатехпур-сикри - АграДжайпур - Фатехпур-сикри - Агра
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Агра

Агра - небольшой городок недалеко от Дели, главной достопримечательностью которого является жемчужина Индии - Тадж Махал. С этим мавзолеем связана самая известная любовная история в Индии (за исключением, конечно, Зиты и Гиты):) Здесь помимо Тадж Махала мы посетим главный Форт Агры, а также в свободное время нас ждет шоппинг!

Ну и небольшой сюрприз - фотосессия в сари на фоне Тадж Махала!:)

6 день

Агра - Вриндаван - Дели

Вриндаван - святое место паломничества для последователей вайшнавизма. Здесь мы посетим известные места: Храм Банке-Бихари, Прем Мандир, Кеши Гхат. Прогуляемся по священным улочкам, где по преданию ходил сам бог Кришна, получим благословение у священнослужителей, загадаем самые заветные желания и отправимся дальше в путь.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в четырехзвездочном отеле в течение 6-ти ночей (двухместный номер, завтраки включены)
  • Раннее заселение в 1-й день
  • Комфортабельный транспорт по маршруту
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Дели и обратно
  • Обеды и ужины (из расчета 10$ на прием пищи)
  • Катание на слонах в Амбер Форте - 20$
  • Входные билеты на достопримечательности - 100$
  • Оформление визы
  • Одноместный номер - доплата 300 $ за четырехзвездочный отель и 600 $ за одноместное размещение в пятизвездочном отеле
О чём нужно знать до поездки

Индия - страна Души, и мы хотим показать вам ее самые прекрасные стороны. Пусть главной приправой в блюдах на этот раз будет не карри, а тепло наших с вами сердец. Добро пожаловать!)

Визы

Помогаем с оформлением виз, информация на нашем сайте: ссылка ru/visa-v-indiyu.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Я - организатор и вдохновитель команды профессиональных гидов в Индии. Вот уже более 15 лет мы знакомим наших дорогих гостей с этой удивительной страной. Ежегодно более 1000 путешественников отправляются с нами в
читать дальше

туры по Индии. Мы любим Индию и знаем ее изнутри - большая часть команды живет здесь уже более 10 лет. И мы хотим показать вам страну такой, какой ее видим мы - яркой, завораживающей, невероятной и горячо любимой! Мы постоянно оттачиваем наше мастерство, тщательно отбираем места размещения, интересные локации и разрабатываем новые маршруты. Наши водители - настоящие профессионалы - что очень важно с индийским движением. Так повелось, что в нашей команде работают только лучшие, и судя по отзывам, это правда. Наши туры для тех, кто: - ценит комфорт и безопасность в путешествиях - привык расслабляться в поездке и получать удовольствие - ведь мы продумали за вас каждую деталь - готов исследовать невероятную страну - весело и нестандартно

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
На лодке
8 дней
-
10%
10 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$1099$1221 за человека
Индивидуальный автотур по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На машине
4 дня
12 отзывов
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом удобном месте, в...
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$589 за всё до 2 чел.
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
-
10%
1 отзыв
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$999$1109 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели