Описание тура

О волшебной стране под названием Индия каждый, конечно, слышал с детства. Говорят, что здесь по улицам бродят слоны, люди всегда танцуют, а в каждой семье случаются невероятные любовные истории. От лица команды Путеводной звезды (большая часть из которой, кстати, уже более десяти лет живет в Индии), хотим сказать: Все это правда!.

Поэтому с огромной радостью приглашаем вас познакомиться с древней историей сей невероятной страны и посетить самые знаковые места ее трех прекрасных северных городов - Дели, Агры и Джайпура.