Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$699 за человека
Сокровища Северной Индии: Дели, Агра, Джайпур, Вриндаван, Фатехпур Сикри
О волшебной стране под названием Индия каждый, конечно, слышал с детства
28 фев в 10:00
14 фев в 10:00
от 74 137 ₽ за человека
-
5%
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
Начало: Нью-Дели
6 окт в 03:30
7 окт в 03:30
$531.10
$559 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «6-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 531 до 74 137 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «6-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $531. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь