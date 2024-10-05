После завтрака устроим прогулку по Дели — оживлённому городу с многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побываем в старых и современных кварталах, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с недавно возведёнными зданиями.

Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса в форме цветка, минаретом Кутуб-Минар. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый рынок специй «Чандни Чоук», один из крупнейших и старейших в Азии.