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Описание тура
Организационные детали
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Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*: Rockland Hotel (Дели, 2 ночи), 7 Apple Hotel Jal Mahal (Джайпур, 2 ночи), Maple Grand (Агра, 2 ночи), Bundelkhand Riverside (Орчха, 1 ночь), Hotel Harmony (Кхаджурахо, 1 ночь), Bindiram Express by Shrigo Hotel (Читракут, 1 ночь), Hotel Triveni Darshan (Праяградж, 1 ночь), Hotel Varanasi Inn (Варанаси, 2 ночи), Taraji Resort Hotel (Айодхья, 1 ночь). За доплату возможно повышение уровня отеля до 5*.
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях и бутилированная питьевая вода. Остальное питание и напитки — за доплату.
Транспорт. Седан Toyota Etios или Dzire. Также включён внутренний авиаперелёт из Айодхьи в Дели.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.
Программа тура по дням
Прибытие в Индию
Встретим вас у аэропорта Дели традиционной цветочной гирляндой и доставим в отель. Сегодня день отдыха перед началом большого путешествия по Индии.
Знакомство с Дели
После завтрака устроим прогулку по Дели — оживлённому городу с многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побываем в старых и современных кварталах, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с недавно возведёнными зданиями.
Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса в форме цветка, минаретом Кутуб-Минар. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый рынок специй «Чандни Чоук», один из крупнейших и старейших в Азии.
Розовый город Джайпур
Сегодня поедем Джайпур (4-5 часов в пути с остановкой на перекус). Это Розовый город, раскинувшийся в штате махараджей Раджастхане, с яркими дворцами и зданиями, искусно украшенными замысловатой резьбой, шумными толпами людей и верблюдами, медленно тянущими свои деревянные тележки по улочкам. После размещения в номерах будет свободное время.
Вечером посетим оазис безмятежности и духовности — храм Лакшми-Нараян, где понаблюдаем за аарти — огненным ритуалом почитания божества. Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура и вернёмся в отель.
Прогулки по Джайпуру
Целый день посвятим изучению Джайпура. Вы погрузитесь в историю и узнаете, как он превратился в Розовый город. Увидите укреплённую резиденцию раджи — форт Амбер, средневековую обсерваторию, городской дворец махараджи и дворец ветров — величественный Хава-Махал. Мы посетим дворец Джал-Махал, стоящий посреди озера, и ступенчатый колодец Панна Мина-ка-Кунд. В перерывах между осмотром достопримечательностей будем заходить в магазинчики и на рынки: в Джайпуре большой выбор текстиля, ювелирных украшений и изделий ручной работы.
Переезд в Агру
Отправимся в «город мрамора» Агру (4-5 часов в пути с остановкой на перекус). Остановимся у ступенчатого колодца Чанд Баоли и заглянем в таинственный город-призрак Фатехпур-Сикри. После заселения в гостиницу будет свободное время, а основная программа здесь запланирована на следующий день.
От рассвета до заката в Агре
Поближе познакомимся с Агрой — городом с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни. Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет у роскошного Тадж-Махала, входящего в семь новых чудес света.
Вернёмся в отель на завтрак и продолжим променад. Заглянем в городской форт, побываем у уменьшенной копии Тадж-Махала — мавзолея Итимад-Уд-Даула, прогуляемся по саду «Мехтаб Багх», где проводим закат с видом на Тадж-Махал.
Экскурсии по Орчхе
Сегодняшний день проведём в атмосферном городке Орчха (3-4 часа в пути с остановкой на перекус). Это настоящая жемчужина в сердце Индии, где представлено архитектурное наследие с богатой историей.
После размещения в отеле изучим знаковые локации: фортовый комплекс, действующий храм Рам Раджа, дворцы. Особым украшением города служат чхатри или кенотафы — куполообразные декоративные навесы, витиевато обрамляющие берега реки.
Храмы Кхаджурахо, первая встреча
Стартуем в древнюю столицу Индии — Кхаджурахо (3-4 часа в пути с остановкой на перекус). После размещения в отеле исследуем местные достопримечательности. Изюминка этого города — охраняемые ЮНЕСКО храмы 9–13 веков, украшенные эротическими скульптурами с позами из Камасутры, с замысловатой резьбой и сложной каменной кладкой. Это второе место по посещаемости путешественниками в стране после Тадж-Махала.
Детальное изучение Храмов Кхаджурахо
Продолжим любоваться мастерством древних архитекторов и пикантными сценками, высеченными в камне, и первую половину дня посвятим восточной группе храмов Кхаджурахо. Затем продолжим путешествие и поедем в Читракут (4-5 часов в пути с остановкой на перекус).
Променад по Читракуту
Читракут имеет религиозное и мифологическое значение, усеян древними святынями, что делает его местом паломничества верующих, учёных, фотографов и простых путешественников. Мы посетим каменную лестницу для ритуального омовения в реке или кремации Рам Гхат, пещеру Гупт Годавари со скульптурами Брахмы, Вишну и Шивы у входа, индуистский храм Бхарат Милап. По завершении экскурсии направимся в Праяградж (3-4 часа в пути с остановкой на перекус).
Прогулки по Праяграджу
Праяградж входит в число старейших городов мира, является духовным центром, ежегодно привлекающим миллионы паломников, и может похвастаться множеством архитектурных шедевров. Вы увидите священное место — слияние 3-х самых главных в индуистской религии рек, бывший погребальный комплекс Хусро Баг, грандиозный форт Аллахабад. По окончании променада поедем в Варанаси (3-4 часа в пути с остановкой на перекус).
Насыщенный день в Варанаси
Священный для буддистов и джайнов Варанаси — несколько шокирующее из-за обилия погребальных обрядов место паломничества верующих и путешественников на берегу Ганга. Здесь множество оживлённых рынков, полных шёлка и специй, и древних храмов с собственными церемониями богослужений и сложной архитектурой.
Нашей главной целью в Варанаси станут гхаты — каменные ступени, уходящие в воду, которые становились свидетелями миллионов ритуалов, молитв, омовений и погребальных костров. Мы встанем рано и на лодке отправимся вдоль русла Ганга, чтобы с воды осмотреть гхаты Маникарника, Асси и Сарнатх и увидеть церемонии, проводимые на берегу.
А на закате понаблюдаем за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает на берегах реки, названной в её честь, толпы верующих, которые исполняют песни и читают молитвы. Индуистские священники в традиционных одеждах держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!
Переезд в Айодхью
После завтрака отправимся в последний пункт нашего путешествия — Айодхью (5-6 часов в пути с остановкой на перекус). По прибытии заселимся в номера и отдохнём после долгого переезда. Вечером понаблюдаем за аарти на берегу реки Сарью.
Экскурсии по Айодхье, перелёт в Дели
Первую половину дня посвятим знакомству с Айодхьей, которая входит в число самых священных мест у индуистов. Мы погуляем по центральным кварталам, зайдём в храм Хануман Гархи и музей памяти поэта Гошвами Тулсидасе.
Затем на самолёте вы вернётесь в Дели. Вас встретит наш представитель и доставит в отель. После размещения — отдых перед обратным рейсом домой.
Возвращение домой
После завтрака проводим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше большое приключение в Индии завершено.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Питьевая вода
- Трансфер от/до аэропортов
- Трансферы по маршруту
- Внутренний авиаперелёт Айодхья - Дели
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Налоги, сборы, оплата скоростных автомагистралей, парковок, топлива
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Дели и обратно
- Обеды и ужины
- Виза (на 30 дней) - $25 (электронная) или $38 (бумажная)
- Страховка
- Входные билеты
- Чаевые гиду и водителю
- Стоимость тура для ребёнка младше 10 лет - $550
- Стоимость тура при проживании в 5-звёздочных отелях (Hotel ITC Welcome и Radisson в Дели, Holiday INN в Джайпуре, Grand Mercure в Агре, Orchha Mahal в Орчхе, Radisson в Кхаджурахо, Bindiram by Shri Go в Читракуте, Kanha Shyam в Праяградже, Amaaya в Варанаси, Ramayana в Айодхье) составляет:
- 2-местное размещение - $4950 (1-2 чел.)
- Ребёнок младше 10 лет - $850