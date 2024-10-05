Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии

Увидеть Тадж-Махал на рассвете и закате, посетить аарти и рассмотреть пикантные этюды в Кхаджурахо
Откройте для себя уникальные сокровища Северной Индии, полюбуйтесь изысканной красотой древней архитектуры разных эпох и познакомьтесь с самобытными традициями нескольких религий. В этом большом приключении собраны самые топовые локации региона.

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визитная карточка страны — белоснежный Тадж-Махал, впечатляющий яркостью розовый Джайпур, украшенные эротическими скульптурами храмы Кхаджурахо и Варанаси — индийская столица смерти, куда стекаются тысячи людей, чтобы умереть на берегу священного Ганга.

За эту поездку вы посетите и множество других городов с богатой историей, приобщитесь к культуре и трижды побываете на атмосферных церемониях аарти.

Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*: Rockland Hotel (Дели, 2 ночи), 7 Apple Hotel Jal Mahal (Джайпур, 2 ночи), Maple Grand (Агра, 2 ночи), Bundelkhand Riverside (Орчха, 1 ночь), Hotel Harmony (Кхаджурахо, 1 ночь), Bindiram Express by Shrigo Hotel (Читракут, 1 ночь), Hotel Triveni Darshan (Праяградж, 1 ночь), Hotel Varanasi Inn (Варанаси, 2 ночи), Taraji Resort Hotel (Айодхья, 1 ночь). За доплату возможно повышение уровня отеля до 5*.

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях и бутилированная питьевая вода. Остальное питание и напитки — за доплату.

Транспорт. Седан Toyota Etios или Dzire. Также включён внутренний авиаперелёт из Айодхьи в Дели.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Индию

Встретим вас у аэропорта Дели традиционной цветочной гирляндой и доставим в отель. Сегодня день отдыха перед началом большого путешествия по Индии.

Прибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в Индию
2 день

Знакомство с Дели

После завтрака устроим прогулку по Дели — оживлённому городу с многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побываем в старых и современных кварталах, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с недавно возведёнными зданиями.

Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса в форме цветка, минаретом Кутуб-Минар. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый рынок специй «Чандни Чоук», один из крупнейших и старейших в Азии.

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
3 день

Розовый город Джайпур

Сегодня поедем Джайпур (4-5 часов в пути с остановкой на перекус). Это Розовый город, раскинувшийся в штате махараджей Раджастхане, с яркими дворцами и зданиями, искусно украшенными замысловатой резьбой, шумными толпами людей и верблюдами, медленно тянущими свои деревянные тележки по улочкам. После размещения в номерах будет свободное время.

Вечером посетим оазис безмятежности и духовности — храм Лакшми-Нараян, где понаблюдаем за аарти — огненным ритуалом почитания божества. Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура и вернёмся в отель.

Розовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город Джайпур
4 день

Прогулки по Джайпуру

Целый день посвятим изучению Джайпура. Вы погрузитесь в историю и узнаете, как он превратился в Розовый город. Увидите укреплённую резиденцию раджи — форт Амбер, средневековую обсерваторию, городской дворец махараджи и дворец ветров — величественный Хава-Махал. Мы посетим дворец Джал-Махал, стоящий посреди озера, и ступенчатый колодец Панна Мина-ка-Кунд. В перерывах между осмотром достопримечательностей будем заходить в магазинчики и на рынки: в Джайпуре большой выбор текстиля, ювелирных украшений и изделий ручной работы.

Прогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по Джайпуру
5 день

Переезд в Агру

Отправимся в «город мрамора» Агру (4-5 часов в пути с остановкой на перекус). Остановимся у ступенчатого колодца Чанд Баоли и заглянем в таинственный город-призрак Фатехпур-Сикри. После заселения в гостиницу будет свободное время, а основная программа здесь запланирована на следующий день.

Переезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в Агру
6 день

От рассвета до заката в Агре

Поближе познакомимся с Агрой — городом с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни. Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет у роскошного Тадж-Махала, входящего в семь новых чудес света.

Вернёмся в отель на завтрак и продолжим променад. Заглянем в городской форт, побываем у уменьшенной копии Тадж-Махала — мавзолея Итимад-Уд-Даула, прогуляемся по саду «Мехтаб Багх», где проводим закат с видом на Тадж-Махал.

От рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в АгреОт рассвета до заката в Агре
7 день

Экскурсии по Орчхе

Сегодняшний день проведём в атмосферном городке Орчха (3-4 часа в пути с остановкой на перекус). Это настоящая жемчужина в сердце Индии, где представлено архитектурное наследие с богатой историей.

После размещения в отеле изучим знаковые локации: фортовый комплекс, действующий храм Рам Раджа, дворцы. Особым украшением города служат чхатри или кенотафы — куполообразные декоративные навесы, витиевато обрамляющие берега реки.

Экскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по ОрчхеЭкскурсии по Орчхе
8 день

Храмы Кхаджурахо, первая встреча

Стартуем в древнюю столицу Индии — Кхаджурахо (3-4 часа в пути с остановкой на перекус). После размещения в отеле исследуем местные достопримечательности. Изюминка этого города — охраняемые ЮНЕСКО храмы 9–13 веков, украшенные эротическими скульптурами с позами из Камасутры, с замысловатой резьбой и сложной каменной кладкой. Это второе место по посещаемости путешественниками в стране после Тадж-Махала.

Храмы Кхаджурахо, первая встречаХрамы Кхаджурахо, первая встречаХрамы Кхаджурахо, первая встречаХрамы Кхаджурахо, первая встречаХрамы Кхаджурахо, первая встречаХрамы Кхаджурахо, первая встречаХрамы Кхаджурахо, первая встреча
9 день

Детальное изучение Храмов Кхаджурахо

Продолжим любоваться мастерством древних архитекторов и пикантными сценками, высеченными в камне, и первую половину дня посвятим восточной группе храмов Кхаджурахо. Затем продолжим путешествие и поедем в Читракут (4-5 часов в пути с остановкой на перекус).

Детальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов КхаджурахоДетальное изучение Храмов Кхаджурахо
10 день

Променад по Читракуту

Читракут имеет религиозное и мифологическое значение, усеян древними святынями, что делает его местом паломничества верующих, учёных, фотографов и простых путешественников. Мы посетим каменную лестницу для ритуального омовения в реке или кремации Рам Гхат, пещеру Гупт Годавари со скульптурами Брахмы, Вишну и Шивы у входа, индуистский храм Бхарат Милап. По завершении экскурсии направимся в Праяградж (3-4 часа в пути с остановкой на перекус).

Променад по ЧитракутуПроменад по ЧитракутуПроменад по ЧитракутуПроменад по ЧитракутуПроменад по Читракуту
11 день

Прогулки по Праяграджу

Праяградж входит в число старейших городов мира, является духовным центром, ежегодно привлекающим миллионы паломников, и может похвастаться множеством архитектурных шедевров. Вы увидите священное место — слияние 3-х самых главных в индуистской религии рек, бывший погребальный комплекс Хусро Баг, грандиозный форт Аллахабад. По окончании променада поедем в Варанаси (3-4 часа в пути с остановкой на перекус).

Прогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по ПраяграджуПрогулки по Праяграджу
12 день

Насыщенный день в Варанаси

Священный для буддистов и джайнов Варанаси — несколько шокирующее из-за обилия погребальных обрядов место паломничества верующих и путешественников на берегу Ганга. Здесь множество оживлённых рынков, полных шёлка и специй, и древних храмов с собственными церемониями богослужений и сложной архитектурой.

Нашей главной целью в Варанаси станут гхаты — каменные ступени, уходящие в воду, которые становились свидетелями миллионов ритуалов, молитв, омовений и погребальных костров. Мы встанем рано и на лодке отправимся вдоль русла Ганга, чтобы с воды осмотреть гхаты Маникарника, Асси и Сарнатх и увидеть церемонии, проводимые на берегу.

А на закате понаблюдаем за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает на берегах реки, названной в её честь, толпы верующих, которые исполняют песни и читают молитвы. Индуистские священники в традиционных одеждах держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!

Насыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в ВаранасиНасыщенный день в Варанаси
13 день

Переезд в Айодхью

После завтрака отправимся в последний пункт нашего путешествия — Айодхью (5-6 часов в пути с остановкой на перекус). По прибытии заселимся в номера и отдохнём после долгого переезда. Вечером понаблюдаем за аарти на берегу реки Сарью.

Переезд в АйодхьюПереезд в АйодхьюПереезд в АйодхьюПереезд в АйодхьюПереезд в АйодхьюПереезд в АйодхьюПереезд в Айодхью
14 день

Экскурсии по Айодхье, перелёт в Дели

Первую половину дня посвятим знакомству с Айодхьей, которая входит в число самых священных мест у индуистов. Мы погуляем по центральным кварталам, зайдём в храм Хануман Гархи и музей памяти поэта Гошвами Тулсидасе.

Затем на самолёте вы вернётесь в Дели. Вас встретит наш представитель и доставит в отель. После размещения — отдых перед обратным рейсом домой.

Экскурсии по Айодхье, перелёт в ДелиЭкскурсии по Айодхье, перелёт в ДелиЭкскурсии по Айодхье, перелёт в ДелиЭкскурсии по Айодхье, перелёт в Дели
15 день

Возвращение домой

После завтрака проводим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше большое приключение в Индии завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Питьевая вода
  • Трансфер от/до аэропортов
  • Трансферы по маршруту
  • Внутренний авиаперелёт Айодхья - Дели
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Налоги, сборы, оплата скоростных автомагистралей, парковок, топлива
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Дели и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза (на 30 дней) - $25 (электронная) или $38 (бумажная)
  • Страховка
  • Входные билеты
  • Чаевые гиду и водителю
  • Стоимость тура для ребёнка младше 10 лет - $550
  • Стоимость тура при проживании в 5-звёздочных отелях (Hotel ITC Welcome и Radisson в Дели, Holiday INN в Джайпуре, Grand Mercure в Агре, Orchha Mahal в Орчхе, Radisson в Кхаджурахо, Bindiram by Shri Go в Читракуте, Kanha Shyam в Праяградже, Amaaya в Варанаси, Ramayana в Айодхье) составляет:
  • 2-местное размещение - $4950 (1-2 чел.)
  • Ребёнок младше 10 лет - $850
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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