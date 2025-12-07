Мои заказы

Погрузитесь в роскошное путешествие по Индии, наслаждаясь эксклюзивными экскурсиями и высоким уровнем комфорта. «Тадж Экспресс» — это ваш билет в мир архитектурных чудес. Откройте для себя жемчужины Агры и величественную архитектуру Дели.
Описание тура

Прибытие в Дели Встреча с нашим представителем с табличкой у выхода из зоны прилёта. Комфортабельный трансфер и заселение в отель. Ночь в отеле. Дели → Агра После завтрака выезд в город Агра — бывшую столицу Великих Моголов. Затем вас ждет заселение в отель и обед, а после — экскурсия по жемчужинам Агры.
  • Тадж-Махал — одно из чудес света, символ вечной любви, построенный императором Шах-Джаханом.
  • Красный форт — мощная крепость XVI века, резиденция могольских императоров.
• Прогулка к берегу реки Ямуна — закат с видом на Тадж-Махал с необычного ракурса. Ночь в отеле в Агре. Агра → Дели Завтрак и утренний выезд обратно в Дели. Во второй половине дня — экскурсия по Дели:
  • Храм Акшардхам — грандиозный индуистский храм.
  • Аграсен Ки Баоли (ступенчатый колодец) — уникальное архитектурное сооружение XIII века.
  • Храм Бангла Сахиб — важнейший сикхский храм с золотым куполом.

• Кутуб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире, памятник XII века. По окончании экскурсии — трансфер в аэропорт и обратный вылет. Важная информация:

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тадж-Махал
  • Красный форт
  • Берег реки Ямуна
  • Храм Акшардхам
  • Аграсен Ки Баоли
  • Храм Бангла Сахиб
  • Кутуб-Минар
Что включено
  • Проживание в отелях
  • Завтраки
  • Трансферы и все экскурсии
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Международный перелет
  • Виза в Индию
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропорт · New Delhi, Delhi 110037
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Размещение в трёхместном номере предоставляется по цене двухместного
  • Размещение в отелях 3*/4*
  • Тур проходит в группе от 2 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

