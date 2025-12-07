Погрузитесь в роскошное путешествие по Индии, наслаждаясь эксклюзивными экскурсиями и высоким уровнем комфорта. «Тадж Экспресс» — это ваш билет в мир архитектурных чудес. Откройте для себя жемчужины Агры и величественную архитектуру Дели.
Описание тура
Прибытие в Дели Встреча с нашим представителем с табличкой у выхода из зоны прилёта. Комфортабельный трансфер и заселение в отель. Ночь в отеле. Дели → Агра После завтрака выезд в город Агра — бывшую столицу Великих Моголов. Затем вас ждет заселение в отель и обед, а после — экскурсия по жемчужинам Агры.
- Тадж-Махал — одно из чудес света, символ вечной любви, построенный императором Шах-Джаханом.
- Красный форт — мощная крепость XVI века, резиденция могольских императоров.
Прогулка к берегу реки Ямуна — закат с видом на Тадж-Махал с необычного ракурса. Ночь в отеле в Агре. Агра → Дели Завтрак и утренний выезд обратно в Дели. Во второй половине дня — экскурсия по Дели:.
- Храм Акшардхам — грандиозный индуистский храм.
- Аграсен Ки Баоли (ступенчатый колодец) — уникальное архитектурное сооружение XIII века.
- Храм Бангла Сахиб — важнейший сикхский храм с золотым куполом.
• Кутуб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире, памятник XII века. По окончании экскурсии — трансфер в аэропорт и обратный вылет. Важная информация:
- Размещение в трёхместном номере предоставляется по цене двухместного.
- Размещение в отелях 3*/4*.
- Тур проходит в группе от 2 человек.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Красный форт
- Берег реки Ямуна
- Храм Акшардхам
- Аграсен Ки Баоли
- Храм Бангла Сахиб
- Кутуб-Минар
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Трансферы и все экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Виза в Индию
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропорт · New Delhi, Delhi 110037
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
