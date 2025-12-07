Прибытие в Дели Встреча с нашим представителем с табличкой у выхода из зоны прилёта. Комфортабельный трансфер и заселение в отель. Ночь в отеле. Дели → Агра После завтрака выезд в город Агра — бывшую столицу Великих Моголов. Затем вас ждет заселение в отель и обед, а после — экскурсия по жемчужинам Агры.

Тадж-Махал — одно из чудес света, символ вечной любви, построенный императором Шах-Джаханом.

Красный форт — мощная крепость XVI века, резиденция могольских императоров.

Прогулка к берегу реки Ямуна — закат с видом на Тадж-Махал с необычного ракурса. Ночь в отеле в Агре. Агра → Дели Завтрак и утренний выезд обратно в Дели. Во второй половине дня — экскурсия по Дели:.

Храм Акшардхам — грандиозный индуистский храм.

Аграсен Ки Баоли (ступенчатый колодец) — уникальное архитектурное сооружение XIII века.

Храм Бангла Сахиб — важнейший сикхский храм с золотым куполом.

• Кутуб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире, памятник XII века. По окончании экскурсии — трансфер в аэропорт и обратный вылет. Важная информация: