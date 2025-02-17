Контрасты Дели: индивидуальный экспресс-тур

Изучить историческую часть с древними храмами и погулять по колониальному центру
Обычно путешествия в Индию включают только один день в Дели, в этом туре — полное погружение в атмосферу столицы Индии и знакомство с городом от Старого района до построенного британцами
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центра.

Вы увидите все главные достопримечательности: Красный форт, мечети, минарет Кутб-Минар, святилища, главный храм религии Бахаи, базар, «Ворота Индии», прачечную под открытым небом, гробницу Хумаюна и многое другое. Узнаете об истории, традициях и рассмотрите архитектурные шедевры.

Тур проводится только для вашей компании, поэтому программу можно адаптировать под ваши интересы и добавить других локаций.

Контрасты Дели: индивидуальный экспресс-тур
Контрасты Дели: индивидуальный экспресс-тур
Контрасты Дели: индивидуальный экспресс-тур
Ближайшие даты:
17
фев20
фев22
фев24
фев27
фев1
мар3
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо оформить электронную визу (indianvisaonline.gov.in).

Сообщите о своих пожеланиях по отелю. Подберём варианты и поможем забронировать.

Также возможно внести изменения в программу и добавить другие локации. Тур проводится только для вашей компании.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Подберём по вашим пожеланиям и поможем забронировать.

Питание. Не включено в стоимость тура.

Транспорт. Комфортабельные автомобиль с кондиционером на 1-4 пассажирских мест: седан или машина с тремя рядами.

Дети. С любого возраста.

Виза. Необходимо оформить электронную визу (indianvisaonline.gov.in).

Программа тура по дням

1 день

Старая часть Дели

Сегодня вы познакомитесь с исторической частью Дели — города контрастов. Прогуляетесь по запутанным улицам, заглянете на базар. Посмотрите на мечеть Джама Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Увидите древний храм Лал Мандир, в котором находится птичий госпиталь. Также в программе: святилище 18 века Гурудвара Cис Гандж, минарет Кутб-Минар и храм Лотоса. Последний является главным храмом религии Бахаи в Индии.

Во время экскурсии запланирована остановка на обед в кафе. Завершение программы на сегодня — у вашего отеля.

Старая часть ДелиСтарая часть ДелиСтарая часть ДелиСтарая часть ДелиСтарая часть ДелиСтарая часть Дели
2 день

Новый Дели

Заберём вас утром из отеля.

Сегодня побываем в построенном британцами колониальном центре Дели с широкими проспектами, зданиями Парламента, дворцом президента и мемориальной аркой «Ворота Индии». Вы увидите древний ступенчатый колодец, колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, сикхский храм со священным прудом, построенный зажиточной семьёй храм Бирла Мандир, гробницу Хумаюна и красивый храм-дворец Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Во время экскурсии запланирована остановка на обед в кафе. Желающие отведают традиционных блюд. Завершение тура — в любом месте города.

Новый ДелиНовый ДелиНовый ДелиНовый ДелиНовый Дели

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе со встречей и финишем у вашего отеля
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Помощь по всем вопросам до и во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты на локации по программе
  • Чаевые
  • Стоимость указана за группу из 1-2 человек (можно 3, если комфортно сидеть сзади втроём). Стоимость тура для 3-4 человек (можно 5, если комфортно сидеть сзади втроём) - $305
  • Путешествие проводится только для вашей компании. Можно организовать в любые даты и внести изменения в программу
Место начала и завершения?
Г. Дели, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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