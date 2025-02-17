Сегодня вы познакомитесь с исторической частью Дели — города контрастов. Прогуляетесь по запутанным улицам, заглянете на базар. Посмотрите на мечеть Джама Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Увидите древний храм Лал Мандир, в котором находится птичий госпиталь. Также в программе: святилище 18 века Гурудвара Cис Гандж, минарет Кутб-Минар и храм Лотоса. Последний является главным храмом религии Бахаи в Индии.

Во время экскурсии запланирована остановка на обед в кафе. Завершение программы на сегодня — у вашего отеля.