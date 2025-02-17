Описание тура
Организационные детали
Необходимо оформить электронную визу (indianvisaonline.gov.in).
Сообщите о своих пожеланиях по отелю. Подберём варианты и поможем забронировать.
Также возможно внести изменения в программу и добавить другие локации. Тур проводится только для вашей компании.
Проживание. Не включено в стоимость тура. Подберём по вашим пожеланиям и поможем забронировать.
Питание. Не включено в стоимость тура.
Транспорт. Комфортабельные автомобиль с кондиционером на 1-4 пассажирских мест: седан или машина с тремя рядами.
Дети. С любого возраста.
Виза. Необходимо оформить электронную визу (indianvisaonline.gov.in).
Программа тура по дням
Старая часть Дели
Сегодня вы познакомитесь с исторической частью Дели — города контрастов. Прогуляетесь по запутанным улицам, заглянете на базар. Посмотрите на мечеть Джама Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Увидите древний храм Лал Мандир, в котором находится птичий госпиталь. Также в программе: святилище 18 века Гурудвара Cис Гандж, минарет Кутб-Минар и храм Лотоса. Последний является главным храмом религии Бахаи в Индии.
Во время экскурсии запланирована остановка на обед в кафе. Завершение программы на сегодня — у вашего отеля.
Новый Дели
Заберём вас утром из отеля.
Сегодня побываем в построенном британцами колониальном центре Дели с широкими проспектами, зданиями Парламента, дворцом президента и мемориальной аркой «Ворота Индии». Вы увидите древний ступенчатый колодец, колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, сикхский храм со священным прудом, построенный зажиточной семьёй храм Бирла Мандир, гробницу Хумаюна и красивый храм-дворец Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.
Во время экскурсии запланирована остановка на обед в кафе. Желающие отведают традиционных блюд. Завершение тура — в любом месте города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе со встречей и финишем у вашего отеля
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Помощь по всем вопросам до и во время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты на локации по программе
- Чаевые
- Стоимость указана за группу из 1-2 человек (можно 3, если комфортно сидеть сзади втроём). Стоимость тура для 3-4 человек (можно 5, если комфортно сидеть сзади втроём) - $305
- Путешествие проводится только для вашей компании. Можно организовать в любые даты и внести изменения в программу