Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Авторский тур в Дели

Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала

Отправляемся в большое путешествие по главным достопримечательностям Индии.

Никакой сухой истории и банальной программы! Мы прокатимся на слонах и пройдёмся по атмосферным рынкам Дели и Джайпура в поисках самых необычных сувениров, найдём лучшие ракурсы Тадж-Махала и полюбуемся Водным дворцом Джал-Махал, будто парящим над озером.

А ещё побываем в центре ремесленной промышленности — городе Санганер, заглянем в мраморные мастерские. Увидим «Маленький Тадж» и узнаем, почему Джайпур прозвали «розовым городом».
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$799
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте.

Ужин — самостоятельно в любом ресторане города, а затем вернёмся в отель.

Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынкахПрогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынкахПрогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках
2 день

Старый и Новый Дели

После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.

Дальше переместимся в современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лакси Наряна, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.

Вечером пройдёмся по местным рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.

Старый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый Дели
3 день

Гробница Итмад-уд-Даулах

Позавтракаем в отеле и поедем в Агру — «город мрамора». Заселимся в отель и посетим гробницу Итмад-уд-Даулах, которую местные прозвали «Маленьким Тадж-Махалом». У вас будет время закупиться сувенирами и пошопиться, потом поужинаем в ресторане «Mugali» и вернёмся в номера.

Гробница Итмад-уд-ДаулахГробница Итмад-уд-ДаулахГробница Итмад-уд-Даулах
4 день

Тадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрика

Сегодня вас ждёт знаменитый памятник любви — Тадж-Махал. Побываем в легендарном месте, сделаем эффектные фотографии, прокатимся в конной повозке и продолжим экскурсию по городу посещением Агра Форта и мраморных фабрик.

Вечером вы сможете прогуляться по рынкам в поисках самых необычных подарков для близких.

Тадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрикаТадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрикаТадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрикаТадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрикаТадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрика
5 день

Переезд в Джайпур и Фатехпур-Сикри

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в Джайпур — «Розовый город». По пути побываем в дворцовом комплексе Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.

После заселения в отель отдохнём, а затем прогуляемся по городу и обязательно рассмотрим большой ассортимент разнообразных ремесленных изделий и украшений. На ужин советуем попробовать блюда раджпутской кухни.

Переезд в Джайпур и Фатехпур-СикриПереезд в Джайпур и Фатехпур-СикриПереезд в Джайпур и Фатехпур-Сикри
6 день

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец

После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.

Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
7 день

Ремесленный центр - Санганер

Отправимся за пределы Джайпура в Санганер. Расстояние — 12 км. Вы окажетесь в настоящем городе ремесленников — он известен на всю страну благодаря печати на текстильных блоках вручную с помощью трафаретов. Понаблюдаем за работой мастеров и поедем в аэропорт Дели к вечерним рейсам.

Ремесленный центр - СанганерРемесленный центр - СанганерРемесленный центр - Санганер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 825 $, в отеле 5 звёзд - 1025 $
  • Проживание
  • Завтраки в формате «шведский стол»
  • Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
  • Все экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
  • Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
  • Бутилированная вода
  • Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТадж-МахалПопулярные места7-дневные турыКонные прогулкиЖивотныеБилеты на шоуМузыкальныеФабрики и заводы

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