Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Никакой сухой истории и банальной программы! Мы прокатимся на слонах и пройдёмся по атмосферным рынкам Дели и Джайпура в поисках самых необычных сувениров, найдём лучшие ракурсы Тадж-Махала и полюбуемся Водным дворцом Джал-Махал, будто парящим над озером.
А ещё побываем в центре ремесленной промышленности — городе Санганер, заглянем в мраморные мастерские. Увидим «Маленький Тадж» и узнаем, почему Джайпур прозвали «розовым городом».
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$799
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте.
Ужин — самостоятельно в любом ресторане города, а затем вернёмся в отель.
Старый и Новый Дели
После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.
Дальше переместимся в современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лакси Наряна, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.
Вечером пройдёмся по местным рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.
Гробница Итмад-уд-Даулах
Позавтракаем в отеле и поедем в Агру — «город мрамора». Заселимся в отель и посетим гробницу Итмад-уд-Даулах, которую местные прозвали «Маленьким Тадж-Махалом». У вас будет время закупиться сувенирами и пошопиться, потом поужинаем в ресторане «Mugali» и вернёмся в номера.
Тадж-Махал, Агра Форт и мраморная фабрика
Сегодня вас ждёт знаменитый памятник любви — Тадж-Махал. Побываем в легендарном месте, сделаем эффектные фотографии, прокатимся в конной повозке и продолжим экскурсию по городу посещением Агра Форта и мраморных фабрик.
Вечером вы сможете прогуляться по рынкам в поисках самых необычных подарков для близких.
Переезд в Джайпур и Фатехпур-Сикри
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в Джайпур — «Розовый город». По пути побываем в дворцовом комплексе Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
После заселения в отель отдохнём, а затем прогуляемся по городу и обязательно рассмотрим большой ассортимент разнообразных ремесленных изделий и украшений. На ужин советуем попробовать блюда раджпутской кухни.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Ремесленный центр - Санганер
Отправимся за пределы Джайпура в Санганер. Расстояние — 12 км. Вы окажетесь в настоящем городе ремесленников — он известен на всю страну благодаря печати на текстильных блоках вручную с помощью трафаретов. Понаблюдаем за работой мастеров и поедем в аэропорт Дели к вечерним рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 825 $, в отеле 5 звёзд - 1025 $
- Проживание
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
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- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
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