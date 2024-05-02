Отправляемся в большое путешествие по главным достопримечательностям Индии. Никакой сухой истории и банальной программы! Мы прокатимся на слонах и пройдёмся по атмосферным рынкам Дели и Джайпура в поисках самых необычных сувениров, найдём лучшие ракурсы Тадж-Махала и полюбуемся Водным дворцом Джал-Махал, будто парящим над озером. А ещё побываем в центре ремесленной промышленности — городе Санганер, заглянем в мраморные мастерские. Увидим «Маленький Тадж» и узнаем, почему Джайпур прозвали «розовым городом».

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.