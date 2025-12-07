Это двухдневное путешествие познакомит вас с главными символами Северной Индии.
Вас ждет встреча с уникальными храмами и мечетями Дели, а также величайшим памятником архитектуры в Агре — Тадж-Махалом, который был создан как воплощение вечной любви.
Легендарный мавзолей, строительство которого потребовало усилий тысяч мастеров и двух десятилетий труда, продолжает восхищать своим совершенством и сегодня.
Описание трансфер
Первый день начинается с осмотра знаковых достопримечательностей столицы. Вы увидите монументы, храмы и мемориалы, отражающие богатое историческое наследие и культурное многообразие Индии. После насыщенной экскурсионной программы предстоит переезд в город Агра, где вас ждет отдых в отеле перед новым днем впечатлений. Второй день полностью посвящен знакомству с архитектурными шедеврами Агры. Вы посетите всемирно известный Тадж-Махал, признанный одним из чудес света, и мощную крепость, хранящую память об эпохе Великих Моголов. Важная информация:
Одиночные туристы присоединяются к группе • Расписание экскурсий может меняться в зависимости от сезона и погодных условий • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменим их на парк Лоди и храм сикхов • Авиабилеты в/из Дели приобретаются отдельно.
Ежедневно, время начала экскурсии зависит от времени вашего прибытия в Дели
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день - Дели
- Утренний перелёт в Дели (≈2,5 часа)
- Встреча в аэропорту
- Ворота Индии
- Президентская площадь
- Храм Лотоса
- Мечеть Джама Масджид
- Радж Гхат
- Храм Акшардхам
- Сикхский храм Бангла Сахиб
- Вечерний переезд в Агру (≈4 часа)
- Заселение и ночёвка в отеле
- Второй день - Агра
- Завтрак
- Тадж Махал
- Агра Форт
- Шопинг по желанию
- Переезд в Дели (≈4 часа)
- Вечерний вылет в Гоа
Что включено
- Встреча в аэропорту Дели
- Проживание в отеле в Агре
- Транспорт с кондиционером
- Русскоязычный гид
- Завтрак в отеле и перекус в дороге
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
- Входные билеты в комплексы (~35$/чел)
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
