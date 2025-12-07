Первый день начинается с осмотра знаковых достопримечательностей столицы. Вы увидите монументы, храмы и мемориалы, отражающие богатое историческое наследие и культурное многообразие Индии. После насыщенной экскурсионной программы предстоит переезд в город Агра, где вас ждет отдых в отеле перед новым днем впечатлений. Второй день полностью посвящен знакомству с архитектурными шедеврами Агры. Вы посетите всемирно известный Тадж-Махал, признанный одним из чудес света, и мощную крепость, хранящую память об эпохе Великих Моголов. Важная информация:

Одиночные туристы присоединяются к группе • Расписание экскурсий может меняться в зависимости от сезона и погодных условий • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменим их на парк Лоди и храм сикхов • Авиабилеты в/из Дели приобретаются отдельно.