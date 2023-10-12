Первое знакомство с Индией на 12 из 10



И я искренне в восторге от поездки, потому что она была в мой день рождения и превзошла мои ожидания именно из-за Абхинава, который организовал тур



Начну с начала, тур я бронировала в последний момент, дня за два до отлета, хотела на групповой, но группы на нужные мне даты не было и мне предложили индивидуальный тур и я не то, что не пожалела, это лучшее решение из всех возможных



Прилетела я в 3:20 в Дели, меня гостеприимно встретил водитель Омвир, и позвонил через него сам Абхинав, поинтересовался как я долетела и как прошла паспортный контроль. Меня отвезли в отель, дали время отдохнуть сколько требуется, это удобно, на групповой экскурсии никто ждать не будет. И хоть в отеле мне сказали, что завтрак мне приготовят к 8 и нужно будет спуститься, я согласилась на это время, но проспала, так мне через полчаса его заботливо упаковали чтобы не остыл и принесли в номер



Дальше было полтора дня на осмотр Дели с прекраснейшим гидом по имени Манджит он проводил экскурсию для Гоар Аветисян, когда она первый раз была в Индии. Он очень хорошо говорит на русском и подробно рассказал о религии, у меня картинка сложилась воедино, так как раньше я не знала хорошо историю Индии, знала только про индуизм.



В Дели меня больше всего восхитил храм Гурдвара Бангла Сахиб - сикский храм, Манджит провел меня по всем закоулкам этого чудесного сооружения и даже подробно показал процесс приготовления пищи для паломников, впечатлений масса. Также Манджит устроил обзор улочек на велорикше, можно прочувствовать весь колорит, мне это тоже очень запомнилось, очень насыщенная поездка



Хочу отметить безопасность поездки, я ехала в Индию одна, поэтому индивидуальный тур подошел отлично, гиды отпугивали подростков, которые хотели сфотографироваться. В основном белокожие люди здесь привлекают внимание попрошаек и подростков, обычные жители только иногда глазеют.



Дальше из Дели предстоял путь в Агру на авто, я даже успела чудесно поспать, в машине работал кондиционер и был нескончаемый запас охлажденной питьевой воды в бутылках на протяжении всего тура.



В Агре меня встретил сам Абхинав, помог с заселением и предложил посмотреть Тадж-Махал еще на закате со стороны Лунного сада, а также сказал, что меня ждет сюрприз



На закате в Лунном саде было чудесно, советую к посещению, после Абхинав сделал сюрприз - ужин с тортом, я была в шоке, очень удивлена таким добрым, участливым гостеприимным отношением, очень ему благодарна за этот сюрприз, и это при том, что день рождения приходился через пару дней после этого тура



И кстати я плохо говорю на английском, Абхинав очень терпеливо меня слушал и это была отличная практика английского



Дальше на рассвете была экскурсия с гидом Санил, чтобы посмотреть Тадж-Махал с главного входа и внутри, это потрясающее зрелище, тут даже расписывать не буду, простой храм чудом света не назовут



Также водитель привозил меня на обед в местные кафе, все очень вкусно и достойно, еще больше полюбила индийскую кухню



Потом предстоял путь в аэропорт Дели, снова сон на подушке в машине и я полетела дальше



Такой восторженный отзыв потому что есть с чем сравнить, позже на Гоа я посетила экскурсию по всему штату, выбирала заранее и бронировала самостоятельно на другом ресурсе, там ожидания и реальность не совпали, на Гоа экскурсию я брала непосредственно в день рождения, но менеджер в переписке, зная это даже ничего не написал, вспоминая радушный прием Абхинава, который совсем меня не знал и так добродушно и гостеприимно встретил скажу, что лучше брать тур с местными гидами у Абхинава, тогда вы точно будете уверены, что вас примут и будут очень участливы, с человечным душевным отношением, а не конвейерный бизнес



Самые теплые воспоминания, отличный познавательный отдых и море впечатлений, благодарю 🙏 Меня правда покорила эта поездка благодаря Абхинаву, он очень дружелюбный и добрый человек, советую даже не раздумывать при выборе, все сделают в лучшем виде