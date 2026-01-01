Описание тура

Приглашаем вас в страну настоящей экзотики, ярких контрастов и красок. Этот авторский тур в Индию включает в себя самые красивые города, которые образуют знаменитый Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур.

Также в программу тура мы добавили один из самых старых городов на Земле — расположенный на берегу священного Ганга — Варанаси. Сюда приезжают люди со всей страны чтобы остановить череду перерождений и обрести мокшу. Огни крематориев под открытым небом здесь горят уже больше 2500 лет. Место обладающее потрясающей энергетикой, которое должно быть в списке must see у каждого настоящего путешественника.

Еще вы побываете в голубом городе брахманов — Джодхпуре. Большинство домов здесь окрашены ярко синими и голубыми красками.

Особенной фишкой тура станет полное погружение в главный фестиваль Индии — праздник красок Холи. Все предрассудки на нем остаются дома, и только перевоплощение в смешного ребенка будет сопутствовать вам весь день. Такой расцветки собственной одежды вы еще не видели. А атмосфера торжества навсегда останется в памяти! Индия навсегда покорит тех, чьи сердца будут искренне открыты ей. А количество фотографий привезенных из этого путешествия порвет лайками любую ленту соцсетей.