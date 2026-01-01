Описание тура
Приглашаем вас в страну настоящей экзотики, ярких контрастов и красок. Этот авторский тур в Индию включает в себя самые красивые города, которые образуют знаменитый Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур.
Также в программу тура мы добавили один из самых старых городов на Земле — расположенный на берегу священного Ганга — Варанаси. Сюда приезжают люди со всей страны чтобы остановить череду перерождений и обрести мокшу. Огни крематориев под открытым небом здесь горят уже больше 2500 лет. Место обладающее потрясающей энергетикой, которое должно быть в списке must see у каждого настоящего путешественника.
Еще вы побываете в голубом городе брахманов — Джодхпуре. Большинство домов здесь окрашены ярко синими и голубыми красками.
Особенной фишкой тура станет полное погружение в главный фестиваль Индии — праздник красок Холи. Все предрассудки на нем остаются дома, и только перевоплощение в смешного ребенка будет сопутствовать вам весь день. Такой расцветки собственной одежды вы еще не видели. А атмосфера торжества навсегда останется в памяти! Индия навсегда покорит тех, чьи сердца будут искренне открыты ей. А количество фотографий привезенных из этого путешествия порвет лайками любую ленту соцсетей.
Программа тура по дням
Дели (Delhi)
Путешествие по Индии начинается. Сегодня день будет посвящен организационным вопросам, знакомству участников путешествия и конечно же адаптации к индийскому колориту).
Встреча группы в 4-30 утра (рейс Аэрофлота), трансфер в отель. Отдых. В 13-00 отправимся на прогулку по столице. Вы посетите спрятанный среди небоскрёбов и офисов центрального Дели, Agrasen Ki Baoli — древний ступенчатый колодец со 108 ступенями, уходящими вглубь земли, где каждый шаг переносит вас в атмосферу средневековой Индии, полную тайн и легенд. Здесь приятно посидеть в прохладе и полюбоваться уникальным сооружением. Далее вы отправитесь в обсерваторию под открытым небом Джантар-Мантар. Высокие и необычные постройки багрового цвета много веков служили для наблюдений за солнцем и небесными телами. Обед.
Прогулка по торговой и главной туристической улице Нью-Дели — Main Bazaar. Именно здесь вы впервые окунетесь в привычный ритм индийского города: сотни тук-туков, рикш, повозок, торговцев, магазинов, калейдоскоп звуков и запахов. Это легендарная улица backpackеров со всего мира, где узкие переулки заполнены яркими хиппи-штанами, дешёвыми сувенирами, книгами и украшениями, а воздух пропитан ароматами уличной еды и специй. Возвращение в отель.
Дели (Delhi) - Агра (Agra)
Завтрак. В 10-00 выселение и выезд из отеля с вещами. Посещение Храма Лотоса. Это уникальное здание, построенное в форме цветка адептами религии Бахаи. Он открыт для людей всех вероисповеданий. Здесь в полной тишине и прохладе вы можете посидеть, помолчать и почувствовать невероятное спокойствие, которое многие называют моментом просветления посреди хаоса мегаполиса. Переезд на автобусе до города Агра. Размещение в отеле.
Осмотр Красного форта (внесен в список объектов наследия Юнеско). Вы увидите изысканные дворцы, мраморные павильоны с инкрустацией, древние подземные переходы и легендарный балкон, с которого Шах-Джахан до конца жизни смотрел на свой любимый Тадж-Махал — место, где история любви и власти оживает на глазах.
При условии хорошей погоды и наличии времени, отправимся на противоположную сторону реки Ямуна. Здесь с панорамной площадки проводим закат с видом на Тадж Махал. Возвращение в отель.
Агра (Agra) - Джайпур (Jaipur)
Около 6 утра мы отправимся встречать первые лучи солнца к стенам великого Тадж-Махала. На рассвете, когда первые лучи солнца окрашивают небо в розовое и золотое, перед вами возникает Тадж-Махал — идеальный белоснежный мавзолей из мрамора, сияющий как жемчужина, воздвигнутый императором Шах-Джаханом в вечной памяти о любимой жене Мумтаз-Махал, и в этот момент вы понимаете, почему его называют самым трогательным памятником любви на планете. Для посещения комплекса билет предусматривает нахождение на территории не более 3 часов. Неспешно гуляем, делаем красивые фотографии и улыбаемся теплому бархатному солнцу.
Переезд в Джайпур. Заселение в отель.
Джайпур (Jaipur)
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с розовым городом и столицей штата Раджастан — Джайпуром. Вы побываете в роскошном Городском дворце — настоящем сокровищем махараджей, где вы пройдётесь по дворам с резными арками, увидите зеркальные залы, которые сияют как драгоценные камни. Здесь каждый уголок дышит великолепием Раджастана и историей династии, которая правила веками.
Далее вы побываете в изящном Хава Махал. Дворец ветров — словно огромный розовый медовый сот, сотканный из 953 тончайших резных окон-джхарок, через которые махараджи могли незаметно наблюдать за жизнью города, а сегодня вы можете подняться по крутым лестницам, вдохнуть прохладный ветерок, пронизывающий каждый этаж, и сделать фото, от которого захватывает дух. Хава Махал это один из самых фотогеничных и романтичных символов Джайпура и всего Раджастана.
Возвращение в отель. Отдых.
Джайпур (Jaipur) - Джодхпур (Jodhpur)
Новый день мы начнем на берегу озера с видом на дворец Джал-Махал — летнюю резиденцию индийских правителей 18 века. Осмотр крепости-дворца Амбер. Утром десятки слонов с погонщиками начинают свое восхождение к стенам дворца. Это очень атмосферное зрелище и можно сделать классные фотографии. При желании есть возможность подняться ко входу во дворец верхом на слоне. Медленно, но необычно.
Выселение из отеля и переезд в Джодхпур.
Джодхпур (Jodhpur)
Завтрак. Осмотр голубого города Джодхпура. Многочисленные дома брахманов покрашенные синей краской смотрятся потрясающе. Мы погуляем по различным улицам, заглядывая в различные закоулки, наблюдая за жизнью местных. Также сегодня вы увидите второй после Дели интересный колодец. Он будет уже другой формы, но архитектурно не менее грандиозен.
Вечером посетим крепость Мехрангарх откуда открывается шикарная панорама Джодхпура и Джасван Тхада - место, где находятся гробницы князей. День завершим в кафе с видом на крепость.
Варанаси (Varanasi)
Прибытие самолетом в Варанаси (со стыковкой в Дели). Трансфер из аэропорта в отель.
Осмотр набережной Варанаси. Основная жизнь на берегах священного Ганга начнется после 16 часов, когда жара спадет и на гхатах начнутся вечерние ритуалы. С наступлением сумерек будут зажигаться свечи, благовония и совершаться пуджа. Пространство вокруг будет наполнено звуками сотен колокольчиков и молитвенными мантрами. На одном из центральных гхатов Варанаси мы станем свидетелями церемонии подношения Гангу - Ganga Maha Aarti. После пройдем до Маникарника Гхат - крематорий под открытым небом, огни которого не угасают уже более 2,5 тысячи лет. А огонь здесь зажег сам Шива. В темноте наблюдать за церемониями кремации особенно зрелищно. Не пугайтесь, зрелище это не страшное, а атмосфера удивительная и неповторимая.
Ближе к полуночи на улицах и набережной Варанаси начнут на кострах сжигать Холику, символизируя победу добра над злом. Эта церемония предшествует главному празднику весны - Холи, который состоится на следующий день.
Варанаси (Varanasi)
Встреча рассвета на Ганге. Садимся в лодки и отправляемся на часовую прогулку по водной глади. Именно с воды вам откроется панорама всех гхатов Варанаси, а тишина раннего утра создать атмосферу умиротворения и спокойствия. Встречаем восход солнца на реке. Высаживаемся на берег и немного прогуляемся до своего отеля, по пути разглядывая утренние омовения и ритуалы.
После завтрака идем в места самых активных празднований Холи. В атмосфере фонтанов красок и жидкостей всех цветов. Конечно к такому мы изначально подготовимся, потому что всю одежду в конце дня вам придется выбросить. Краски как природные так и искусственные полностью смоются только спустя пару дней, просто не обращайте на них внимания и почувствуйте себя детьми. Мы обязательно тоже купим цветных порошков и будем кидаться ими во всех подряд. Да, в этот день так принято. Чем больше тем на тебе краски, тем богаче и счастливее пройдет следующий год. Поэтому мажем всех и даем мазать себя!) Если по каким-то причинам вы не захотите участвовать в празднике, то можете отдохнуть этот день в отеле.
Свободное время. Отдых.
Варанаси (Varanasi) - Дели (Delhi)
Переезд скоростным поездом из Варанаси в Дели. Прибытие ориентировочно в районе 17-00. Окончание программы на жд вокзале Дели.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях 3-5 со всеми удобствами
- Питание на базе завтраков в отелях
- Входные билеты в музеи, крепости, форты, достопримечательности
- Трансферы по программе
- Скоростной поезд Варанаси - Дели
- Внутренний перелет Джодхпур - Дели - Варанаси
- Услуги сопровождающего и местных русскоговорящих гидов
Что не входит в цену
- Перелет до Дели и обратно - от 25 000 руб
- Обеды и ужины - от 1000 руб. в день
- Страховка - от 500 руб
- Трансфер в последний день из отеля в аэропорт (работает приложение Uber)
- Чаевые, пожертвования, донаты и прочие расходы на свое усмотрение
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Электронная виза в Индию (25$) - помогаем в оформлении
Пожелания к путешественнику
Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива, бесконечного ворчания, а также изначально токсичные туристы крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)