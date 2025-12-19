С нами вы узнаете Индию во всём её многообразии. Мы проследуем по маршруту, который называют Золотым треугольником.Начнём с шумного и контрастного Дели: рассмотрим искусную храмовую резьбу, насладимся светомузыкальным шоу, вдохнём

пряные ароматы старого центра и рынка Хари Баоли. В Агре полюбуемся Красным фортом, веками оберегающим историю Великих Моголов, и визитной карточкой всей страны — белоснежным Тадж-Махалом. Вдоль и поперёк обойдём прекрасный розовый Джайпур и завершим тур на берегах священного Ганга — в пропитанном духовностью Варанаси, где не стихают мантры и не угасают огни, а каждый шаг по каменным ступеням ведёт к просветлению.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: лёгкую и удобную одежду из натуральных тканей, головной убор, солнцезащитные очки и крем. В храмах и мечетях может потребоваться снять обувь — рекомендуется иметь с собой носки. Для поездки в Варанаси также пригодится лёгкая куртка для вечерней прогулки по Гангу. Рекомендуется иметь при себе немного наличных рупий для мелких расходов и чаевых.