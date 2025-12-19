Мои заказы

Четыре лица Индии: Золотой треугольник и священный Варанаси

Изучить Дели и Джайпур, увидеть Тадж-Махал и Красный форт Агры, обойти храмы и гхаты у Ганга
С нами вы узнаете Индию во всём её многообразии. Мы проследуем по маршруту, который называют Золотым треугольником.

Начнём с шумного и контрастного Дели: рассмотрим искусную храмовую резьбу, насладимся светомузыкальным шоу, вдохнём
читать дальше

пряные ароматы старого центра и рынка Хари Баоли.

В Агре полюбуемся Красным фортом, веками оберегающим историю Великих Моголов, и визитной карточкой всей страны — белоснежным Тадж-Махалом.

Вдоль и поперёк обойдём прекрасный розовый Джайпур и завершим тур на берегах священного Ганга — в пропитанном духовностью Варанаси, где не стихают мантры и не угасают огни, а каждый шаг по каменным ступеням ведёт к просветлению.

Четыре лица Индии: Золотой треугольник и священный Варанаси
Четыре лица Индии: Золотой треугольник и священный Варанаси
Четыре лица Индии: Золотой треугольник и священный Варанаси

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: лёгкую и удобную одежду из натуральных тканей, головной убор, солнцезащитные очки и крем. В храмах и мечетях может потребоваться снять обувь — рекомендуется иметь с собой носки. Для поездки в Варанаси также пригодится лёгкая куртка для вечерней прогулки по Гангу. Рекомендуется иметь при себе немного наличных рупий для мелких расходов и чаевых.

Программа тура по дням

1 день

Дели: Старый город, храмы, памятники и многое другое

Наше путешествие начнётся в Дели. Вы увидите Гурдвара Бангла Сахиб — сикхский храм, символ равенства и бескорыстного служения, где каждый может присоединиться к лангару (общей трапезе). Посетите светомузыкальное шоу и рассмотрите изысканную резьбу храма Акшардхам. Изучите Старый город: пройдёте по узким улочкам Чандни Чоук, заглянете в мечеть Джама Масджид, вдохнёте пряные ароматы на рынке Хари Баоли. Исследуете и другие достопримечательности: Ворота Индии, памятник павшим в Первой мировой войне, Парламент, Президентский дворец, ступенчатый колодец Аграсен.

Дели: Старый город, храмы, памятники и многое другоеДели: Старый город, храмы, памятники и многое другоеДели: Старый город, храмы, памятники и многое другоеДели: Старый город, храмы, памятники и многое другоеДели: Старый город, храмы, памятники и многое другоеДели: Старый город, храмы, памятники и многое другоеДели: Старый город, храмы, памятники и многое другое
2 день

Агра: Тадж-Махал, Красный форт

Едем в Агру. Первая остановка — Тадж-Махал. Это символ вечной любви, воздвигнутый Шах-Джаханом в честь жены Мумтаз-Махал. Вы услышите о деталях и архитектурных инновациях, при желании посетите усыпальницу Итимад-уд-Даула. После обеда отправимся к Красному форту, могучие стены которого скрывают дворцы, мечети и залы приёмов, в которых вершилась судьба Великих Моголов. Вы узнаете, как империя пришла к процветанию и какое влияние оказала на культуру, искусство, зодчество всей Индии.

Агра: Тадж-Махал, Красный фортАгра: Тадж-Махал, Красный фортАгра: Тадж-Махал, Красный фортАгра: Тадж-Махал, Красный форт
3 день

Джайпур: форт Амбер, колодец Панна Мина Кунд, дворцы, храм Бирла Мандир

Движемся дальше, в Джайпур. Посетим форт Амбер: осмотрим зеркальный зал, внутренние дворики, панораму озёр и холмов. Увидим колодец Панна Мина Кунд — шедевр древнего зодчества. Сделаем фото на фоне дворца Джал-Махал посреди озера и полюбуемся другими дворцами — королевской резиденцией и розовым Хава-Махалом. Если захотите, устроим шопинг на базаре с текстилем, украшениями, обувью и напоследок насладимся архитектурой храма Бирла Мандир, особенно прекрасного в вечерней подсветке.

Джайпур: форт Амбер, колодец Панна Мина Кунд, дворцы, храм Бирла МандирДжайпур: форт Амбер, колодец Панна Мина Кунд, дворцы, храм Бирла МандирДжайпур: форт Амбер, колодец Панна Мина Кунд, дворцы, храм Бирла МандирДжайпур: форт Амбер, колодец Панна Мина Кунд, дворцы, храм Бирла Мандир
4 день

Варанаси: храмы и гхаты

Финальный пункт тура — священный Варанаси. Вы посетите ключевые гхаты: Дашашвамедх, где по вечерам проходит огненная церемония аарти, Маникарника — главный крематорий и символ мокши, Асси — пространство для утренних ведических песнопений, Лалита с непальским храмом в гималайском стиле. А также осмотрите важнейшие святилища — Каши Вишванатх, Кала Бхайрав, Санкат Мочан Ханумана — и древние колодцы Дханвантари и Чандраку, которые считаются местами очищения и силы.

Варанаси: храмы и гхатыВаранаси: храмы и гхатыВаранаси: храмы и гхатыВаранаси: храмы и гхаты
5 день

Завершение тура

Вернёмся в Дели и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, платные автомагистрали и парковки, топливо, вода и влажные салфетки в поездках
  • Авиаперелёты Дели - Варанаси - Дели
  • Услуги русскоговорящего гида и экскурсии по программе
  • Поездка на рикше в Старом Дели
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Дели и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - в среднем $10-15 за приём
  • Входные билеты - около $60-70 за все
  • Фото и видео на отдельных локациях - $10-15
  • Чаевые гиду и водителю - рекомендуется $15-20 в день
  • Виза
Место начала и завершения?
Дели, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галия
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и
читать дальше

незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
На лодке
8 дней
-
10%
10 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$1099$1221 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
-
10%
1 отзыв
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
$999$1109 за человека
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
На лодке
9 дней
1 отзыв
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, до 10:00. Поможем организовать тран...
17 ноя в 08:00
$1200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели