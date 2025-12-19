Начнём с шумного и контрастного Дели: рассмотрим искусную храмовую резьбу, насладимся светомузыкальным шоу, вдохнём
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: лёгкую и удобную одежду из натуральных тканей, головной убор, солнцезащитные очки и крем. В храмах и мечетях может потребоваться снять обувь — рекомендуется иметь с собой носки. Для поездки в Варанаси также пригодится лёгкая куртка для вечерней прогулки по Гангу. Рекомендуется иметь при себе немного наличных рупий для мелких расходов и чаевых.
Программа тура по дням
Дели: Старый город, храмы, памятники и многое другое
Наше путешествие начнётся в Дели. Вы увидите Гурдвара Бангла Сахиб — сикхский храм, символ равенства и бескорыстного служения, где каждый может присоединиться к лангару (общей трапезе). Посетите светомузыкальное шоу и рассмотрите изысканную резьбу храма Акшардхам. Изучите Старый город: пройдёте по узким улочкам Чандни Чоук, заглянете в мечеть Джама Масджид, вдохнёте пряные ароматы на рынке Хари Баоли. Исследуете и другие достопримечательности: Ворота Индии, памятник павшим в Первой мировой войне, Парламент, Президентский дворец, ступенчатый колодец Аграсен.
Агра: Тадж-Махал, Красный форт
Едем в Агру. Первая остановка — Тадж-Махал. Это символ вечной любви, воздвигнутый Шах-Джаханом в честь жены Мумтаз-Махал. Вы услышите о деталях и архитектурных инновациях, при желании посетите усыпальницу Итимад-уд-Даула. После обеда отправимся к Красному форту, могучие стены которого скрывают дворцы, мечети и залы приёмов, в которых вершилась судьба Великих Моголов. Вы узнаете, как империя пришла к процветанию и какое влияние оказала на культуру, искусство, зодчество всей Индии.
Джайпур: форт Амбер, колодец Панна Мина Кунд, дворцы, храм Бирла Мандир
Движемся дальше, в Джайпур. Посетим форт Амбер: осмотрим зеркальный зал, внутренние дворики, панораму озёр и холмов. Увидим колодец Панна Мина Кунд — шедевр древнего зодчества. Сделаем фото на фоне дворца Джал-Махал посреди озера и полюбуемся другими дворцами — королевской резиденцией и розовым Хава-Махалом. Если захотите, устроим шопинг на базаре с текстилем, украшениями, обувью и напоследок насладимся архитектурой храма Бирла Мандир, особенно прекрасного в вечерней подсветке.
Варанаси: храмы и гхаты
Финальный пункт тура — священный Варанаси. Вы посетите ключевые гхаты: Дашашвамедх, где по вечерам проходит огненная церемония аарти, Маникарника — главный крематорий и символ мокши, Асси — пространство для утренних ведических песнопений, Лалита с непальским храмом в гималайском стиле. А также осмотрите важнейшие святилища — Каши Вишванатх, Кала Бхайрав, Санкат Мочан Ханумана — и древние колодцы Дханвантари и Чандраку, которые считаются местами очищения и силы.
Завершение тура
Вернёмся в Дели и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$690
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, платные автомагистрали и парковки, топливо, вода и влажные салфетки в поездках
- Авиаперелёты Дели - Варанаси - Дели
- Услуги русскоговорящего гида и экскурсии по программе
- Поездка на рикше в Старом Дели
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание - в среднем $10-15 за приём
- Входные билеты - около $60-70 за все
- Фото и видео на отдельных локациях - $10-15
- Чаевые гиду и водителю - рекомендуется $15-20 в день
- Виза