Наш тур – это возможность попасть в Золотой треугольник Индии! Вас ждет знаменитый туристический маршрут, соединяющий столицу страны Дели, а также города Агра и Джайпур.
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание тураВас ждет полное ярких впечатлений путешествие, в рамках которого вы увидите немало удивительных архитектурных памятников от величественных дворцов до священных храмов, и непременно будете очарованы их вневременной красотой. Важно знать • Программа тура представлена ниже.
- Тайминг представлен ориентировочно, детали необходимо уточнять у гида.
- С собой необходимо иметь действительное удостоверение личности с фотографией.
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Джама Масджид
- Красный форт
- Кутуб-Минар
- Гробница Хумаюна
- Храм Бангла Сахиб
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Ворота Индии
- Раштрапати-Бхаван
- Чандни Чоук
- Агра:
- Тадж-Махал
- Гробница Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж)
- Джайпур:
- Форт Амбер
- Дворец Ветров Хава-Махал
- Городской дворец
- Астрономическая обсерватория Джантар-Мантар
Что включено
- Проживание 3N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
- Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
- Помощь по прибытии и отбытии
- Индивидуальный гид в каждом городе
- Поездка на лошадях от парковки Тадж-Махала до монумента Тадж-Махал
- Поездка на джипах от парковки форта Амбер до входа
- Дорожный налог, парковка, расходы водителя
- Бутылки с минеральной водой в машине и зонтики при необходимости
- Налоги.
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные и крепкие напитки, питание
- Чаевые
- Плата за вход в памятники архитектуры
- Плата за фотосъемку у памятников
- Доплата за новогодний/рождественский период
- Иные личные расходы.
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 янв 2025
Хороший информативный тур, прекрасный водитель на 4 дня, готовый 24 часа помочь. Русскоговорящие гиды, уровень языка для индийцев хороший. Сам Абхинав постоянно на связи и качественно всё организует. Отели рекомендую искать самостоятельно. По второстепенным локациям программы тоже не стесняйтесь напоминать, чтобы не упустить интересные места.
Ю
Юлия
3 янв 2025
Путешествовала одна, хотелось посмотреть несколько городов, сначала думала перемещаться на поездах и искать гида на месте, но решила, что тур будет гораздо удобнее и безопаснее.
И
Иван
14 фев 2024
Абхинав молодец. Только хорошие впечатления от организации тцра по золотому треугольнику Индии (Дели-Агра-Джайпур). Брали тур на троих, постоянно нас возил водитель на хорошем авто. Абхинав всегда был на связи. Предоставил русскоговорящих гидов.
Совет - если понимаете по английски, лучше бурите англоговорящих гидов. По русски гиды не очень хорошо говорят, общий смысл сказанного конечно понятен, но рассказывают по верхам.
Рекомендую.
А
Алексей
20 ноя 2023
Нисколько не пожалели. Абхинав был все время на связи, помог составить наш тур по Индии в 4 городах (Дели, Агра, Джайпур, Варанаси). Обеспечил транспорт, проживание, русскоговорящих гидов в каждом городе
Тур входит в следующие категории Дели
