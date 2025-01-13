читать дальше

составлен, учитывая мои пожелания. Хотела начать с Джайпура, а Дели оставить на конец.



Встретили на машине в аэропорту, хотя прилет был в 4 утра. Водитель предложил лечь на заднем сидении, чтобы поспать, дал подушку. Учитывая, что в полете практически не получилось поспать, это было очень вовремя. Несколько часов поспала, и остановились на завтрак. Потом поспала еще)



В Агре был потрясающий гид, Вишал, очень сердечный и душевный. С очень хорошим английским и классным чувством юмора. Оберегать меня на всем пути и сделал кучу классных кадров.

Тадж-Махал оставил неизгладимое впечатление. Каждый должен его увидеть. Невероятно красиво. Очень интересно после него было посмотреть, как делают инкрустацию камнями.



В Дели тоже понравился гид. Тоже хороший язык, рассказывал не только об истории, но и о культуре. Решил сделать остановку в парке Лорди, куда я хотела, хотя он считал, что там нечего смотреть. К арке, которая похожа на Триумфальную арку, согласился подойти пешком, хотя по изначальному плану мы должны были просто посмотреть на нее из машины. Поездка на рикше по рынку оставила яркие впечатления.



Эти 4 дня были очень красивыми, наполненными эмоциями и впечатлениями. Очень рада, что решила взять тур.