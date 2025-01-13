Мои заказы

Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур

Золотой треугольник Индии
Наш тур – это возможность попасть в Золотой треугольник Индии! Вас ждет знаменитый туристический маршрут, соединяющий столицу страны Дели, а также города Агра и Джайпур.
4.75
4 отзыва
Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур
Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур
Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание тура

Вас ждет полное ярких впечатлений путешествие, в рамках которого вы увидите немало удивительных архитектурных памятников от величественных дворцов до священных храмов, и непременно будете очарованы их вневременной красотой. Важно знать • Программа тура представлена ниже.
  • Тайминг представлен ориентировочно, детали необходимо уточнять у гида.
  • С собой необходимо иметь действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Ежедневно в 6:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дели:
  • Джама Масджид
  • Красный форт
  • Кутуб-Минар
  • Гробница Хумаюна
  • Храм Бангла Сахиб
  • Храм Лотоса
  • Храм Акшардхам
  • Ворота Индии
  • Раштрапати-Бхаван
  • Чандни Чоук
  • Агра:
  • Тадж-Махал
  • Гробница Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж)
  • Джайпур:
  • Форт Амбер
  • Дворец Ветров Хава-Махал
  • Городской дворец
  • Астрономическая обсерватория Джантар-Мантар
Что включено
  • Проживание 3N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
  • Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
  • Помощь по прибытии и отбытии
  • Индивидуальный гид в каждом городе
  • Поездка на лошадях от парковки Тадж-Махала до монумента Тадж-Махал
  • Поездка на джипах от парковки форта Амбер до входа
  • Дорожный налог, парковка, расходы водителя
  • Бутылки с минеральной водой в машине и зонтики при необходимости
  • Налоги.
Что не входит в цену
  • Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
  • Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные и крепкие напитки, питание
  • Чаевые
  • Плата за вход в памятники архитектуры
  • Плата за фотосъемку у памятников
  • Доплата за новогодний/рождественский период
  • Иные личные расходы.
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
А
Александр
13 янв 2025
Хороший информативный тур, прекрасный водитель на 4 дня, готовый 24 часа помочь. Русскоговорящие гиды, уровень языка для индийцев хороший. Сам Абхинав постоянно на связи и качественно всё организует. Отели рекомендую искать самостоятельно. По второстепенным локациям программы тоже не стесняйтесь напоминать, чтобы не упустить интересные места.
Ю
Юлия
3 янв 2025
Путешествовала одна, хотелось посмотреть несколько городов, сначала думала перемещаться на поездах и искать гида на месте, но решила, что тур будет гораздо удобнее и безопаснее.

Поездка была отлично организована. Маршрут бвл
читать дальше

составлен, учитывая мои пожелания. Хотела начать с Джайпура, а Дели оставить на конец.

Встретили на машине в аэропорту, хотя прилет был в 4 утра. Водитель предложил лечь на заднем сидении, чтобы поспать, дал подушку. Учитывая, что в полете практически не получилось поспать, это было очень вовремя. Несколько часов поспала, и остановились на завтрак. Потом поспала еще)

В Агре был потрясающий гид, Вишал, очень сердечный и душевный. С очень хорошим английским и классным чувством юмора. Оберегать меня на всем пути и сделал кучу классных кадров.
Тадж-Махал оставил неизгладимое впечатление. Каждый должен его увидеть. Невероятно красиво. Очень интересно после него было посмотреть, как делают инкрустацию камнями.

В Дели тоже понравился гид. Тоже хороший язык, рассказывал не только об истории, но и о культуре. Решил сделать остановку в парке Лорди, куда я хотела, хотя он считал, что там нечего смотреть. К арке, которая похожа на Триумфальную арку, согласился подойти пешком, хотя по изначальному плану мы должны были просто посмотреть на нее из машины. Поездка на рикше по рынку оставила яркие впечатления.

Эти 4 дня были очень красивыми, наполненными эмоциями и впечатлениями. Очень рада, что решила взять тур.

И
Иван
14 фев 2024
Абхинав молодец. Только хорошие впечатления от организации тцра по золотому треугольнику Индии (Дели-Агра-Джайпур). Брали тур на троих, постоянно нас возил водитель на хорошем авто. Абхинав всегда был на связи. Предоставил русскоговорящих гидов.
Совет - если понимаете по английски, лучше бурите англоговорящих гидов. По русски гиды не очень хорошо говорят, общий смысл сказанного конечно понятен, но рассказывают по верхам.
Рекомендую.
А
Алексей
20 ноя 2023
Нисколько не пожалели. Абхинав был все время на связи, помог составить наш тур по Индии в 4 городах (Дели, Агра, Джайпур, Варанаси). Обеспечил транспорт, проживание, русскоговорящих гидов в каждом городе
читать дальше

от прилета в Дели до доставки в аэропорт Варанаси, откуда мы дальше уже сами продолжили путешествие. Абхинав уделяет большое внимание комфорту и ощущению дружелюбности. Гибкий подход под Ваши запросы. Предоставил сим-карты по прилету, раннее заселение в отель, совместный ужин. Спасибо) Советуем!

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры из Дели

Индивидуальный автотур по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На машине
4 дня
10 отзывов
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом удобном месте, в...
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$589 за всё до 2 чел.
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
8 дней
9 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$1099 за человека
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
На машине
5 дней
1 отзыв
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Увидеть главное в трёх городах, побывать в редких локациях и послушать увлекательные истории
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$850 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели