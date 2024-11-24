Почувствуйте величие Индии вне времени —за 5 дней исследуйте Золотой треугольник, в котором органично сочетаются древние легенды и современные чудеса!

Что вас ждет

Первый день тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности Старого Дели. Посетите Красный Форт и знаменитые рынки Чандни Чоук, сделайте покупки и поужинайте в ресторане традиционной кухни. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал. Вы даже сможете покататься на конной повозке возле него, а после рассмотрите главные места притяжения города. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать:• Вы должны иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт по пятницам.