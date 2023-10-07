Заселившись в отель и позавтракав, отправляемся покорять океан на сёрфборде. Индия — прекрасное место для того, чтобы научиться седлать волны. Страна входит в Международную ассоциацию сёрфинга (ISA). Вместе с инструктором вы освоите азы этого вида спорта. Из-за небольших волн справиться смогут даже те, кто никогда не стоял на доске.

Вечером увидим первый гоанский закат и отдохнём после активного дня.