Посёрфить в Индийском океане, расслабиться на аюрведическом массаже и попробовать национальные блюда
Во время тура вы сможете научиться сёрфингу или закрепить уже имеющиеся навыки, почувствовать себя рыбаком и даже попытать удачу в казино.
Мы посетим легендарный водопад Дудхсагар, в котором желающие смогут искупаться, выпустим энергию в танцах на вечеринке, посетим знаковые исторические памятники и вернёмся домой с кучей сувениров и зарядом энергии!
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять уходовую косметику (на Гоа её не получится приобрести), валюту (доллары).
Не советуем брать с собой много вещей (в особенности белого цвета).
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Гоа! Сёрфинг в Индийском океане
Заселившись в отель и позавтракав, отправляемся покорять океан на сёрфборде. Индия — прекрасное место для того, чтобы научиться седлать волны. Страна входит в Международную ассоциацию сёрфинга (ISA). Вместе с инструктором вы освоите азы этого вида спорта. Из-за небольших волн справиться смогут даже те, кто никогда не стоял на доске.
Вечером увидим первый гоанский закат и отдохнём после активного дня.
Рыбалка и пляжный отдых
Встаём рано, ведь сегодня нас ждёт рыбалка. Улов отдадим в ресторан на берегу океана, чтобы затем мы полакомились свежеприготовленными морепродуктами, наслаждаясь окружающими пейзажами.
Далее — свободное время, которое вы можете посвятить релаксу на золотом песке, купанию и принятию солнечных ванн.
Карты, деньги, казино
Первую половину дня вы можете провести в комфортном режиме: никаких ранних подъёмов. После пробуждения можно сходить на пляж или заглянуть на рынок, чтобы купить новый наряд, ведь вечером мы поедем в казино.
Отправляемся в столицу штата — Панаджи. Именно здесь расположился игорный дом «Биг Дэдди», где нас ждут большое количество азартных игр, еда и напитки.
После незабываемого вечера в Панджи вернёмся в отель.
Аюрведический массаж
Сегодня предлагаем вам насладиться одним из направлений Аюрведы — системы альтернативной медицины. Массаж обеспечит расслабление, заряд бодрости и очищение организма. В течение сеанса вас ждёт массаж всего тела: лица, головы, шеи и суставов с использованием горячих травяных мешочков. В конце вы отдохнёте в сауне с ароматическими маслами и травами.
Вечером поужинаем в одном из лучших ресторанов Гоа и проведём время в отеле, чтобы набраться сил перед предстоящим активным днём.
Водопад Дудхсагар, плантация специй и исторические памятники штата
Нас ждёт ранний подъём, завтрак и дорога к водопаду, история которого обросла большим количеством легенд. Дудхсагар расположился на реке Мандови, а его высота составляет 300 метров. В переводе с санскрита его название означает «молочное море».
Добираться до водопада будем по бездорожью на джипах. Желающие смогут искупаться в водах Дудхсагара и даже покормить обезьян.
Далее направимся к плантации специй и увидим, как из кешью делают спиртные напитки. Затем пообедаем и поедем изучать исторические памятники: собор Св. Екатерины, базилику Бом-Жезуш и Храм Ганеши.
Вечером после ужина вернёмся в отель.
Гастродень
Сегодня мы посетим несколько топовых заведений, где сможем попробовать блюда индийской кухни. Вас ждут по-настоящему острые ощущения, ведь индийцы любят добавлять приправы к любой еде. К счастью, можно попросить их не использовать, если вы не ценитель острой пищи.
Шопинг и вечеринка
Этот день посвятим приятным покупкам. Заглянем в места, где вы сможете приобрести себе и близким сувениры или другие интересные товары.
Вечером отправимся на вечеринку, чтобы незабываемо провести последний день этого путешествия.
Окончание тура
Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.