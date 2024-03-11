Групповые туры Гоа

Найдено 5 туров в категории «Групповые» в Гоа на русском языке, цены от 140 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Незабываемый отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка и исторические памятники
Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас
Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
120 000 за человека
Хампи
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
8 отзывов
Хампи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$140 за человека
Хампи и Бадами
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
2 отзыва
Путешествие по древним храмам Хампи и Бадами: двухдневный тур
Откройте для себя волшебство древних храмов и памятников Хампи и Бадами в уникальном двухдневном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$180 за человека
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала
Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн., чт. (по набору группы).
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$220 за человека
Дели + Агра и Тадж-Махал
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Дели и Агру: Тадж-Махал и Красный форт
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и величественных памятников. Ваше путешествие начнется в столице Индии и приведет к легендарному Тадж-Махалу
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: по набору группы
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$250 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
    Здравствуйте, ну конечно! Спасибо вам еще раз, все прошло очень круто и спокойно. Хоть я и переживала, но вы все сомнения сняли. Индия встретила чудесно, Варанаси конечно был пушкой программы и медитация на берегу Ганги. Мы в восторге)
  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Хампи
    У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся
    читать дальше

    наша поездка прошла очеееень комфортно и насыщенно! Наталья так поставила посещение всех знаковые мест, что нам не пришлось долго находиться под жарким солнцем! Все прекрасные для обозрения нашего и фото места не были оставлены без Наташиного внимания! Благодаря изысканным познаниям гида, мы углубились в историю Индии не только древнюю, но и современную! Шикарная экскурсия! О! Какой был закат! Ещё большим восторгом был рассвет, когда мы ехали из отеля-было ещё темно. По дороге Наталья нам показала повозки с волами, которые устремояются на поля тростника на работу! Ни одного вопроса нашего про Индию не осталось без ответа! Встреча рассвета-это нечто инопланетное! Всем рекомендую очень прозорливого и грамотного гида Наталию! У неё есть что спросить, она не остав без исчерпывающего ответа! Хампи-это не наша планета, поверите, когда побываете!

  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Хампи
    Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на
    читать дальше

    1 ночь чистый и просторный. Завтраки были включены очень вкусно. Немного утомительно дорога 6 часов, но это не страшно. Посетили много интересных храмов, больше чем в программе.

  • М
    Марина
    26 октября 2023
    Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
    Спасибо, девочки, тур был огонь. Мы с мужем давно хотели увидеть Индию, вокруг нее столько ходит мифов. И спасибо, что
    читать дальше

    вы нам помогли. Все понравилось, сделали много выводов и открытий для себя. Хотя я, конечно, очень боялась ехать в эту страну. Ришикеш, Варанаси, Тадж Махал. Незабываемо!

  • В
    Вера
    24 октября 2023
    Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
    Блин, девочки, да восхитительно! Уже говорила, спасибо вам большое за программу четко продуманную и сопровождение. Мы до сих пор в восторге от Варанаси и Джайпур это вообще что-то с чем-то. Спасибо!
  • О
    Ольга
    16 февраля 2023
    Хампи
    Обсалютно всё понравилось. Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
  • Y
    Yury
    20 февраля 2020
    Хампи и Бадами
    Сама экскурсия очень понравилась, и гид Роман очень сильный профессионал, знает и любит своё дело. Спасибо ему. Единственное, что омрачило
    читать дальше

    несколько впечатления, это дорога. Но это скорее претензии не к вам. Дорога оказалась просто убитой, ехать было крайне тяжело. Но со временем, всё это забудется, и останутся только положительные эмоции. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
  2. Хампи
  3. Хампи и Бадами
  4. Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
  5. Дели + Агра и Тадж-Махал
Сколько стоит тур в Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Групповые" можно забронировать 5 авторских туров от 140 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.38 из 5
Забронируйте групповые туры в Гоа из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Гоа по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам