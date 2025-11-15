В стоимость уже включено проживание в роскошном отеле, 2-разовое питание и насыщенная программа — мы продумали всё, чтобы вам осталось лишь приятно и
Описание тура
Организационные детали
Дата Рейс Вылет ПрибытиеВремя в пути
2.01.2026SU 0236SVO 19:40GOI 5:507:45
10.01.2026SU 0237GOI 7:20SVO 13:058:15
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. А затем отправимся к океану — купаться, загорать и играть.
Отдых на берегу, купание, игры, мастер-классы и вечер под звёздами
Программа будет повторяться каждый день с незначительными изменениями.
Для взрослых перед завтраком будут проходить занятия по пилатесу и хатха-йоге. Эти практики подходят для любого уровня подготовки, они помогут обрести внутреннее равновесие и спокойствие.
10:30 — нас ждёт знакомство с удивительным миром океана. Мы отправимся на поиски морских тайн, узнаем о секретах пловцов и пройдёмся по тропам, которые веками знали лишь обитатели этих вод.
В 12:00 наступит момент, чтобы прислушаться к себе, побыть рядом с близкими, слушая шум волн.
13:30 — В воздухе уже витают ароматы местной кухни. На обед отведаем блюда с необычными сочетаниями специй и пряностей.
16:00 — После отдыха мы снова вернёмся к океану. Вместе с ведущими дети будут играть на берегу и веселиться.
17:30 — Вечером нас ждёт время творчества и общения. Мы попробуем древнее искусство росписи мехенди, оставим послания на неизвестном языке, познакомимся с местными ремёслами и создадим собственные поделки, вдохновлённые техниками местных мастеров. Каждая семья сможет унести с собой что-то особенное — сделанное своими руками и наполненное памятью об этом дне.
19:00 — Пора вновь восполнить силы. Сочные местные фрукты не только освежают, но и наполняют нас теплом индийского солнца.
21:00 — День завершится под звёздным небом. Мы соберёмся на берегу, чтобы поделиться впечатлениями, рассказать друг другу истории и просто побыть рядом.
Продолжение программы
Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт (за доплату).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2918
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Оргвзнос за участие в программе лагеря, в том числе проживание, перелёт и питание ведущих лагеря, гонорар ведущих, организационные услуги, материалы и реквизит для проведения лагеря
- Вся развлекательная программа лагеря
Что не входит в цену
- Билеты до Гоа и обратно
- Доплата за полный пансион - $560 (взрослые), $280 (дети до 12 лет)
- Трансферы из/в аэропорт
- Виза (электронная)
- Медицинская страховка
- Стоимость тура зависит от размещения:
- Номер Double garden suite
- 1 взрослый + 1 ребёнок - $5835
- 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет - $8295
- 2 взрослых + 1 ребёнок старше 12 лет - $8595
- Номер Double sea suite
- 1 взрослый + 1 ребёнок - $6505
- 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет - $8995
- 2 взрослых + 1 ребёнок старше 12 лет - $9295
- Стоимость тура для 2 взрослых и 2 детей - под запрос