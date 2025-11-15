Мои заказы

Лагерь для детей и родителей на Гоа: отель 5*, пляжный отдых, игры и совместное творчество

Провести время с ребёнком, освоить техники местных мастеров и заняться йогой и пилатесом
Приглашаем в семейный лагерь на берегу Индийского океана.

В стоимость уже включено проживание в роскошном отеле, 2-разовое питание и насыщенная программа — мы продумали всё, чтобы вам осталось лишь приятно и
читать дальше

весело провести время с ребёнком.

Каждый день с вами будет аниматор, отвечающий за настроение и активности: вы будете купаться, играть, изучать подводные глубины и узнавать морские тайны. А после обеда и отдыха вас будут ждать творческие мастер-классы.

Вместе вы создадите поделки, распишите руки хной, напишите послания в будущее и даже устроите театр теней.

Взрослые перед завтраком смогут присоединиться к утренним практикам пилатеса и хатха-йоги, для этого не потребуется опыт или особые навыки.

Лагерь для детей и родителей на Гоа: отель 5*, пляжный отдых, игры и совместное творчество
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Дата Рейс Вылет ПрибытиеВремя в пути
2.01.2026SU 0236SVO 19:40GOI 5:507:45
10.01.2026SU 0237GOI 7:20SVO 13:058:15

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. А затем отправимся к океану — купаться, загорать и играть.

2 день

Отдых на берегу, купание, игры, мастер-классы и вечер под звёздами

Программа будет повторяться каждый день с незначительными изменениями.

Для взрослых перед завтраком будут проходить занятия по пилатесу и хатха-йоге. Эти практики подходят для любого уровня подготовки, они помогут обрести внутреннее равновесие и спокойствие.

10:30 — нас ждёт знакомство с удивительным миром океана. Мы отправимся на поиски морских тайн, узнаем о секретах пловцов и пройдёмся по тропам, которые веками знали лишь обитатели этих вод.

В 12:00 наступит момент, чтобы прислушаться к себе, побыть рядом с близкими, слушая шум волн.

13:30 — В воздухе уже витают ароматы местной кухни. На обед отведаем блюда с необычными сочетаниями специй и пряностей.

16:00 — После отдыха мы снова вернёмся к океану. Вместе с ведущими дети будут играть на берегу и веселиться.

17:30 — Вечером нас ждёт время творчества и общения. Мы попробуем древнее искусство росписи мехенди, оставим послания на неизвестном языке, познакомимся с местными ремёслами и создадим собственные поделки, вдохновлённые техниками местных мастеров. Каждая семья сможет унести с собой что-то особенное — сделанное своими руками и наполненное памятью об этом дне.

19:00 — Пора вновь восполнить силы. Сочные местные фрукты не только освежают, но и наполняют нас теплом индийского солнца.

21:00 — День завершится под звёздным небом. Мы соберёмся на берегу, чтобы поделиться впечатлениями, рассказать друг другу истории и просто побыть рядом.

Отдых на берегу, купание, игры, мастер-классы и вечер под звёздамиОтдых на берегу, купание, игры, мастер-классы и вечер под звёздамиОтдых на берегу, купание, игры, мастер-классы и вечер под звёздамиОтдых на берегу, купание, игры, мастер-классы и вечер под звёздами
3 день

Продолжение программы

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
4 день

Продолжение программы

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
5 день

Продолжение программы

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
6 день

Продолжение программы

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
7 день

Продолжение программы

Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
8 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2918
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Оргвзнос за участие в программе лагеря, в том числе проживание, перелёт и питание ведущих лагеря, гонорар ведущих, организационные услуги, материалы и реквизит для проведения лагеря
  • Вся развлекательная программа лагеря
Что не входит в цену
  • Билеты до Гоа и обратно
  • Доплата за полный пансион - $560 (взрослые), $280 (дети до 12 лет)
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Виза (электронная)
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • Номер Double garden suite
  • 1 взрослый + 1 ребёнок - $5835
  • 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет - $8295
  • 2 взрослых + 1 ребёнок старше 12 лет - $8595
  • Номер Double sea suite
  • 1 взрослый + 1 ребёнок - $6505
  • 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет - $8995
  • 2 взрослых + 1 ребёнок старше 12 лет - $9295
  • Стоимость тура для 2 взрослых и 2 детей - под запрос
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гоа, аэропорт Даболим, 6:00 (прибытие рейса из Москвы)
Завершение: Гоа, аэропорт Даболим, 7:20 (время вылета рейса в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Гоа
Провели экскурсии для 7 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
читать дальше

познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Гоа

Похожие туры из Гоа

Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
На машине
2 дня
2 отзыва
Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
15 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
$380 за человека
Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Сёрфинг
8 дней
3 отзыва
Незабываемый отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка и исторические памятники
Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас
Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
120 000 ₽ за человека
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
1 день
3 отзыва
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$84.98 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гоа
Все туры из Гоа