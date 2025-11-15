Программа будет повторяться каждый день с незначительными изменениями.

Для взрослых перед завтраком будут проходить занятия по пилатесу и хатха-йоге. Эти практики подходят для любого уровня подготовки, они помогут обрести внутреннее равновесие и спокойствие.

10:30 — нас ждёт знакомство с удивительным миром океана. Мы отправимся на поиски морских тайн, узнаем о секретах пловцов и пройдёмся по тропам, которые веками знали лишь обитатели этих вод.

В 12:00 наступит момент, чтобы прислушаться к себе, побыть рядом с близкими, слушая шум волн.

13:30 — В воздухе уже витают ароматы местной кухни. На обед отведаем блюда с необычными сочетаниями специй и пряностей.

16:00 — После отдыха мы снова вернёмся к океану. Вместе с ведущими дети будут играть на берегу и веселиться.

17:30 — Вечером нас ждёт время творчества и общения. Мы попробуем древнее искусство росписи мехенди, оставим послания на неизвестном языке, познакомимся с местными ремёслами и создадим собственные поделки, вдохновлённые техниками местных мастеров. Каждая семья сможет унести с собой что-то особенное — сделанное своими руками и наполненное памятью об этом дне.

19:00 — Пора вновь восполнить силы. Сочные местные фрукты не только освежают, но и наполняют нас теплом индийского солнца.

21:00 — День завершится под звёздным небом. Мы соберёмся на берегу, чтобы поделиться впечатлениями, рассказать друг другу истории и просто побыть рядом.