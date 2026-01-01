Мои заказы

Туры по воде в Гоа

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Гоа на русском языке, цены от $84. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
1 день
3 отзыва
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$84.98 за всё до 6 чел.
След тигра
На автобусе
2 дня
2 отзыва
След тигра
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница
20 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$170 за человека
Дикое Гнездо: Эко-Weekend в горах
На автобусе
1 день 4 часа
4 отзыва
Дикое Гнездо: Эко-Weekend в горах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 9:30
20 янв в 09:30
21 янв в 09:30
$240 за всё до 2 чел.
Отдых на пляже Кола с ночевкой в коттеджах
1 день 4 часа
Отдых на пляже Кола с ночевкой в коттеджах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$210 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Водные развлечения»

Сколько стоит тур в Гоа в январе 2026
Сейчас в Гоа в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 84 до 240. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
