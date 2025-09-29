3 отзыва

Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас

Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...

«Улов отдадим в ресторан на берегу океана, чтобы затем мы полакомились свежеприготовленными морепродуктами, наслаждаясь окружающими пейзажами»