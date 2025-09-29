Незабываемый отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка и исторические памятники
Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас
Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...
«Улов отдадим в ресторан на берегу океана, чтобы затем мы полакомились свежеприготовленными морепродуктами, наслаждаясь окружающими пейзажами»
29 сен в 08:00
6 окт в 08:00
120 000 ₽ за человека
Дикое Гнездо: Эко-Weekend в горах
Начало: Ваш отель
«Это релакс-день в чудесной горной местности, где вы сможете отдохнуть в комфортабельном коттедже и насладиться единением друг с другом и с природой»
Расписание: ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
$220 за всё до 2 чел.
Лагерь для детей и родителей на Гоа: отель 5*, пляжный отдых, игры и совместное творчество
Провести время с ребёнком, освоить техники местных мастеров и заняться йогой и пилатесом
Начало: Гоа, аэропорт Даболим, 6:00 (прибытие рейса из Мос...
3 янв в 06:00
$2918 за человека
