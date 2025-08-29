Описание тура
Индия настолько многообразна, что каждый уголок этой невероятной страны имеет свою неповторимую прелесть и даже своих богов. Север и юг различаются народностями, обычаями, постройкой храмов, языками - может даже показаться, что внутри одной страны находится несколько. Путешествие на юг Индии с посещением Малого Тибета в штате Карнатака (одного из главных буддийских центров Индии) - возможность проникнуться еще одной частичкой этой солнечной, разукрашенной в разноцветные краски, страны.
Программа тура по дням
Малый Тибет
Малый Тибет - одно из самых удивительных мест в Индии, созданных после того, как в 50-х гг Xх века территория Тибета была оккупирована Китаем. На территории Малого Тибета находится огромный монастырский комплекс, в котором проживают около 2000 буддийских монахов из разных стран мира (в том числе и из России). Здесь нас ждет посещение буддийского монастыря (одного из важнейших центров буддизма в мире), а также знакомство с культурой и традициями тибетцев, обитающих в Индии. И еще в этот день прогуляемся по местным рынкам с яркими сувенирами и тибетскими артефактами.
Хампи
На следующий день утром переезжаем в Хампи, столицу древней империи Виджаянагар. Посетим храм Виттала и его знаменитые поющие колонны - местное архитектурное чудо, где камень звучит как музыкальный инструмент, там же располагается Каменная колесница. Получим благословение от храмовой слонихи Лакшми в Храме Вирупакши, прогуляемся по Королевскому кварталу, посетим древние королевские спа, а также нас ждет прогулка на тростниковых лодочках по священной реке.
Встретим самые живописные рассвет и закат - холмах Хатанга и Хемакута.
Хампи - это пожалуй, самое удивительное место на земле!
Бадами и Паттадакал
Бадами - древняя столица империи Чалукья - процветавшая в 5-7 веках нашей эры. Удивительная любовь и преданность жителей к богам индуистского пантеона была увековечена в храмово-пещерных работах, которые поражают взгляд и восприятие.
Паттадакал - по праву назывался Университетом архитектуры, жемчужиной храмовых построек того времени, по нему студенты изучали премудрости архитектуры
Биджапур
На четвертый день экскурсии мы едем в Биджапур, город великих султанов. Здесь смотрим монументальные строения невероятной красоты: Гол Гумбаз, Ибрагим Рауза, Джама Масджид, Арка Метхур Махал.
Кстати, Гол Мумбаз - мавзолей султана Муххамада Адил Шаха Ii, отличает удивительная акустика: эхо от любого произнесенного внутри мавзолея звука повторяется минимум семь раз. И много других сюрпризов будет ожидать нас этим днем в Биджапуре, а вечером мы с вами, уставшие и довольные, возвращаемся домой, в Гоа:)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Транспорт с кондиционером по всему маршруту
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Услуги опытного русского гида
- Входные билеты во все храмы
Что не входит в цену
- Обеды, ужины
- Подношения в храмах
Пожелания к путешественнику
Расслабьтесь и получайте удовольствие! Индия сама направит вас туда, куда вам необходимо попасть:)
Визы
Мы можем помочь вам в оформлении индийской визы