Мои заказы

Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)

Индия настолько многообразна, что каждый уголок этой невероятной страны имеет свою неповторимую прелесть
Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индия настолько многообразна, что каждый уголок этой невероятной страны имеет свою неповторимую прелесть и даже своих богов. Север и юг различаются народностями, обычаями, постройкой храмов, языками - может даже показаться, что внутри одной страны находится несколько. Путешествие на юг Индии с посещением Малого Тибета в штате Карнатака (одного из главных буддийских центров Индии) - возможность проникнуться еще одной частичкой этой солнечной, разукрашенной в разноцветные краски, страны.

Программа тура по дням

1 день

Малый Тибет

Малый Тибет - одно из самых удивительных мест в Индии, созданных после того, как в 50-х гг Xх века территория Тибета была оккупирована Китаем. На территории Малого Тибета находится огромный монастырский комплекс, в котором проживают около 2000 буддийских монахов из разных стран мира (в том числе и из России). Здесь нас ждет посещение буддийского монастыря (одного из важнейших центров буддизма в мире), а также знакомство с культурой и традициями тибетцев, обитающих в Индии. И еще в этот день прогуляемся по местным рынкам с яркими сувенирами и тибетскими артефактами.

Малый ТибетМалый Тибет
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хампи

На следующий день утром переезжаем в Хампи, столицу древней империи Виджаянагар. Посетим храм Виттала и его знаменитые поющие колонны - местное архитектурное чудо, где камень звучит как музыкальный инструмент, там же располагается Каменная колесница. Получим благословение от храмовой слонихи Лакшми в Храме Вирупакши, прогуляемся по Королевскому кварталу, посетим древние королевские спа, а также нас ждет прогулка на тростниковых лодочках по священной реке.

Встретим самые живописные рассвет и закат - холмах Хатанга и Хемакута.

Хампи - это пожалуй, самое удивительное место на земле!

ХампиХампи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Бадами и Паттадакал

Бадами - древняя столица империи Чалукья - процветавшая в 5-7 веках нашей эры. Удивительная любовь и преданность жителей к богам индуистского пантеона была увековечена в храмово-пещерных работах, которые поражают взгляд и восприятие.

Паттадакал - по праву назывался Университетом архитектуры, жемчужиной храмовых построек того времени, по нему студенты изучали премудрости архитектуры

Бадами и ПаттадакалБадами и Паттадакал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Биджапур

На четвертый день экскурсии мы едем в Биджапур, город великих султанов. Здесь смотрим монументальные строения невероятной красоты: Гол Гумбаз, Ибрагим Рауза, Джама Масджид, Арка Метхур Махал.

Кстати, Гол Мумбаз - мавзолей султана Муххамада Адил Шаха Ii, отличает удивительная акустика: эхо от любого произнесенного внутри мавзолея звука повторяется минимум семь раз. И много других сюрпризов будет ожидать нас этим днем в Биджапуре, а вечером мы с вами, уставшие и довольные, возвращаемся домой, в Гоа:)

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт с кондиционером по всему маршруту
  • Проживание в отелях
  • Завтраки
  • Услуги опытного русского гида
  • Входные билеты во все храмы
Что не входит в цену
  • Обеды, ужины
  • Подношения в храмах
Пожелания к путешественнику

Расслабьтесь и получайте удовольствие! Индия сама направит вас туда, куда вам необходимо попасть:)

Визы

Мы можем помочь вам в оформлении индийской визы, информация на сайте: ссылка ru/visa-v-indiyu

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Я - организатор и вдохновитель команды профессиональных гидов в Индии. Вот уже более 15 лет мы знакомим наших дорогих гостей с этой удивительной страной. Ежегодно более 1000 путешественников отправляются с нами в
читать дальше

туры по Индии. Мы любим Индию и знаем ее изнутри - большая часть команды живет здесь уже более 10 лет. И мы хотим показать вам страну такой, какой ее видим мы - яркой, завораживающей, невероятной и горячо любимой! Мы постоянно оттачиваем наше мастерство, тщательно отбираем места размещения, интересные локации и разрабатываем новые маршруты. Наши водители - настоящие профессионалы - что очень важно с индийским движением. Так повелось, что в нашей команде работают только лучшие, и судя по отзывам, это правда. Наши туры для тех, кто: - ценит комфорт и безопасность в путешествиях - привык расслабляться в поездке и получать удовольствие - ведь мы продумали за вас каждую деталь - готов исследовать невероятную страну - весело и нестандартно

Тур входит в следующие категории Гоа

Похожие туры из Гоа

Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Сёрфинг
8 дней
3 отзыва
Незабываемый отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка и исторические памятники
Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас
Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
120 000 ₽ за человека
Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
На машине
2 дня
2 отзыва
Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$380 за человека
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
1 день
3 отзыва
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$84.98 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гоа
Все туры из Гоа