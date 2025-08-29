3 день

Бадами и Паттадакал

Бадами - древняя столица империи Чалукья - процветавшая в 5-7 веках нашей эры. Удивительная любовь и преданность жителей к богам индуистского пантеона была увековечена в храмово-пещерных работах, которые поражают взгляд и восприятие.

Паттадакал - по праву назывался Университетом архитектуры, жемчужиной храмовых построек того времени, по нему студенты изучали премудрости архитектуры

