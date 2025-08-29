Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Гоа с нашими турми

Найдено 4 тура в категории «Мифы и легенды» в Гоа на русском языке, цены от $140, скидки до 6%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Хампи: древние храмы и легенды южной Индии
На автобусе
1 день 16 часов
20 отзывов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
30 дек в 05:00
31 дек в 05:00
$140 за человека
Хампи и Бадами: по следам древних империй и легенд
На автобусе
1 день 16 часов
6 отзывов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
30 дек в 05:00
31 дек в 05:00
$170 за человека
Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)
3 дня 18 часов
Начало: Гоа, Калангут
«Вы пройдете по улочкам города-легенды XIII–XV веков, где каждый камень и храм дышат историей былого могущества и духовных поисков»
1 янв в 05:30
5 янв в 05:30
$480 за человека
4 дня
-
6%
Индия настолько многообразна, что каждый уголок этой невероятной страны имеет свою неповторимую прелесть
31 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 37 873 ₽40 397 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 тура от 140 до 37 873 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наши туры позволят вам познакомиться с мифами и легендами Гоа в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите тур и познакомьтесь с городом в 2026 году