Описание тура
Индивидуальный тур без группы туристов. Только ваша компания и организованная программа с уникальными достопримечательностями Индии. Здесь только топ в Индийском золотом треугольнике: Дели, Джайпур и Агра с Тадж-Махал; перелет в Гоа для отдыха на теплом море.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Дели, начало, обзорная по столице
Ранний прилет из России.
Индивидуальный трансфер в отель Дели.
Заселение в отель в центре города.
Небольшой отдых.
13:00 - из вашего отеля вас заберут на индивидуальную экскурсию по Дели.
Переезд в центральный Дели, поездка по главному проспекту столицы и внешний осмотр Дворца Президента и Дома Парламента, мемориального комплекса Ворота Индии. Посещение сикхской Гурудвары Бангла Сахиб, индуистского храма Лакшми Нараяна.
Далее экскурсия по Старому Дели, которая начнется с посещения шедевра мусульманской архитектуры, главной мечети Старого Дели Джама Масджид (1656 г). Она является самой большой мечетью Индии. Внешний осмотр Красного Форта, цитадели Шах Джахана.
18:00 окончание программы в вашем отеле.
Джайпур - Галта, Рани ка Багх
Освобождение номера.
9:00 Переезд в Джайпур.
Джайпур, называемый Розовым городом из-за необычного розового цвета камня, использовавшегося в строительстве, был основан в 1727 году махараджей Дхундхара Савай Джай Сингхом Ii (годы правления 1699—1743) в качестве новой столицы государства.
Посещение живописного храмового комплекса Галта, где расположены священные, целебные источники расположенные в ущелье гор и древние храмы которые известны своими фресками. Эти места стали пристанищем для мартышек, которые весьма дружелюбно относятся к прихожанам и их можно покормить прямо с рук.
Посещение роскошного паркового комплекса Рани ка Багх, ныне излюбленное место для съемок музыкально-танцевальных номеров для Болливуда, где можно примерить национальные костюмы и сфотографироваться на память.
Заселение в отель.
Джайпур, основные достопримечательности
Этот день будет очень насыщенным, но интересным. Рано утром посещение величественного дворцового комплекса форта Амбер - роскошного дворца махараджей, знаменитого своими зеркальными залами и пышными садами. Въезд в форт осуществляется на слоне, на специальном сидении подобно махараджам прошлого.
Днем обзорная экскурсия по Розовому городу: Джал-Махал (водный дворец), Хава-Махал (дворец ветров).
Посещение обсерватории Джантар Мантар, построенной раджпутским правителем Саваи Джай Сингхом. Она представляет собой коллекцию архитектурных астрономических сооружений и является самой большой и хорошо сохранившейся из подобных обсерваторий. Она включена в список мирового наследия, как выражение астрономических знаний и космологических концепций конца Могольского периода.
Посещение музеев Городского Дворца. Городской Дворец резиденция махараджей Джайпура, до сих пор небольшая часть дворца принадлежит королевской семье, а большая часть является музеем, где наиболее интересны Оружейный отдел с разными видами оружия разных веков, и текстильный отдел, с одеждой махараджей.
Фатехпур Сикри и Красный форт
Освобождение номера.
9:00 Переезд в Агру.
По дороге посещение Фатехпур-Сикри.
Переезд в бывшую столицу Великих Моголов, а ныне город-музей Фатехпур Сикри (примерно 200 км. от Джайпура). Прекрасно сохранившийся дворцовый комплекс, который строился в честь рождения наследника престола менее 25 лет, но величественное воплощение этого грандиозного замысла поражает до сих пор. Посещение мавзолея святого суфия Салима Чишти, который предсказал императору Акбару рождение сына, будущего императора Джахангира.
Прибытие в Агру - легендарный город, столицу Великих Моголов.
Посещение легендарного Красного Форта, долгое время служившего резиденцией Великих Императоров,а также последнего пристанища Шах Джахана.
Заселение в отель.
Агра: Тадж-Махал
Освобождение номера.
Рано утром посещение восьмого чуда света мавзолея Таджмахал (1652 г), воплощения вечно живой любви на земле. В течение 17 лет мастера из разных стран в том числе Персии, Турции, Франции, Италии претворяли в жизнь удивительный проект могольского императора Шах Джахана, усыпальницу, которую он строил своей любимой супруге Мумтаз Махал. Мрамор для мавзолея был привезен из Макраны, около Джодхпура (Раджастан), полудрагоценные камни оникс, аметист, малахит, ляпис лазурь, жемчуг и другие были доставлены со всего света: из Персии, Афганистана, России, Тибета, Китая, Индийского океана.
Трансфер в аэропорт Дели 3,5 часа.
19:00 - вылет из Дели в Гоа.
22:00 - прибытие в аэропорт Гоа.
Индивидуальный трансфер в отель.
Заселение в отель, отдых на побережье.
Гоа, отдых на побережье
Продолжение отдыха.
По желанию, обзорная экскурсия в Гоа с обедом, 3600 с человека.
6:00 вас заберут на групповую экскурсию из вашего отеля.
Насладитесь видами самого высокого водопада в Гоа — Дудхсагар, а при желании — искупайтесь в нём, побывайте на одной из старейших плантаций специй, где вы сможете отведать традиционные блюда индийской кухни (шведский стол) и покататься на слонах, посетите храм бога мудрости и благополучия Ганеши, а также бывшую столицу штата португальской эпохи Олд Гоа. Это уникальная возможность увидеть весь Гоа за один день!
За время экскурсии вы посетите:
- Храм Ганеши
- Водопад Дудхсагар
- Плантацию специй (купание и катание на слонах)
- Бывшую столицу штата Олд Гоа
- Храм Базилика (Бон-Жезуш)
17:00 окончание экскурсии в вашем отеле.
Гоа, отдых на побережье
Продолжение отдыха.
По желанию, экскурсия Бадами. Паттадакал. Айхол с завтраком, 11200 с человека.
4:00 вас заберут на групповую экскурсию из вашего отеля.
Бадами, Айхол, Паттадакал - это столицы царства Чалукья. Здесь такое количество древних храмов, что даже невозможно себе представить. Они не такие величественные, но потрясающе красивы и неповторимы. А самое главное, до них можно дотронуться и почувствовать себя в той эпохе.
Бадами лежит между двух скальных выступов, на берегу искусственного озера Бхутанатха, посвященного Шиве - повелителю бхутов (призраков-прислужников). Бадами известен своими скальными храмовыми сооружениями в южной части. Первые три пещеры относятся к Vi веку, а четвертая к Vii веку. Перед пещерами раскинулись дворы с верандами, колоннами и молельнями, с уникальными рельефами кажется, что боги и статуи сейчас сойдут на землю. Медальоны и изящные капители украшают опоры веранды.
Пройдя вдоль берега рукотворного озера, мы доберемся до интересных сооружений. Храм Маликараджуна (10-12 вв), храмовый комплекс Бхутанатхи (7-13вв) и др. Здесь есть что посмотреть и чему поразиться! Впечатляют изображения на стенах, внутренние панно, колонны, убранство потолочной части еще несет следы живописи.
Город Айхол (древнее название Арьяпура) был первой столицей династии Чалукья еще в Iv веке. В Айхоле более 100 сохранившихся храмов Vi-Xii вв. Правители Чалукьи были великими строителями, а их архитекторы создавали самые необычные формы. Около 30 храмов являются самыми древними образцами архитектурных конструкций. Здесь вы увидите священные сооружения, отмеченные особенностями и северного, или городского, стиля (нагара) и южного стиля (дравида), что не встречается больше нигде.
Город Паттадакал в древности - Патада Кисуволал - Град рубиновый короны. Паттадакал стал столицей Чалукья во время оккупации Бадами паллавами.
Храм Вирупакша создавался в 740-744 гг. по заказу царицы Локамахадеви в честь ее супруга и его победы над паллавами при Канчапураме. Вы можете увидеть рельефы с изображениями эпизодов из великих произведений Махабхараты, Рамаяны и индуистких мифов. Храмы Маликаканнджура (Mallikarjuna), Папанатха (Papanatha), Сангамешвара (Sangameshvara). Вряд ли вы запомните все эти сложные для нашего уха слова. Но необычную архитектуру древних храмов, скульптуры, лепнину, мандапы с восхитительными рельефами и саму атмосферу Бадами, Айхоле, Патадакала вы обязательно будете вспоминать после путешествия.
22:00 окончание экскурсии в вашем отеле.
Гоа, отдых на побережье
Продолжение отдыха.
По желанию, экскурсия Гокарна. Мурудешвар. Пляж Ом или Палолем с завтраком, 6000 с человека.
4:00 вас заберут на групповую экскурсию из вашего отеля.
Во время этой поездки вы сможете погрузиться в чарующую атмосферу индийской религии и мифов, увидите самую высокую в мире статую Шивы, а также большой храмовый комплекс Мурдешвар.
Далее мы продолжим путешествие по направлению старинного города священнослужителей Гокарна: осмотрим праздничную колесницу, побываем около сакрального пруда Котитеерта, а также посетим рынок.
Завершающим этапом этого приключения станет прекрасный пляж, где можно расслабиться, искупаться, поужинать и насладиться закатом. После таких приятных впечатлений и ярких фотографий, отпуск останется в Вашей памяти на долгие годы!
За время экскурсии вы посетите:
- индийский ресторан, где попробуете настоящий индийский завтрак
- самую высокую в мире статую Шивы (37 метров) в храмовом комплексе Мурдешвар
- два храма Шивы
- башню Гопурам (18 этажей, подъём на лифте)
- музейный комплекс
- город священнослужителей Гокарна
- пляж Ом или Палолем
20:00 окончание экскурсии в вашем отеле.
Дорога домой
Освобождение номера.
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт Гоа.
Окончание программы в аэропорту Гоа.
При необходимости, доп оплата за перелет Гоа-Дели.
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный страховой полис (покрытие covid-19)
- Внутренний перелет (15кг багажа на каждого)
- Трансфер туда-обратно (индивидуально)
- Проживание с завтраками Отели 3-4: 1 ночь Дели 3 2 ночи Джайпур 4 1 ночь Агра 4 4 ночи Гоа 4
- Вся индивидуальная экскурсионная часть на авто с водителем в 5 дней, с русскоязычным гидом и водителем
Что не входит в цену
- Международный авиабилет из России до Дели и обратно
- Питание, не входящие в программу, 10$ на чел прием пищи
- Входные билеты по программе 140$ на чел
- Электронная Туристическая виза для посещения Индии, которая оформляется за месяц до тура на официальном сайте, стоимостью 25$ на чел
Пожелания к путешественнику
Важно! Перед внесением предоплаты уточняйте актуальную стоимость тура! Путешествие в одиночку не возможно, если нет существующих заявок на вашу дату! Уточняйте данную информацию у организатора.
Участие единого гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
