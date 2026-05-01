7 день

Гоа, отдых на побережье

Продолжение отдыха.

По желанию, экскурсия Бадами. Паттадакал. Айхол с завтраком, 11200 с человека.

4:00 вас заберут на групповую экскурсию из вашего отеля.

Бадами, Айхол, Паттадакал - это столицы царства Чалукья. Здесь такое количество древних храмов, что даже невозможно себе представить. Они не такие величественные, но потрясающе красивы и неповторимы. А самое главное, до них можно дотронуться и почувствовать себя в той эпохе.

Бадами лежит между двух скальных выступов, на берегу искусственного озера Бхутанатха, посвященного Шиве - повелителю бхутов (призраков-прислужников). Бадами известен своими скальными храмовыми сооружениями в южной части. Первые три пещеры относятся к Vi веку, а четвертая к Vii веку. Перед пещерами раскинулись дворы с верандами, колоннами и молельнями, с уникальными рельефами кажется, что боги и статуи сейчас сойдут на землю. Медальоны и изящные капители украшают опоры веранды.

Пройдя вдоль берега рукотворного озера, мы доберемся до интересных сооружений. Храм Маликараджуна (10-12 вв), храмовый комплекс Бхутанатхи (7-13вв) и др. Здесь есть что посмотреть и чему поразиться! Впечатляют изображения на стенах, внутренние панно, колонны, убранство потолочной части еще несет следы живописи.

Город Айхол (древнее название Арьяпура) был первой столицей династии Чалукья еще в Iv веке. В Айхоле более 100 сохранившихся храмов Vi-Xii вв. Правители Чалукьи были великими строителями, а их архитекторы создавали самые необычные формы. Около 30 храмов являются самыми древними образцами архитектурных конструкций. Здесь вы увидите священные сооружения, отмеченные особенностями и северного, или городского, стиля (нагара) и южного стиля (дравида), что не встречается больше нигде.

Город Паттадакал в древности - Патада Кисуволал - Град рубиновый короны. Паттадакал стал столицей Чалукья во время оккупации Бадами паллавами.

Храм Вирупакша создавался в 740-744 гг. по заказу царицы Локамахадеви в честь ее супруга и его победы над паллавами при Канчапураме. Вы можете увидеть рельефы с изображениями эпизодов из великих произведений Махабхараты, Рамаяны и индуистких мифов. Храмы Маликаканнджура (Mallikarjuna), Папанатха (Papanatha), Сангамешвара (Sangameshvara). Вряд ли вы запомните все эти сложные для нашего уха слова. Но необычную архитектуру древних храмов, скульптуры, лепнину, мандапы с восхитительными рельефами и саму атмосферу Бадами, Айхоле, Патадакала вы обязательно будете вспоминать после путешествия.

22:00 окончание экскурсии в вашем отеле.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086