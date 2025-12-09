Это двухдневное путешествие позволит вам познакомиться с разными гранями индийской культуры и природы.
Вас ждет встреча с величественными памятниками индуизма, прогулки по заповедникам и знакомство с удивительными водопадами. Каждый день будет наполнен новыми открытиями и яркими впечатлениями от настоящей Индии.
Описание тура
Первый день посвящен духовным достопримечательностям. Вы увидите одну из самых высоких статуй Шивы, стоящую у морского побережья, и подниметесь на высокую башню, откуда открывается вид на окрестности. В программу входит посещение нескольких значимых храмовых комплексов, где вы сможете познакомиться с традициями индуистской архитектуры и почувствовать особую атмосферу священных мест. Второй день начинается с рассвета и продолжается знакомством с богатым животным миром Индии. Вы посетите центр по уходу за слонами, где сможете понаблюдать за купанием этих удивительных животных. Далее вас ждет сафари по территории заповедника, где обитают крупные хищники, и посещение зоопарка с разнообразными представителями местной фауны. Кульминацией путешествия станет визит к мощному водопаду, чьи воды низвергаются с высоты более двухсот метров. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Дорога займет ~7 часов, включая завтрак • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Продолжительность экскурсии: с 05:00 первого дня до 22:00 следующего.
Ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Самая высокая (37,5 м) статуя Шивы в Мурдешваре
- Музей восковых фигур о Шива-Лингаме
- Подъем на башню «Гопура»
- Золотой храм Шивы
- Красивейший индуистский храм Агорешвара
- Второй день
- Центр тренировки слонов и слонят: купание и фото
- Джип-сафари к тиграм и львам в парке Шимога
- Зоопарк с леопардами, пантерами, жирафами, бегемотами, павлинами и другими животными
- Водопад Джог Фолс - 253 м свободного падения
Что включено
- Услуги русского гида
- Транспорт с кондиционером
- Завтраки
- Все входные билеты (храмы, зоопарк, сафари)
- Отель 3* (по 2 человека, одноместное размещение +10$)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужин
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 дня 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Дорога займет ~7 часов, включая завтрак
- Размещение в отеле двухместное
- За одноместное - доплата 10$
- Продолжительность экскурсии: с 05:00 первого дня до 22:00 следующего
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
