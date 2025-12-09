Первый день посвящен духовным достопримечательностям. Вы увидите одну из самых высоких статуй Шивы, стоящую у морского побережья, и подниметесь на высокую башню, откуда открывается вид на окрестности. В программу входит посещение нескольких значимых храмовых комплексов, где вы сможете познакомиться с традициями индуистской архитектуры и почувствовать особую атмосферу священных мест. Второй день начинается с рассвета и продолжается знакомством с богатым животным миром Индии. Вы посетите центр по уходу за слонами, где сможете понаблюдать за купанием этих удивительных животных. Далее вас ждет сафари по территории заповедника, где обитают крупные хищники, и посещение зоопарка с разнообразными представителями местной фауны. Кульминацией путешествия станет визит к мощному водопаду, чьи воды низвергаются с высоты более двухсот метров. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Дорога займет ~7 часов, включая завтрак • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Продолжительность экскурсии: с 05:00 первого дня до 22:00 следующего.