Золотой треугольник Индии и пляжи Гоа

6 дней насыщенных экскурсий и 6 дней релакса на пляжах Гоа
Описание тура

Мечтаешь о путешествии в Индию?

Это твой шанс открыть самую яркую страну в мире!

6 дней насыщенных экскурсий + 6 дней релакса на пляжах Гоа.

Вас ждет 12 полных дней приключений, наслаждение моментом и полнота жизни, которые вы непременно ощутите!

В Индии это очень важно: Ваша голова не будет забита вопросами организации. Нужно просто расслабиться и наслаждаться путешествием с опытным русским гидом, который покажет и расскажет намного больше чем в стандартных экскурсиях. Мы организуем трансфер по всему маршруту, комфортное проживание, захватывающую программу и решим любые возникшие вопросы.

Небольшая дружная компания до 10 человек. Совместные открытия и приключения, дадут полезный личный опыт и новых друзей, в таких путешествиях иначе не бывает.

Этот маршрут для тех, кто не представляет свой отпуск без возможности покупаться в теплом океане и погреться на пляже под пальмой. Но понимает, что потратить целых две недели на тюлений отдых в настолько контрастной и интересной стране - просто бессмысленно.

Итак, летим навстречу новому!

Программа тура по дням

1 день

1 день - Многоликий Дели

Мы встречаем вас в аэропорту Дели.

Отдых в отеле после перелета. И начинается знакомство с захватывающей Индией с самого многоликого города. Прогуляемся по пестрящей красками столицу, попробуем индийскую кухню, заедем в гости в Гурудвару, где нас встретят гостеприимные Сикхи, посетимглавную соборную мечеть и исследуем колоритный центр города.

Уже в первый день ты поразишься тому, как здесь соседствуют нищета и несметное богатство, роскошные автомобили среди вездесущих рикш, повозок и коров. Только в Индии все это смотрится привычно и гармонично.

2 день

2 день - Тадж-Махал в Агре

На следующее утро нас встречает Тадж-Махал — символ вечной любви императора Джахангира к своей жене Мумтаз Махал, который вошел в список Семи Новых Чудес Света. Находится он в бывшей столице Империи Великих Моголов - Агре.

Главный герой эпической поэмы Потерянный рай увидел великий город моголов Агра, который показался ему одним из чудес Божьего творения. Вряд ли такое мнение было преувеличением: в 17-ом веке город был больше Константинополя, а Лондон и Париж казались карликами по сравнению с Агрой. Ряд роскошных дворцов и душистых садов со сладкими цветами раскинулись на обоих берегах реки Ямуна. Летописец могольского императора Абдул Азиза описывает город как чудо эпохи, центр торговли по суше и воде, место встреч святых, мудрецов и ученых всей Азии

3 день

3 день - Розовый город Джайпур

Добро пожаловать в самый роскошный и колоритный штат Индии - Раджастан.

Мы в розовом городе дворцов - Джайпур.

На контрасте с Дели, ты еще больше почувствуешь всю глубину и красоту индийской культуры. Шаг за шагом нам будут открываться загадки страны с величайшей и древнейшей историей в мире.

Итак, Джайпур. Здесь нас ждет величественный Амбер Форт на холме и Дворец ветров Хава Махал, где в свое время прятались наложницы. Мы посетим крупнейшую обсерваторию, заберёмся на минарет, откуда нам откроется вид на королевские сады, владения раджпутов и махараджей. Далее нас ждёт близкое знакомство со слонами! На закате дня мы заглянем в Храм Солнца, окруженный джунглями и расположенный на вершине горы, откуда открывается незабываемый вид на все красоты Джайпура.

4 день

5-6 день - Белый город Удайпур

Белый город - Удайпур. Этот город часто называют Индийской Венецией, а еще это родина Багиры.

Здесь нас ждёт прогулка на лодке по знаменитому озеру Пичола, по берегам которого раскинулись потрясающие дворцы, атмосфера здесь как в сказке Аладдин.

Дальше отправимся в увлекательную прогулку по Городскому Дворцу, Озерному дворцу и в Храм Джагдиш. Эти места потрясают своей красотой и роскошью.

Вечером нас ждут традиционные танцы, изысканная кухня и закат на вершине Мусонного Дворца, откуда открывается шикарный вид на Удайпурские озера и Аравальские пустыни.

Экзотика пряностей индийской кухни, давно уже стала легендой Азии.

Мы попробуем все самое вкусное!

5 день

4 день - Мистический Пушкар

Сегодня мы остановимся в особенном месте!

Пушкар является одним из древнейших городов Индии.

Дата его основания неизвестна, но индуистские предания ассоциируют появление города с творцом Вселенной Брахмой. Говорится, что Брахма, с целью получить даршан Вишну, совершал в этом месте суровые аскезы в течение 60 000 лет. Еще это одно из самых главных мест паломничества.
Здесь мы окунемся в другое измерение. По ощущениям это как путешествие во времени. В этом месте до сих пор сохранился дух древней Индии. Каждый гхат и храм пропитаны историей. Вам обязательно стоит здесь побывать, чтобы понимать насколько разнообразен наш мир.
На рассвете для нас проведут церемонию на священном озере, посетим единственный храм Брахмы в мире, он расположен именно здесь. Дальше прогулка на верблюдах среди пустыни и невероятный закат на горе. Потом увлекательный шопинг, в Пушкаре можно найти уникальные вещи, сувениры и аюрведу.

6 день

7 - 12 день - Гоа и Хампи

Заряженные новыми впечатлениями летим на пляжи Гоа!
Как же здорово после насыщенного и запоминающегося путешествия оказаться на пляже. Особенно, если это наполненный умиротворением Гоа.

Привет песчаные райские пляжи, теплый океан и пальмы, дающие тенек для полного счастья! Летим к свободе!

Дух свободы и полной гармонии с миром здесь присутствует везде, поэтому даже не стоит беспокоиться и заранее планировать, в любом случае с нами все будет великолепно: утренняя йога под пальмами, аюрведические массажи, прогулки по пляжам и фортам, медитация на sunset. А для особо активных возможна поездка на развалины империи Виджаянагара - Хампи и полеты на параплане над океаном.

В Гоа у нас гибкая программа, чтобы вы по настоящему расслабились, и почувствовали, что никуда бежать не нужно. Гид предлагает активности и программу, а вы по желанию присоединяетесь. После такого насыщенного путешествия через Индию, это идеальный вариант, проверено на 20+ группах.

Индия зовет тебя!

Как сказала одна из участниц: Две недели как одна жизнь!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельное проживание в проверенных отелях по всему маршруту с лучшими видами
  • Все перемещения внутри Индии на комфортных авто с личными водителями, без поездов и автобусов
  • Внутренний перелет Удайпур-Гоа
  • Вся организация и насыщенная программа тура
  • Полное сопровождение по всему маршруту опытным русским гидом, от встречи в аэропорту до отлета
  • Прогулка на лодке по озеру Пичола
  • Прогулка на слонах в Джайпуре
  • Помощь на всех этапах: от вещей до визовой поддержки и подробной консультации перед поездкой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Индию и обратно - поможем подобрать оптимальные
  • Питание примерно от 150$ на все дни
  • Консульский сбор для визы - 30$
  • Доп. экскурсии
  • Личные расходы, покупки
О чём нужно знать до поездки

Особенной подготовки не требуется. Сразу после брони места в туре мы отправим вам список необходимых вещей и документов, подберем авиабилеты, подготовим визу и решим все вопросы.

Пожелания к путешественнику

С уважением относится к местной культуре.

Визы

Наш сотрудник оформит для вас визу на 30 дней, вам достаточно отправить ему свои данные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать! Меня зовут Александр. Всю осознанную жизнь я путешествую и исследую мир. За последние 7 лет я провёл больше 2000 человек через авторские туры по всему миру. Мне есть что
рассказать и чем удивить. Как организатор и гид в путешествиях, я создаю безопасное пространство и дружескую атмосферу, где можно быть собой. Каждая деталь маршрута продуманна детально, вам не нужно планировать и тратить время на поиск информации. Самое важное в путешествии — это люди, компания с которой вы проживаете новые впечатления. Я создаю авторские туры для людей, которые действительно ценят путешествия со смыслом в интересной компании, и понимают, что самостоятельное планирование отпуска - вещь крайне трудоемкая и энергозатратная. Авторский тур — это как будто вы приехали к своему лучшему другу в другую страну, и он показывает вам незаезженные туристами места, плюс у вас новая компания близких по духу людей. В таких поездках участники часто находят новых друзей и даже больше. До встречи в Путешествии!

