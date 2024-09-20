Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур

Индивидуальная экскурсия на автобусе по Гоа: путешествие к символам Индии
Символы Индии находятся сразу в нескольких городах, объединенных названием «Золотой треугольник».

Масштабный тур на четыре ночи поможет попасть в Дели, Агру и Джайпур и увидеть за одно путешествие практически все, чем гордятся жители восточной страны. Вы увидите Тадж-Махал, прогуляетесь по базарам Старого Дели и осмотрите дворец на воде.
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Золотой треугольник Индии

Золотой треугольник Индии состоит из трех уникальных городов: Дели, Агры и Джайпура. Эти города находятся в относительной близости друг к другу, но каждый из них обладает своей неповторимой атмосферой и историей.

Дели

Дели — столица Индии и третий по величине город мира. Он представляет собой два контрастирующих мира. Старый Дели погружает нас в эпоху великих Моголов, где процветали культура и искусство, создаваемые поэтами, художниками и торговцами. Здесь можно увидеть:

  • Красный Форт
  • Лахорские ворота
  • Мечеть Джама Масджид — крупнейшая мечеть в Индии
  • Сунехри Масджит — "золотая мечеть"
  • Чандни Чоук — "площадь, залитая серебристым лунным светом"
  • Базары Старого Дели

Новый Дели, в свою очередь, является образовательным, политическим и административным центром страны. Здесь расположены:

  • Дворец Раштрапати Бхаван
  • Могольские сады с "Садом бабочек"
  • Монумент "Врата Индии"
  • Гробница Хумаюна
  • Национальный музей
  • Храм Лакшми Нараян Мандир

Агра

Агра была столицей империи Великих Моголов в XVI-XVII веках. Это место славится выдающимися архитектурными памятниками, среди которых:

  • Тадж-Махал — одно из самых знаменитых сооружений в мире, олицетворяющее совершенство и мастерство
  • Форт Агра
  • Фатехпур-Сикри — затерянная столица императора Акбара

Тадж-Махал, описываемый как "видение, мечта, поэма, чудо", впечатляет своими пропорциями и отделкой. Вы сможете посетить императорский комплекс, гарем и другие исторические места.

Джайпур

Джайпур, известный как "Розовый город" или "Город победы", расположен на восточной окраине пустыни Тар в Раджастане. В этом городе вы увидите:

  • Хава-Махал — "Дворец ветров"
  • Базар Триполия
  • Храм Говинд Дев
  • Астрономическую обсерваторию Джантар-Мантар
  • Пятничную мечеть Джама Масджит

Программа тура

День 1: Дели

  • 08.20 – 11.00: Прямой авиаперелет Гоа – Дели
  • 11.00: Встреча в аэропорту Дели
  • 11.00 – 19.00: Обзорная экскурсия по Дели с перерывом на обед, включая Ворота Индии, Президентский дворец, Кутуб Минар, храм Акшардхам и храм Лотуса.
  • Ночь в отеле.

День 2: Дели - Агра

  • 07.30 – 08.30: Завтрак
  • 08.30 – 12.00: Переезд в Агру (3,5 часа в пути).
  • 12.00: Заселение в отель.
  • 14.00 – 17.00: Посещение Тадж-Махала.
  • 17.00: Свободное время, шопинг, ночь в отеле.

День 3: Агра – Джайпур

  • 09.00 – 11.00: Посещение форта Агра.
  • 11.00 - 12.00: Дорога до Фатехпур-Сикри.
  • 12.00 – 14.00: Посещение Фатехпур-Сикри.
  • 14.00 – 18.00: Переезд в Джайпур (4 часа в пути, остановка на обед).
  • 18.00: Заселение в отель в Джайпуре, ночь в отеле.

День 4: Джайпур

  • 08.00 – 09.00: Завтрак
  • 09.00 – 17.00: Обзорная экскурсия по Джайпуру с перерывом на обед, включая форт Амбер, дворец Хава Махал, дворец Сити Палас, обсерваторию Джантар-Мантар и дворец на воде Джал-Махал.
  • Вечером свободное время, шопинг, ночь в отеле.

День 5: Джайпур – Дели

  • 08.00 – 09.00: Завтрак
  • 09.00 – 15.00: Трансфер в аэропорт Дели (6 часов в пути).
  • 18.00 – 20.30: Авиаперелет Дели – Гоа.

Важная информация

Указанная стоимость тура действительна при бронировании более чем за 60 дней.

По пятницам

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тадж-Махал
  • Форт Агры
  • Комплекс Кутуб Минар
  • Красный форт
  • Обсерватория
  • Мавзолей Хумаюна
Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт в Дели,
  • Переезды между городами на комфортабельных минивенах с кондиционером,
  • Услуги квалифицированного русскоговорящего гида,
  • Проживание в отеле с кондиционером при двухместном размещения,
  • Завтраки в отеле,
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа перелет Гоа - Дели - Гоа (билеты от 160$ за человека)
  • Трансфер от и до аэропорта в Гоа - около 40$ за машину,
  • Входные билеты - около 70$ с человека,
  • Обеды и ужины около 60$ с человека за 3 дня.
  • Доплата за одноместное размещение в отеле - 70$.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гоа

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