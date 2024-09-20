Масштабный тур на четыре ночи поможет попасть в Дели, Агру и Джайпур и увидеть за одно путешествие практически все, чем гордятся жители восточной страны. Вы увидите Тадж-Махал, прогуляетесь по базарам Старого Дели и осмотрите дворец на воде.
Описание тура
Золотой треугольник Индии
Золотой треугольник Индии состоит из трех уникальных городов: Дели, Агры и Джайпура. Эти города находятся в относительной близости друг к другу, но каждый из них обладает своей неповторимой атмосферой и историей.
Дели
Дели — столица Индии и третий по величине город мира. Он представляет собой два контрастирующих мира. Старый Дели погружает нас в эпоху великих Моголов, где процветали культура и искусство, создаваемые поэтами, художниками и торговцами. Здесь можно увидеть:
- Красный Форт
- Лахорские ворота
- Мечеть Джама Масджид — крупнейшая мечеть в Индии
- Сунехри Масджит — "золотая мечеть"
- Чандни Чоук — "площадь, залитая серебристым лунным светом"
- Базары Старого Дели
Новый Дели, в свою очередь, является образовательным, политическим и административным центром страны. Здесь расположены:
- Дворец Раштрапати Бхаван
- Могольские сады с "Садом бабочек"
- Монумент "Врата Индии"
- Гробница Хумаюна
- Национальный музей
- Храм Лакшми Нараян Мандир
Агра
Агра была столицей империи Великих Моголов в XVI-XVII веках. Это место славится выдающимися архитектурными памятниками, среди которых:
- Тадж-Махал — одно из самых знаменитых сооружений в мире, олицетворяющее совершенство и мастерство
- Форт Агра
- Фатехпур-Сикри — затерянная столица императора Акбара
Тадж-Махал, описываемый как "видение, мечта, поэма, чудо", впечатляет своими пропорциями и отделкой. Вы сможете посетить императорский комплекс, гарем и другие исторические места.
Джайпур
Джайпур, известный как "Розовый город" или "Город победы", расположен на восточной окраине пустыни Тар в Раджастане. В этом городе вы увидите:
- Хава-Махал — "Дворец ветров"
- Базар Триполия
- Храм Говинд Дев
- Астрономическую обсерваторию Джантар-Мантар
- Пятничную мечеть Джама Масджит
Программа тура
День 1: Дели
- 08.20 – 11.00: Прямой авиаперелет Гоа – Дели
- 11.00: Встреча в аэропорту Дели
- 11.00 – 19.00: Обзорная экскурсия по Дели с перерывом на обед, включая Ворота Индии, Президентский дворец, Кутуб Минар, храм Акшардхам и храм Лотуса.
- Ночь в отеле.
День 2: Дели - Агра
- 07.30 – 08.30: Завтрак
- 08.30 – 12.00: Переезд в Агру (3,5 часа в пути).
- 12.00: Заселение в отель.
- 14.00 – 17.00: Посещение Тадж-Махала.
- 17.00: Свободное время, шопинг, ночь в отеле.
День 3: Агра – Джайпур
- 09.00 – 11.00: Посещение форта Агра.
- 11.00 - 12.00: Дорога до Фатехпур-Сикри.
- 12.00 – 14.00: Посещение Фатехпур-Сикри.
- 14.00 – 18.00: Переезд в Джайпур (4 часа в пути, остановка на обед).
- 18.00: Заселение в отель в Джайпуре, ночь в отеле.
День 4: Джайпур
- 08.00 – 09.00: Завтрак
- 09.00 – 17.00: Обзорная экскурсия по Джайпуру с перерывом на обед, включая форт Амбер, дворец Хава Махал, дворец Сити Палас, обсерваторию Джантар-Мантар и дворец на воде Джал-Махал.
- Вечером свободное время, шопинг, ночь в отеле.
День 5: Джайпур – Дели
- 08.00 – 09.00: Завтрак
- 09.00 – 15.00: Трансфер в аэропорт Дели (6 часов в пути).
- 18.00 – 20.30: Авиаперелет Дели – Гоа.
Важная информация
Указанная стоимость тура действительна при бронировании более чем за 60 дней.
По пятницам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Комплекс Кутуб Минар
- Красный форт
- Обсерватория
- Мавзолей Хумаюна
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт в Дели,
- Переезды между городами на комфортабельных минивенах с кондиционером,
- Услуги квалифицированного русскоговорящего гида,
- Проживание в отеле с кондиционером при двухместном размещения,
- Завтраки в отеле,
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа перелет Гоа - Дели - Гоа (билеты от 160$ за человека)
- Трансфер от и до аэропорта в Гоа - около 40$ за машину,
- Входные билеты - около 70$ с человека,
- Обеды и ужины около 60$ с человека за 3 дня.
- Доплата за одноместное размещение в отеле - 70$.