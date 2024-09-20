Символы Индии находятся сразу в нескольких городах, объединенных названием «Золотой треугольник». Масштабный тур на четыре ночи поможет попасть в Дели, Агру и Джайпур и увидеть за одно путешествие практически все, чем гордятся жители восточной страны. Вы увидите Тадж-Махал, прогуляетесь по базарам Старого Дели и осмотрите дворец на воде.

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Описание тура

Золотой треугольник Индии

Золотой треугольник Индии состоит из трех уникальных городов: Дели, Агры и Джайпура. Эти города находятся в относительной близости друг к другу, но каждый из них обладает своей неповторимой атмосферой и историей.

Дели

Дели — столица Индии и третий по величине город мира. Он представляет собой два контрастирующих мира. Старый Дели погружает нас в эпоху великих Моголов, где процветали культура и искусство, создаваемые поэтами, художниками и торговцами. Здесь можно увидеть:

Красный Форт

Лахорские ворота

Мечеть Джама Масджид — крупнейшая мечеть в Индии

Сунехри Масджит — "золотая мечеть"

Чандни Чоук — "площадь, залитая серебристым лунным светом"

Базары Старого Дели

Новый Дели, в свою очередь, является образовательным, политическим и административным центром страны. Здесь расположены:

Дворец Раштрапати Бхаван

Могольские сады с "Садом бабочек"

Монумент "Врата Индии"

Гробница Хумаюна

Национальный музей

Храм Лакшми Нараян Мандир

Агра

Агра была столицей империи Великих Моголов в XVI-XVII веках. Это место славится выдающимися архитектурными памятниками, среди которых:

Тадж-Махал — одно из самых знаменитых сооружений в мире, олицетворяющее совершенство и мастерство

Форт Агра

Фатехпур-Сикри — затерянная столица императора Акбара

Тадж-Махал, описываемый как "видение, мечта, поэма, чудо", впечатляет своими пропорциями и отделкой. Вы сможете посетить императорский комплекс, гарем и другие исторические места.

Джайпур

Джайпур, известный как "Розовый город" или "Город победы", расположен на восточной окраине пустыни Тар в Раджастане. В этом городе вы увидите:

Хава-Махал — "Дворец ветров"

Базар Триполия

Храм Говинд Дев

Астрономическую обсерваторию Джантар-Мантар

Пятничную мечеть Джама Масджит

Программа тура

День 1: Дели

08.20 – 11.00: Прямой авиаперелет Гоа – Дели

11.00: Встреча в аэропорту Дели

11.00 – 19.00: Обзорная экскурсия по Дели с перерывом на обед, включая Ворота Индии, Президентский дворец, Кутуб Минар, храм Акшардхам и храм Лотуса.

Ночь в отеле.

День 2: Дели - Агра

07.30 – 08.30: Завтрак

08.30 – 12.00: Переезд в Агру (3,5 часа в пути).

12.00: Заселение в отель.

14.00 – 17.00: Посещение Тадж-Махала.

17.00: Свободное время, шопинг, ночь в отеле.

День 3: Агра – Джайпур

09.00 – 11.00: Посещение форта Агра.

11.00 - 12.00: Дорога до Фатехпур-Сикри.

12.00 – 14.00: Посещение Фатехпур-Сикри.

14.00 – 18.00: Переезд в Джайпур (4 часа в пути, остановка на обед).

18.00: Заселение в отель в Джайпуре, ночь в отеле.

День 4: Джайпур

08.00 – 09.00: Завтрак

09.00 – 17.00: Обзорная экскурсия по Джайпуру с перерывом на обед, включая форт Амбер, дворец Хава Махал, дворец Сити Палас, обсерваторию Джантар-Мантар и дворец на воде Джал-Махал.

Вечером свободное время, шопинг, ночь в отеле.

День 5: Джайпур – Дели

08.00 – 09.00: Завтрак

09.00 – 15.00: Трансфер в аэропорт Дели (6 часов в пути).

18.00 – 20.30: Авиаперелет Дели – Гоа.

Важная информация

Указанная стоимость тура действительна при бронировании более чем за 60 дней.