Новый год и Рождество в Северном Гоа: море, горы, джунгли, храмы

Отметить праздники на пляже, понаблюдать за крокодилами, съездить в Гокарну и Хампи
Круглый год в Гоа царит расслабленная атмосфера, а накануне главного зимнего праздника штат превращается в одну большую вечеринку с танцами на песке и пёстрыми фонариками и фейерверками, поэтому отдых здесь
в этот период — особенное удовольствие.

Мы вдоволь насладимся пляжами и углубимся в джунгли, чтобы отыскать руины португальского форта, пещеры, скалы, водопад.

Поднимемся к самым облакам — в горы — и уединимся в экодомиках с косметикой на натуральных травах, инфинити-бассейном, домашней кухней.

Прикоснёмся к вечному — религии: съездим в важный паломнический центр Гокарну, побеседуем о царе обезьян Ханумане и прочтём мантры среди храмов Хампи.

А также посмотрим, как выращивают специи и разводят крокодилов, с бокалом игристого покатаемся на лодке, сходим на массаж и клубные концерты и, конечно, увидим много прекрасных закатов в ушедшем и наступившем году.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять: одежду и обувь, средства гигиены и медикаменты, купальные принадлежности, наличные доллары и карты не российских банков.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Арамболем, новогодняя ночь на пляже

Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Будет время на отдых и прогулку к морю. Потом поднимемся на гору Желаний, откуда как на ладони виден наш курорт Арамболь. Вечером отпразднуем Новый год на пляже, запустим в небо фонарики, загадав сокровенное. Продолжить ночь можно по желанию на концерте или в клубе.

Первая встреча с Арамболем, новогодняя ночь на пляже
2 день

Массаж, пляжный отдых, концерт в клубе посреди джунглей

Сегодня расслабленный день. Сходим на массаж и в джус-центр, исследуем прибрежные кафе, пройдёмся по пляжу на закате, поужинаем и выпьем коктейль на берегу. Вечером отправимся на концерт аутентичной музыки в клуб посреди джунглей.

Массаж, пляжный отдых, концерт в клубе посреди джунглей
3 день

Форты Яшвантгад и Тиракол, отдых на пляже, паромная переправа

Едем в форт Яшвантгад, больше известный как форт Реди. Это древнее португальское укрепление, поглощённое джунглями. Искупаемся на красивом пляже, а на обратном пути заглянем в современный форт Тиракол, у которого поужинаем и проводим закат. Также переправимся на пароме через реку с крокодилами — немного волнующе, но совершенно безопасно.

Форты Яшвантгад и Тиракол, отдых на пляже, паромная переправа
4 день

Джунгли, пещерный комплекс, штат Карнатака, город Гокарна, закат на пляже

Впереди — насыщенный день. Мы проследуем по джунглям, исследуем скалы и пещеры комплекса Яна, освежимся в водопаде, побываем в соседнем штате Карнатака и очень атмосферном городке Гокарна. Завершим день на белоснежном песке пляжа Палолем, любуясь всеми оттенками заката.

Джунгли, пещерный комплекс, штат Карнатака, город Гокарна, закат на пляже
5 день

Храм Всех религий, сад специй, крокодиловая ферма, пляжный отдых

Ещё один наполненный событиями и эмоциями день. Мы посетим храм Всех религий, затерянный в джунглях, сад специй и ферму, где разводят крокодилов. Зайдём в музей-дворец семьи Савантвади, а потом отправимся на пустынные пляжи штата Махараштра — белоснежный песок и никого, кроме нас. Тут мы проводим закатные лучи и поужинаем.

Храм Всех религий, сад специй, крокодиловая ферма, пляжный отдых
6 день

Древний город Хампи

Утром на 2 дня выезжаем в Хампи — древнюю столицу Виджаянагарской империи, где, по легенде, жил царь обезьян Хануман. Это огромный исторический музей под открытым небом, где мы увидим удивительной красоты каменные храмы с колоннами, резьбой, статуями, купальнями и погрузимся в основы религии и культуры.

Древний город Хампи
7 день

Рассвет в Хампи, рождественский ужин на пляже Гоа

Рассвет мы встретим на вершине горы, читая мантры. Затем спустимся и продолжим исследовать прекрасный Хампи. Вечером вернёмся в Гоа и отпразднуем Рождество ужином на пляже.

Рассвет в Хампи, рождественский ужин на пляже Гоа
8 день

Пляж с лицом Шивы, смотровая на горе, прогулка на лодке, концерт в клубе

Продолжим исследовать побережье и атмосферные места. Увидим пляж с камнем, на котором вырезано лицо Шивы. Полюбуемся панорамами с горы, освежимся свежевыжатыми соками, загадаем желание под баньяном. С игристым прокатимся на лодке, понаблюдаем за птицами и живущими у реки людьми. Вечером сходим на концерт в клуб.

Пляж с лицом Шивы, смотровая на горе, прогулка на лодке, концерт в клубе
9 день

Отдых в горах с инфинити-бассейном и трёхразовым питанием

Сменим море на горы — по канатной дороге поднимемся в Западные Гаты. Ненадолго поселимся в каменных экодомиках с косметикой на натуральных травах, инфинити-бассейном и шведским столом с домашней кухней. Тут можно поучаствовать в мастер-классах по гончарному искусству и росписи хной или проводить закат, гуляя по тенистой тропе. Вечером послушаем концерт народной музыки.

Отдых в горах с инфинити-бассейном и трёхразовым питанием
10 день

Свободный день

Продолжаем наслаждаться отдыхом в горах и никуда не спешим. Потом вернёмся в Арамболь.

Свободный день
11 день

Отдых на пляжах, прогулка к озеру

Утром отдыхаем и расслабляемся у моря, затем — небольшой поход на озеро и дальний пляж. Приобретём сувениры, отобедаем свежайшими морепродуктами на побережье, с коктейлем в руках проводим закат и обязательно загадаем желание вернуться сюда вновь!

Отдых на пляжах, прогулка к озеру
12 день

Возвращение домой

Как ни грустно, но пора прощаться. Мы проводим вас в аэропорт к обратному рейсу или при желании продлим ваш отдых (за отдельную плату).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$2800
1-местное проживание$3400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 ужин, шампанское на водной прогулке
  • Трёхразовое питание в течение 2 дней
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на Гоа и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гоа, 10:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Аэропорт Гоа, 12:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Гоа
Провела экскурсии для 8 туристов
Привет, я Юля и я фанат путешествий) Путешествия для меня не работа, не хобби, а просто жизнь. Я ушла из офисной работы, где 20 лет организовывала мероприятия, пресс-туры и фотосессии, и
теперь занимаюсь своим любимым делом — создаю путешествия со смыслом в сложные регионы, где непросто одному (Дагестан, Осетия, Юго-Восточная Азия, Алтай, Байкал). Составляю интересные и разнообразные маршруты, где есть и история, и культура, и местные развлечения, и, конечно, самые эффектные места. Мой принцип — главное, чтобы тебе понравилось. Мне важно, чтобы ты не просто съездил, а чтобы тур превзошел твои ожидания, чтобы ты не просто посмотрел окрестности, а проникся местом, почувствовал что-то новое. Я не экономлю на отелях, питании, а самое главное — ищу гидов, влюблённых в свой регион, чтобы они смогли влюбить и тебя! Я занимаюсь йогой и медитацией, поэтому если я сама в туре, всегда практикуем с желающими по утрам) Буду очень рада лично познакомиться с тобой и ответить на любой вопрос по путешествиям и турам!

