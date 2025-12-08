Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять: одежду и обувь, средства гигиены и медикаменты, купальные принадлежности, наличные доллары и карты не российских банков.
Программа тура по дням
Первая встреча с Арамболем, новогодняя ночь на пляже
Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Будет время на отдых и прогулку к морю. Потом поднимемся на гору Желаний, откуда как на ладони виден наш курорт Арамболь. Вечером отпразднуем Новый год на пляже, запустим в небо фонарики, загадав сокровенное. Продолжить ночь можно по желанию на концерте или в клубе.
Массаж, пляжный отдых, концерт в клубе посреди джунглей
Сегодня расслабленный день. Сходим на массаж и в джус-центр, исследуем прибрежные кафе, пройдёмся по пляжу на закате, поужинаем и выпьем коктейль на берегу. Вечером отправимся на концерт аутентичной музыки в клуб посреди джунглей.
Форты Яшвантгад и Тиракол, отдых на пляже, паромная переправа
Едем в форт Яшвантгад, больше известный как форт Реди. Это древнее португальское укрепление, поглощённое джунглями. Искупаемся на красивом пляже, а на обратном пути заглянем в современный форт Тиракол, у которого поужинаем и проводим закат. Также переправимся на пароме через реку с крокодилами — немного волнующе, но совершенно безопасно.
Джунгли, пещерный комплекс, штат Карнатака, город Гокарна, закат на пляже
Впереди — насыщенный день. Мы проследуем по джунглям, исследуем скалы и пещеры комплекса Яна, освежимся в водопаде, побываем в соседнем штате Карнатака и очень атмосферном городке Гокарна. Завершим день на белоснежном песке пляжа Палолем, любуясь всеми оттенками заката.
Храм Всех религий, сад специй, крокодиловая ферма, пляжный отдых
Ещё один наполненный событиями и эмоциями день. Мы посетим храм Всех религий, затерянный в джунглях, сад специй и ферму, где разводят крокодилов. Зайдём в музей-дворец семьи Савантвади, а потом отправимся на пустынные пляжи штата Махараштра — белоснежный песок и никого, кроме нас. Тут мы проводим закатные лучи и поужинаем.
Древний город Хампи
Утром на 2 дня выезжаем в Хампи — древнюю столицу Виджаянагарской империи, где, по легенде, жил царь обезьян Хануман. Это огромный исторический музей под открытым небом, где мы увидим удивительной красоты каменные храмы с колоннами, резьбой, статуями, купальнями и погрузимся в основы религии и культуры.
Рассвет в Хампи, рождественский ужин на пляже Гоа
Рассвет мы встретим на вершине горы, читая мантры. Затем спустимся и продолжим исследовать прекрасный Хампи. Вечером вернёмся в Гоа и отпразднуем Рождество ужином на пляже.
Пляж с лицом Шивы, смотровая на горе, прогулка на лодке, концерт в клубе
Продолжим исследовать побережье и атмосферные места. Увидим пляж с камнем, на котором вырезано лицо Шивы. Полюбуемся панорамами с горы, освежимся свежевыжатыми соками, загадаем желание под баньяном. С игристым прокатимся на лодке, понаблюдаем за птицами и живущими у реки людьми. Вечером сходим на концерт в клуб.
Отдых в горах с инфинити-бассейном и трёхразовым питанием
Сменим море на горы — по канатной дороге поднимемся в Западные Гаты. Ненадолго поселимся в каменных экодомиках с косметикой на натуральных травах, инфинити-бассейном и шведским столом с домашней кухней. Тут можно поучаствовать в мастер-классах по гончарному искусству и росписи хной или проводить закат, гуляя по тенистой тропе. Вечером послушаем концерт народной музыки.
Свободный день
Продолжаем наслаждаться отдыхом в горах и никуда не спешим. Потом вернёмся в Арамболь.
Отдых на пляжах, прогулка к озеру
Утром отдыхаем и расслабляемся у моря, затем — небольшой поход на озеро и дальний пляж. Приобретём сувениры, отобедаем свежайшими морепродуктами на побережье, с коктейлем в руках проводим закат и обязательно загадаем желание вернуться сюда вновь!
Возвращение домой
Как ни грустно, но пора прощаться. Мы проводим вас в аэропорт к обратному рейсу или при желании продлим ваш отдых (за отдельную плату).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$2800
|1-местное проживание
|$3400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 ужин, шампанское на водной прогулке
- Трёхразовое питание в течение 2 дней
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты на Гоа и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение