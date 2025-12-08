читать дальше

теперь занимаюсь своим любимым делом — создаю путешествия со смыслом в сложные регионы, где непросто одному (Дагестан, Осетия, Юго-Восточная Азия, Алтай, Байкал). Составляю интересные и разнообразные маршруты, где есть и история, и культура, и местные развлечения, и, конечно, самые эффектные места. Мой принцип — главное, чтобы тебе понравилось. Мне важно, чтобы ты не просто съездил, а чтобы тур превзошел твои ожидания, чтобы ты не просто посмотрел окрестности, а проникся местом, почувствовал что-то новое. Я не экономлю на отелях, питании, а самое главное — ищу гидов, влюблённых в свой регион, чтобы они смогли влюбить и тебя! Я занимаюсь йогой и медитацией, поэтому если я сама в туре, всегда практикуем с желающими по утрам) Буду очень рада лично познакомиться с тобой и ответить на любой вопрос по путешествиям и турам!