Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
Начало: Трансфер от отеля
«Пляжи и отдых После прогулки по историческим местам вы сможете попробовать традиционные блюда гоанской кухни в известном ресторане, а затем отправитесь на знаменитые пляжи Калангут и Бага»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$84.98 за всё до 6 чел.
Отдых на пляже Кола с ночевкой в коттеджах
Начало: Ваш отель в Северном Гоа
«Вас ждет отдых на уединенном пляже Кола и полное единение с природой»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 2 чел.
Лагерь для детей и родителей на Гоа: отель 5*, пляжный отдых, игры и совместное творчество
Провести время с ребёнком, освоить техники местных мастеров и заняться йогой и пилатесом
Начало: Гоа, аэропорт Даболим, 6:00 (прибытие рейса из Мос...
«Каждый день будем придерживаться расписания лагеря: плавание, игры на берегу, свободное время на пляже, творческие мастер-классы и вечерние посиделки»
3 янв в 06:00
$2918 за человека
