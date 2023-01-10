Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы увидите вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а читать дальше также индийский отель «Тадж-Махал», уже больше ста лет являющийся самым известным отелем в стране. Как контраст шикарному центру города, вы посетите знаменитую прачечную Дхоби Гхат, в которой работают мужчины из касты неприкасаемых. Поездка по экономическому центру страны с посещением достопримечательностей трех разных народов.Вы увидите вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а 5 1 оценка

Лотус Тур Ваш гид в Гоа Написать вопрос Групповой тур Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 день Размер группы 1-20 человек На чём проводится На автобусе Когда В любой день (при наличии билетов) $170 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание тура Мумбаи – это первый по величине и численности город в Индии. Считается экономической столицей страны. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером класса Sleeper. Прибытие в Мумбаи – раннее утро. Колоритный Мумбаи – город звезд Болливуда и рыбаков, это бизнес-столица Индии, знаменитая и трущобами, и дворцами. Узнайте, как Мумбаи может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”! 1 день/2 ночи: Ночные переезды на автобусе. Вечером – свободное время на шоппинг. Посещение основных достопримечательностей Мумбаи: Вокзал Виктория, Дворец принца Уэльского, Ворота Индии, Отель Тадж, Набережная Марин Драйв, Посещение мусульманской святыни Хаджи Али и индуистского храма Маха Лакшми, Знаменитая прачечная Дхоби Гхат, Парк «Висячие сады». Место окончания экскурсии: Ваш отель

В любой день (при наличии билетов) Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вокзал Виктория

Музей принца Уэльского

Ворота Индии

Отель «Тадж-Махал»

Набережная Марин-драйв

Мечеть Хаджи Али

Храм Махалакшми

Прачечная Дхоби Гхат

Висячие сады Что включено Трансфер от и до автобусной станции

Автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)

Услуги русского гида

Обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай Что не входит в цену Завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека

Трансфер для пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: В любой день (при наличии билетов) Экскурсия длится около 1.5 дня Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.