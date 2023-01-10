Поездка по экономическому центру страны с посещением достопримечательностей трех разных народов.
Вы увидите вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а
Описание тураМумбаи – это первый по величине и численности город в Индии. Считается экономической столицей страны. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером класса Sleeper. Прибытие в Мумбаи – раннее утро. Колоритный Мумбаи – город звезд Болливуда и рыбаков, это бизнес-столица Индии, знаменитая и трущобами, и дворцами. Узнайте, как Мумбаи может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”! 1 день/2 ночи: Ночные переезды на автобусе. Вечером – свободное время на шоппинг. Посещение основных достопримечательностей Мумбаи: Вокзал Виктория, Дворец принца Уэльского, Ворота Индии, Отель Тадж, Набережная Марин Драйв, Посещение мусульманской святыни Хаджи Али и индуистского храма Маха Лакшми, Знаменитая прачечная Дхоби Гхат, Парк «Висячие сады». Место окончания экскурсии: Ваш отель
В любой день (при наличии билетов)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал Виктория
- Музей принца Уэльского
- Ворота Индии
- Отель «Тадж-Махал»
- Набережная Марин-драйв
- Мечеть Хаджи Али
- Храм Махалакшми
- Прачечная Дхоби Гхат
- Висячие сады
Что включено
- Трансфер от и до автобусной станции
- Автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)
- Услуги русского гида
- Обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай
Что не входит в цену
- Завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека
- Трансфер для пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
