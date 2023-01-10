Мои заказы

Мумбаи - город контрастов

Посетите знаменитую прачечную Дхоби Гхат в Мумбаи на индивидуальной экскурсии
Поездка по экономическому центру страны с посещением достопримечательностей трех разных народов.

Вы увидите вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а
также индийский отель «Тадж-Махал», уже больше ста лет являющийся самым известным отелем в стране. Как контраст шикарному центру города, вы посетите знаменитую прачечную Дхоби Гхат, в которой работают мужчины из касты неприкасаемых.

5
1 оценка
Описание тура

Мумбаи – это первый по величине и численности город в Индии. Считается экономической столицей страны. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером класса Sleeper. Прибытие в Мумбаи – раннее утро. Колоритный Мумбаи – город звезд Болливуда и рыбаков, это бизнес-столица Индии, знаменитая и трущобами, и дворцами. Узнайте, как Мумбаи может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”! 1 день/2 ночи: Ночные переезды на автобусе. Вечером – свободное время на шоппинг. Посещение основных достопримечательностей Мумбаи: Вокзал Виктория, Дворец принца Уэльского, Ворота Индии, Отель Тадж, Набережная Марин Драйв, Посещение мусульманской святыни Хаджи Али и индуистского храма Маха Лакшми, Знаменитая прачечная Дхоби Гхат, Парк «Висячие сады». Место окончания экскурсии: Ваш отель

В любой день (при наличии билетов)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал Виктория
  • Музей принца Уэльского
  • Ворота Индии
  • Отель «Тадж-Махал»
  • Набережная Марин-драйв
  • Мечеть Хаджи Али
  • Храм Махалакшми
  • Прачечная Дхоби Гхат
  • Висячие сады
Что включено
  • Трансфер от и до автобусной станции
  • Автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)
  • Услуги русского гида
  • Обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай
Что не входит в цену
  • Завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека
  • Трансфер для пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
10 янв 2023

