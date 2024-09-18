Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Гоа на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 дня 18 часов Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид Начало: Ваш отель «00обзорная экскурсия по городу Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св» Расписание: В любой день (по набору группы) $ 420 за человека На автобусе 1 день 16 часов Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО Начало: Ваш отель «По приезду в Бадами мы посещаем главную достопримечательность места – четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчанника прямо в скале» Расписание: Пн., чт. (по набору группы). $ 220 за человека На автобусе 3 дня Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур Начало: Ваш отель «00 Обзорная экскурсия по Дели с перерывом на обед: Ворота Индии, Президентский дворец, Кутуб Минар, храм Акшрадхам, храм Лотуса» Расписание: По пятницам $ 300 за человека Все туры Гоа

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Обзорные»

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