3 дня 18 часов
Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
Начало: Ваш отель
«00обзорная экскурсия по городу Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св»
Расписание: В любой день (по набору группы)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$420 за человека
1 день 16 часов
Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала
Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Начало: Ваш отель
«По приезду в Бадами мы посещаем главную достопримечательность места – четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчанника прямо в скале»
Расписание: Пн., чт. (по набору группы).
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
$220 за человека
3 дня
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Начало: Ваш отель
«00 Обзорная экскурсия по Дели с перерывом на обед: Ворота Индии, Президентский дворец, Кутуб Минар, храм Акшрадхам, храм Лотуса»
Расписание: По пятницам
20 сен в 09:00
27 сен в 09:00
$300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Обзорные»
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