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Авторский тур
1 день 16 часов
Хампи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$140 за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по древним храмам Хампи и Бадами: двухдневный тур
Откройте для себя волшебство древних храмов и памятников Хампи и Бадами в уникальном двухдневном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$180 за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Путешествие по святым местам Бадами, Айхоле, Биджапура и Паттадакала
Погрузитесь в атмосферу древней Индии, посетив уникальные храмы и монументы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн., чт. (по набору группы).
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$220 за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Дели и Агру: Тадж-Махал и Красный форт
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и величественных памятников. Ваше путешествие начнется в столице Индии и приведет к легендарному Тадж-Махалу
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: по набору группы
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$250 за человека
Авторский тур
3 дня
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Начало: Ваш отель
Расписание: По пятницам
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$300 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга14 февраля 2024У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся
- ААлексей18 января 2024Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на
- ООльга16 февраля 2023Обсалютно всё понравилось. Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
- YYury20 февраля 2020Сама экскурсия очень понравилась, и гид Роман очень сильный профессионал, знает и любит своё дело. Спасибо ему. Единственное, что омрачило
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На автобусе»
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