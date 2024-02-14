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наша поездка прошла очеееень комфортно и насыщенно! Наталья так поставила посещение всех знаковые мест, что нам не пришлось долго находиться под жарким солнцем! Все прекрасные для обозрения нашего и фото места не были оставлены без Наташиного внимания! Благодаря изысканным познаниям гида, мы углубились в историю Индии не только древнюю, но и современную! Шикарная экскурсия! О! Какой был закат! Ещё большим восторгом был рассвет, когда мы ехали из отеля-было ещё темно. По дороге Наталья нам показала повозки с волами, которые устремояются на поля тростника на работу! Ни одного вопроса нашего про Индию не осталось без ответа! Встреча рассвета-это нечто инопланетное! Всем рекомендую очень прозорливого и грамотного гида Наталию! У неё есть что спросить, она не остав без исчерпывающего ответа! Хампи-это не наша планета, поверите, когда побываете!