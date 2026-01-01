Мои заказы

Новый год в Индии: комфорт-тур, Тадж-Махал и океан

Индия необыкновенная и неповторимая, воистину страна контрастов и колорита! В Индию едут, чтобы увидеть совершенно другой мир, получить ответы на многие вопросы, чтобы вырасти духовно, увидеть гармонию в несовершенстве, ощутить комфорт жизни
Описание тура

Индия необыкновенная и неповторимая, воистину страна контрастов и колорита!
В Индию едут, чтобы увидеть совершенно другой мир, получить ответы на многие вопросы, чтобы вырасти духовно, увидеть гармонию в несовершенстве, ощутить комфорт жизни в простоте и получить фантастический заряд эмоций!
Вы попадете в другую реальность, где прошлое, настоящее и будущее слилось воедино.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Дели, переезд в Агру

Прилет в Дели (рейс Аэрофлота из Москвы с вылетом 29 декабря). Прилет обычно в районе 3-4 утра.

Встреча в аэропорту, трансфер в Агру.

Около трех часов в комфортном микроавтобусе, и мы в столице Великих Моголов или в городе Вечной Любви, как его еще называют из-за неповторимого Тадж Махала.

По приезду завтрак, заселение в отель. Отдых.

Во второй половине дня посещение древнего Красного Форта.

Красный форт в Агре это история трех поколений Великих Моголов, это история жестоких войн, потрясающей любви, борьбы за власть и падения великой Империи. Дворцы из белого мрамора с элементами драгоценных камней и золота.

Вечером посещение театрализованного представления, это зрелищная история о создании Тадж-Махала, с традиционными песнями и танцами (по желанию за дополнительную плату).

Ночь в Агре

2 день

Из Агры в Джайпур, Встреча Нового 2026 года

Утром нас ждет посещение мавзолея Таджмахал.

Он был построен Шах Джаханом, одним из самых могущественных Великих Моголов. Его строительство было начато в 1632 году, и он был возведен монархом в память о своей умершей жене, императрице Мумтаз Махал. Комплекс строился 22 года руками более 20 тысяч мастеров!

Увидеть Тадж Махал, действительно, как прикоснуться к одному из чудес света, потрясающе!

Далее дорога в Джайпур, это один из самых ярких городов средневековой Индии розовый город (переезд примерно 5 часов с остановками перекусить).

По пути остановимся в деревне Абанери, где находится самый древний колодец страны Чанд Баори, он был построен в 9 веке и имеет очень интересную историю.

Рядом находится древний индуистский храм.

Сегодня особенный вечер!

Нас ждет Новогодний Ужин, Танцы И Встреча Нового Года в самой лучшей компании единомышленников!

Этот Новый Год останется в ваших воспоминаниях навсегда!

Ночь в Джайпуре

3 день

Джайпур

Сегодня мы никуда не торопимся, дадим себе время выспаться и неспешно позавтракать.

После завтрака нас ожидает экскурсия в исторический Форт Амбер.

Амбер — классический пример раджастанского крепости-дворца, расположенный на горе над долиной, в которой находится Джайпур. Форту более 7 веков. Вас ожидают райские виды, дворцы, сады и интересные истории о форте.

Затем нас ожидает поездка в Городской Дворец, который раскинулся на обширной территории. Участок Городского дворца был превращен в музей.

Вы увидите необычное место, которое обычно не входит в туристические маршруты (а зря!) Гейтор. Здесь сжигают членов королевской семьи, место древнее и с мощной энергетикой, при этом очень красивое. Узнаете об обряде кремации и увидите кенотафы (мемориалы), особенно впечатляет сложная резьба на них.

В этот же день обзорная экскурсия по Розовому городу: Дворец Ветров (или Хава-Махал), который был построен в 1799 году и является одним из самых больших достопримечательностей Розового города.

Также увидим и водный дворец Джал-Махал.

Ночь в Джайпуре

4 день

Джайпур - Дворец-Отель

Джайпур - Дворец-отель

Завтрак в отеле и снова в путь! Утром посетим живописный храмовый комплекс Галта недалеко от Джайпура, где расположены священные, целебные источники. Он расположен в ущелье гор и храмы здесь известны своими фресками. Эти места стали пристанищем для огромного количества игривых обезьян, которых можно покормить прямо с рук. Именно поэтому часто это место называют город обезьян.

А дальше отправляемся прямиком в сказку! Через 2 часа мы с вами уже в абсолютно другом измерении.

Сегодня мы ночуем в сказочном дворце махараджей, который похож на храм из фильма Индиана Джонс.

Огромные шикарные номера с антикварной мебелью, ужин с индийским вином со свечами и семейный фарфор на завтраке.

Ночь в отеле-дворце.

5 день

Дворец-Отель - Дели

Сегодня мы неспешно завтракаем, гуляем по саду, делаем яркие фото, а после 12:00 мы прощаемся с нашим дворцом и отправляемся в Дели (расстояние около 150км, 3 часа).

Дорога пройдет незаметно.

Дели не просто столица Индии, но и один из крупнейших и старейших городов мира. По легенде он 11 раз был разрушен и столько же раз восставал из руин.

В этот день мы посетим самые красивые и известные места этого удивительного города: храм Лакшми Нарайян одно из самых священных мест, сюда паломники приезжают со всех концов страны.

А так же прачечную Дхоби Гхат, где и по сей день стирают по старому методу.

И недалеко колодец Аграсена 14 века. Спуск вниз 104 ступеньки и он немного напоминает древний храм. Представляете посреди города отлично сохранившаяся постройка 14 века!!!

Ночь в Дели

6 день

Дели

После завтрака продолжение экскурсии по столице.

Далее отправимся в храм Акшархдам - это самый величественный индуистский храм в мире, который занесен в книгу рекордов Гиннеса, он действительно впечатляет своими размерами, роскошью и красотой.

Обзорная экскурсия по Старому Дели: Красный форт, мечеть Джама Масджид, рынок Воров.

Также в этот день пешая прогулка по старому городу (посетим самый большой рынок специй в северной Индии, фото здесь будут яркими, а воспоминания и запахи останутся с вами надолго), покатаемся на велорикше (почувствуем и увидим столицу Индии поближе).

Посетим уникальный храм сикхов Гурудвара Бангла Сахб самый большой в Дели. Главное здание полностью сделано из мрамора и украшено золотыми куполами.

А завершим этот день экскурсией возле Ворот Индии, увидим Президентский дворец и Здание Парламента.

Ночь в Дели

7 день

Перелет из Дели в Гоа

Завтрак в отеле

Трансфер в аэропорт.

Перелет из Дели в Гоа (багаж 15 кг, ручная кладь 8кг).

Трансфер в отель, заселение.

Гоа — это не просто место, это целая философия, уникальный микс культуры, природы и духа свободы. Один из самых популярных штатов Индии, Гоа стал мировым символом отдыха, духовного поиска и неформальных путешествий.

Это территория, где встречаются Восток и Запад, традиции и современность, где ты можешь найти и уединение, и бурную ночную жизнь.

Гоа — это смесь религиозных традиций, культурных влияний и исторического наследия. Этот штат, некогда португальская колония, сохранил свою особенную атмосферу, где восточные традиции переплетаются с западным влиянием, а архитектура и обычаи напоминают об этом.

Сегодня наш первый день в гоанском раю. Будем отдыхать и наслаждаться!

Ночь в Кандолиме

8 день

Кандолим, Гоа

Сегодня Гоа — это не только рай для туристов, но и место для поиска себя.

Здесь собрались хиппи, искатели приключений, предприниматели, музыканты и художники. Для многих Гоа стал домом, куда они возвращаются снова и снова, а для других — это место, где можно просто провести отпуск, забыв обо всех заботах и наслаждаясь безмятежностью и красотой природы.

Гоа стал меккой для путешественников со всего мира. Здесь не только находят отдых, но и учат себя быть счастливыми, вдохновляются на новые начинания и открывают для себя мир в самом себе.

Для нас Гоа - это место перезагрузки и отдыха.

Здесь особая атмосфера, где можно отдохнуть от суеты, насладиться безмятежным отдыхом, и почувствовать, как природа Гоа обнимает тебя своей теплотой!

Каждый вечер мы обязательно будем приходить на океан, чтобы смотреть самые красивые закаты в жизни и думать: Да, наверное, все-таки ради таких моментов и стоит жить!

По желанию вы можете остаться и продлить свой отдых в Гоа.

Я с удовольствием подскажу и помогу с бронированием гостиницы и обратных билетов в Дели.

9 день

Гоа

Отдых на пляже

10 день

Гоа

Отдых на пляже

11 день

Гоа - Дели - Россия

Завтрак в отеле

Сегодня завершается наше Путешествие Мечты, но мы обязательно еще вернемся в эту потрясающую страну, которая каждый раз дарит неимоверные впечатления и эмоции!

До встречи, мама Индия!

После 12:00 выезд из гостиницы, групповой трансфер в аэропорт

Вечерний перелет в Дели, ожидание в аэропорту до рейса в Россию

Рекомендуемый вылет в Россию 10 января (Аэрофлот, ранний вылет в 5:50 утра)

До новых встреч, дорогие друзья!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в аутентичных 4-5 отелях (в двухместных номерах)
  • Групповой трансфер из/в аэропорт
  • Внутренний перелет Дели-Тривандрум-Дели с багажом 15кг (около 280$)
  • Завтраки в отелях
  • Все переезды по стране на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, wi-fi и опытным водителем
  • Услуги русскоговорящего гида в Дели, Агре, Джайпуре, Патане
  • Все экскурсии на русском языке согласно программе
  • Полное сопровождение тура 24/7
Что не входит в цену
  • Авиаперелет ваш город Дели ваш город (от 400$)
  • Электронная виза Индии (25$), оформляется самостоятельно на сайте правительства страны. Помогу с заполнением
  • Обеды и ужины (около 20$ в день)
  • Входные билеты в музеи по маршруту (около 100$)
  • Новогодний ужин (80$)
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы (шоппинг, сувениры)
  • По желанию одноместное размещение +500$
О чём нужно знать до поездки

С удовольствием отвечу на все вопросы

Пожелания к путешественнику

Это групповой тур, поэтому уважайте других участников и будьте на позитиве!)

Визы
Виза оформляется в электронном виде, необходимо заполнить анкету на сайте. Стоимость визы 25$, срок изготовления 3-5 дней. Я помогаю вам с оплатой визы (так как карты Рф не проходят). Если возникают трудности с заполнением анкеты, или вы не говорите по-английски, то я обязательно помогу вам в оформлении анкеты для визы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Давайте знакомиться СОЗДАТЕЛЬ АВТОРСКИХ ТУРОВ ПО ТУРЦИИ И ИНДИИ Екатерина Вся моя жизнь связана со сферой туризма. Я работала гидом с иностранными туристами в Санкт-Петербурге и тур лидером на круизных кораблях по России
читать дальше

и Европе более 14 лет. После пандемии работа в этой сфере стала невозможной, и я решила, что у меня достаточно опыта для создания своего проекта. В каждое путешествие я вкладываю частичку своей души. Я стараюсь найти уникальные места по программе, провести вас не просто по главным туристическим тропам, но и по местам, которые любят местные. Мы много гуляем и много пробуем на Вкус, изучая города изнутри. Мои туры не про огромный автобус со скучным гидом и информацией которая будет забыта уже на следующий день. Мои туры про любовь ❤ поэтому в группе обычно по 12-14 человек. Каждому из Вас я стараюсь уделять максимум внимания до начала и, конечно, во время тура. А после тура вы почти всегда находите новых друзей или единомышленников! И эта любовь бумерангом возвращается, когда вы приезжаете ко мне уже в третий, четвёртый, а кто-то и в пятый раз! У нас есть закрытый клуб в телеграме, в котором каждый участник получает систему гибких скидок на каждое последующее путешествие, и узнает о новых турах самым первым! Ценю каждого из Вас! Благодарю судьбу за встречу с потрясающими людьми, с которыми я познакомилась благодаря турам, блогу и самым лучшим гидам и партнёрам, которые открывают для всех нас совсем другую Индию и Турцию ❤ В планах новые страны, а также новые направления и коллаборации. Будьте готовы к тому, что туры со мной вызывают привыкание)) Остановиться уже будет невозможно! До встречи в Вашем Путешествии Мечты? Я сделаю всë для того, чтобы Ваша поездка была увлекательной, незабываемой, полной новых впечатлений и открытий!

Тур входит в следующие категории Гоа

