Описание тура
Индия необыкновенная и неповторимая, воистину страна контрастов и колорита!
В Индию едут, чтобы увидеть совершенно другой мир, получить ответы на многие вопросы, чтобы вырасти духовно, увидеть гармонию в несовершенстве, ощутить комфорт жизни в простоте и получить фантастический заряд эмоций!
Вы попадете в другую реальность, где прошлое, настоящее и будущее слилось воедино.
Программа тура по дням
Прилет в Дели, переезд в Агру
Прилет в Дели (рейс Аэрофлота из Москвы с вылетом 29 декабря). Прилет обычно в районе 3-4 утра.
Встреча в аэропорту, трансфер в Агру.
Около трех часов в комфортном микроавтобусе, и мы в столице Великих Моголов или в городе Вечной Любви, как его еще называют из-за неповторимого Тадж Махала.
По приезду завтрак, заселение в отель. Отдых.
Во второй половине дня посещение древнего Красного Форта.
Красный форт в Агре это история трех поколений Великих Моголов, это история жестоких войн, потрясающей любви, борьбы за власть и падения великой Империи. Дворцы из белого мрамора с элементами драгоценных камней и золота.
Вечером посещение театрализованного представления, это зрелищная история о создании Тадж-Махала, с традиционными песнями и танцами (по желанию за дополнительную плату).
Ночь в Агре
Из Агры в Джайпур, Встреча Нового 2026 года
Утром нас ждет посещение мавзолея Таджмахал.
Он был построен Шах Джаханом, одним из самых могущественных Великих Моголов. Его строительство было начато в 1632 году, и он был возведен монархом в память о своей умершей жене, императрице Мумтаз Махал. Комплекс строился 22 года руками более 20 тысяч мастеров!
Увидеть Тадж Махал, действительно, как прикоснуться к одному из чудес света, потрясающе!
Далее дорога в Джайпур, это один из самых ярких городов средневековой Индии розовый город (переезд примерно 5 часов с остановками перекусить).
По пути остановимся в деревне Абанери, где находится самый древний колодец страны Чанд Баори, он был построен в 9 веке и имеет очень интересную историю.
Рядом находится древний индуистский храм.
Сегодня особенный вечер!
Нас ждет Новогодний Ужин, Танцы И Встреча Нового Года в самой лучшей компании единомышленников!
Этот Новый Год останется в ваших воспоминаниях навсегда!
Ночь в Джайпуре
Джайпур
Сегодня мы никуда не торопимся, дадим себе время выспаться и неспешно позавтракать.
После завтрака нас ожидает экскурсия в исторический Форт Амбер.
Амбер — классический пример раджастанского крепости-дворца, расположенный на горе над долиной, в которой находится Джайпур. Форту более 7 веков. Вас ожидают райские виды, дворцы, сады и интересные истории о форте.
Затем нас ожидает поездка в Городской Дворец, который раскинулся на обширной территории. Участок Городского дворца был превращен в музей.
Вы увидите необычное место, которое обычно не входит в туристические маршруты (а зря!) Гейтор. Здесь сжигают членов королевской семьи, место древнее и с мощной энергетикой, при этом очень красивое. Узнаете об обряде кремации и увидите кенотафы (мемориалы), особенно впечатляет сложная резьба на них.
В этот же день обзорная экскурсия по Розовому городу: Дворец Ветров (или Хава-Махал), который был построен в 1799 году и является одним из самых больших достопримечательностей Розового города.
Также увидим и водный дворец Джал-Махал.
Ночь в Джайпуре
Джайпур - Дворец-Отель
Джайпур - Дворец-отель
Завтрак в отеле и снова в путь! Утром посетим живописный храмовый комплекс Галта недалеко от Джайпура, где расположены священные, целебные источники. Он расположен в ущелье гор и храмы здесь известны своими фресками. Эти места стали пристанищем для огромного количества игривых обезьян, которых можно покормить прямо с рук. Именно поэтому часто это место называют город обезьян.
А дальше отправляемся прямиком в сказку! Через 2 часа мы с вами уже в абсолютно другом измерении.
Сегодня мы ночуем в сказочном дворце махараджей, который похож на храм из фильма Индиана Джонс.
Огромные шикарные номера с антикварной мебелью, ужин с индийским вином со свечами и семейный фарфор на завтраке.
Ночь в отеле-дворце.
Дворец-Отель - Дели
Сегодня мы неспешно завтракаем, гуляем по саду, делаем яркие фото, а после 12:00 мы прощаемся с нашим дворцом и отправляемся в Дели (расстояние около 150км, 3 часа).
Дорога пройдет незаметно.
Дели не просто столица Индии, но и один из крупнейших и старейших городов мира. По легенде он 11 раз был разрушен и столько же раз восставал из руин.
В этот день мы посетим самые красивые и известные места этого удивительного города: храм Лакшми Нарайян одно из самых священных мест, сюда паломники приезжают со всех концов страны.
А так же прачечную Дхоби Гхат, где и по сей день стирают по старому методу.
И недалеко колодец Аграсена 14 века. Спуск вниз 104 ступеньки и он немного напоминает древний храм. Представляете посреди города отлично сохранившаяся постройка 14 века!!!
Ночь в Дели
Дели
После завтрака продолжение экскурсии по столице.
Далее отправимся в храм Акшархдам - это самый величественный индуистский храм в мире, который занесен в книгу рекордов Гиннеса, он действительно впечатляет своими размерами, роскошью и красотой.
Обзорная экскурсия по Старому Дели: Красный форт, мечеть Джама Масджид, рынок Воров.
Также в этот день пешая прогулка по старому городу (посетим самый большой рынок специй в северной Индии, фото здесь будут яркими, а воспоминания и запахи останутся с вами надолго), покатаемся на велорикше (почувствуем и увидим столицу Индии поближе).
Посетим уникальный храм сикхов Гурудвара Бангла Сахб самый большой в Дели. Главное здание полностью сделано из мрамора и украшено золотыми куполами.
А завершим этот день экскурсией возле Ворот Индии, увидим Президентский дворец и Здание Парламента.
Ночь в Дели
Перелет из Дели в Гоа
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт.
Перелет из Дели в Гоа (багаж 15 кг, ручная кладь 8кг).
Трансфер в отель, заселение.
Гоа — это не просто место, это целая философия, уникальный микс культуры, природы и духа свободы. Один из самых популярных штатов Индии, Гоа стал мировым символом отдыха, духовного поиска и неформальных путешествий.
Это территория, где встречаются Восток и Запад, традиции и современность, где ты можешь найти и уединение, и бурную ночную жизнь.
Гоа — это смесь религиозных традиций, культурных влияний и исторического наследия. Этот штат, некогда португальская колония, сохранил свою особенную атмосферу, где восточные традиции переплетаются с западным влиянием, а архитектура и обычаи напоминают об этом.
Сегодня наш первый день в гоанском раю. Будем отдыхать и наслаждаться!
Ночь в Кандолиме
Кандолим, Гоа
Сегодня Гоа — это не только рай для туристов, но и место для поиска себя.
Здесь собрались хиппи, искатели приключений, предприниматели, музыканты и художники. Для многих Гоа стал домом, куда они возвращаются снова и снова, а для других — это место, где можно просто провести отпуск, забыв обо всех заботах и наслаждаясь безмятежностью и красотой природы.
Гоа стал меккой для путешественников со всего мира. Здесь не только находят отдых, но и учат себя быть счастливыми, вдохновляются на новые начинания и открывают для себя мир в самом себе.
Для нас Гоа - это место перезагрузки и отдыха.
Здесь особая атмосфера, где можно отдохнуть от суеты, насладиться безмятежным отдыхом, и почувствовать, как природа Гоа обнимает тебя своей теплотой!
Каждый вечер мы обязательно будем приходить на океан, чтобы смотреть самые красивые закаты в жизни и думать: Да, наверное, все-таки ради таких моментов и стоит жить!
По желанию вы можете остаться и продлить свой отдых в Гоа.
Я с удовольствием подскажу и помогу с бронированием гостиницы и обратных билетов в Дели.
Гоа
Отдых на пляже
Гоа
Отдых на пляже
Гоа - Дели - Россия
Завтрак в отеле
Сегодня завершается наше Путешествие Мечты, но мы обязательно еще вернемся в эту потрясающую страну, которая каждый раз дарит неимоверные впечатления и эмоции!
До встречи, мама Индия!
После 12:00 выезд из гостиницы, групповой трансфер в аэропорт
Вечерний перелет в Дели, ожидание в аэропорту до рейса в Россию
Рекомендуемый вылет в Россию 10 января (Аэрофлот, ранний вылет в 5:50 утра)
До новых встреч, дорогие друзья!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в аутентичных 4-5 отелях (в двухместных номерах)
- Групповой трансфер из/в аэропорт
- Внутренний перелет Дели-Тривандрум-Дели с багажом 15кг (около 280$)
- Завтраки в отелях
- Все переезды по стране на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, wi-fi и опытным водителем
- Услуги русскоговорящего гида в Дели, Агре, Джайпуре, Патане
- Все экскурсии на русском языке согласно программе
- Полное сопровождение тура 24/7
Что не входит в цену
- Авиаперелет ваш город Дели ваш город (от 400$)
- Электронная виза Индии (25$), оформляется самостоятельно на сайте правительства страны. Помогу с заполнением
- Обеды и ужины (около 20$ в день)
- Входные билеты в музеи по маршруту (около 100$)
- Новогодний ужин (80$)
- Медицинская страховка
- Личные расходы (шоппинг, сувениры)
- По желанию одноместное размещение +500$
О чём нужно знать до поездки
С удовольствием отвечу на все вопросы
Пожелания к путешественнику
Это групповой тур, поэтому уважайте других участников и будьте на позитиве!)