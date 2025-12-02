На рассвете посетим мавзолей Гол-Гумбаз с «шепчущей галереей», в которой уникальная акустика. Затем поедем в Паттадакал (примерно 2,5 часа) — древнюю столицу коронаций. Тут посетим самые интересные святыни — вы удивитесь смешению различных архитектурных стилей и элементов.

Движемся дальше, в Бадами (около получаса). Пообедаем, осмотрим пещерные храмы с барельефами, погуляем по колоритному посёлку у живописного озера. Далее — переезд в Хоспет (приблизительно 3 часа), заселение в отель.