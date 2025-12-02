Мои заказы

Сквозь призму столетий: тур по Южной Индии и Малому Тибету

Посетить Биджапур, Паттадакал, Бадами, провести день в Хампи, познакомиться с основами буддизма
Это будет путешествие на столетия в прошлое — туда, где история и легенды застыли в камне.

Мы пройдём следами могущественных султанов Биджапура, увидим прообраз Тадж-Махала — гробницу Ибрагим Рауза, послушаем шёпот
читать дальше

вечности в мавзолее Гол-Гумбаз.

Изучим богато декорированные храмы Паттадакал и Бадами — целые миры, где барельефы, статуи, колонны рассказывают о верованиях, искусстве и власти древней Индии.

Один день посвятим Хампи, где когда‑то звучали барабаны Виджаянагарской империи, — будем любоваться изящной архитектурой и с холмов смотреть, как на рассвете и закате город окутывает золотое сияние.

Завершим тур в Малом Тибете, где познаем тонкости буддистской мудрости и почувствуем дыхание Гималаев вдали от их снежных вершин.

Сквозь призму столетий: тур по Южной Индии и Малому Тибету
Сквозь призму столетий: тур по Южной Индии и Малому Тибету
Сквозь призму столетий: тур по Южной Индии и Малому Тибету

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
паспорта (или копии)
удобную обувь для прогулок
закрытую одежду для посещения храмов
солнцезащитный крем и головной убор
наличные

Программа тура по дням

1 день

Гробница султана, мечети, башня в Биджапуре

Ранним утром выезжаем из Гоа, завтракаем в Белгауме. Далее — дорога в Биджапур (6-7 часов). По прибытии заселимся в отель, пообедаем.

Затем пойдём знакомиться с достопримечательностями. Осмотрим гробницу султана Ибрагим Рауза, которую считают считают одним из прототипов Тадж-Махала. Увидим мечети Макка-Масджид и Джама-Масджид, а также башню-мавзолей Джал-Махал.

Гробница султана, мечети, башня в БиджапуреГробница султана, мечети, башня в БиджапуреГробница султана, мечети, башня в БиджапуреГробница султана, мечети, башня в Биджапуре
2 день

Мавзолей Гол-Гумбаз в Биджапуре, храмы Паттадакала и Бадами

На рассвете посетим мавзолей Гол-Гумбаз с «шепчущей галереей», в которой уникальная акустика. Затем поедем в Паттадакал (примерно 2,5 часа) — древнюю столицу коронаций. Тут посетим самые интересные святыни — вы удивитесь смешению различных архитектурных стилей и элементов.

Движемся дальше, в Бадами (около получаса). Пообедаем, осмотрим пещерные храмы с барельефами, погуляем по колоритному посёлку у живописного озера. Далее — переезд в Хоспет (приблизительно 3 часа), заселение в отель.

Мавзолей Гол-Гумбаз в Биджапуре, храмы Паттадакала и БадамиМавзолей Гол-Гумбаз в Биджапуре, храмы Паттадакала и БадамиМавзолей Гол-Гумбаз в Биджапуре, храмы Паттадакала и БадамиМавзолей Гол-Гумбаз в Биджапуре, храмы Паттадакала и Бадами
3 день

Весь день в Хампи

Встретим рассвет на холме Малеванта с потрясающим видом на древний Хампи. Позавтракаем, прокатимся на лодке и увидим множество впечатляющих памятников: храм поющих колонн, каменную колесницу, королевские дворцы, слоновник, бассейны.

Проводим закат на холме Хемакута, созерцая умиротворённый вечерний Хампи. После захода солнца посетим действующий храм Вирупакша, посвящённый богу Шиве.

Весь день в ХампиВесь день в ХампиВесь день в ХампиВесь день в Хампи
4 день

Буддистские святыни Малого Тибета

После завтрака — переезд до Малого Тибета (около 4 часов). Здесь посетим главный буддийский храм и учебный центр монахов, увидим барабан желаний и статую Будды Падмасамбхавы, познакомимся с традициями и культурой тибетцев. В 15:00 отправимся в обратный путь в Гоа (приблизительно 6 часов).

Буддистские святыни Малого ТибетаБуддистские святыни Малого ТибетаБуддистские святыни Малого ТибетаБуддистские святыни Малого Тибета

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги опытного русского гида
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на Гоа и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины - около $10 за приём пищи
  • Виза
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гоа, точное место по договорённости, 5:00
Завершение: Гоа, точное место по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 42 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это
читать дальше

значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.

Тур входит в следующие категории Гоа

Похожие туры из Гоа

Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
На машине
2 дня
2 отзыва
Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
2 дек в 08:00
6 дек в 08:00
$380 за человека
Хампи
На автобусе
1 день 16 часов
19 отзывов
Хампи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
1 дек в 05:00
$140 за человека
Хампи и Бадами
На автобусе
1 день 16 часов
6 отзывов
Хампи и Бадами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
1 дек в 05:00
$170 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гоа
Все туры из Гоа