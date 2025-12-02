Сквозь призму столетий: тур по Южной Индии и Малому Тибету
Посетить Биджапур, Паттадакал, Бадами, провести день в Хампи, познакомиться с основами буддизма
Это будет путешествие на столетия в прошлое — туда, где история и легенды застыли в камне.
Мы пройдём следами могущественных султанов Биджапура, увидим прообраз Тадж-Махала — гробницу Ибрагим Рауза, послушаем шёпот читать дальше
вечности в мавзолее Гол-Гумбаз.
Изучим богато декорированные храмы Паттадакал и Бадами — целые миры, где барельефы, статуи, колонны рассказывают о верованиях, искусстве и власти древней Индии.
Один день посвятим Хампи, где когда‑то звучали барабаны Виджаянагарской империи, — будем любоваться изящной архитектурой и с холмов смотреть, как на рассвете и закате город окутывает золотое сияние.
Завершим тур в Малом Тибете, где познаем тонкости буддистской мудрости и почувствуем дыхание Гималаев вдали от их снежных вершин.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: паспорта (или копии) удобную обувь для прогулок закрытую одежду для посещения храмов солнцезащитный крем и головной убор наличные
Программа тура по дням
1 день
Гробница султана, мечети, башня в Биджапуре
Ранним утром выезжаем из Гоа, завтракаем в Белгауме. Далее — дорога в Биджапур (6-7 часов). По прибытии заселимся в отель, пообедаем.
Затем пойдём знакомиться с достопримечательностями. Осмотрим гробницу султана Ибрагим Рауза, которую считают считают одним из прототипов Тадж-Махала. Увидим мечети Макка-Масджид и Джама-Масджид, а также башню-мавзолей Джал-Махал.
2 день
Мавзолей Гол-Гумбаз в Биджапуре, храмы Паттадакала и Бадами
На рассвете посетим мавзолей Гол-Гумбаз с «шепчущей галереей», в которой уникальная акустика. Затем поедем в Паттадакал (примерно 2,5 часа) — древнюю столицу коронаций. Тут посетим самые интересные святыни — вы удивитесь смешению различных архитектурных стилей и элементов.
Движемся дальше, в Бадами (около получаса). Пообедаем, осмотрим пещерные храмы с барельефами, погуляем по колоритному посёлку у живописного озера. Далее — переезд в Хоспет (приблизительно 3 часа), заселение в отель.
3 день
Весь день в Хампи
Встретим рассвет на холме Малеванта с потрясающим видом на древний Хампи. Позавтракаем, прокатимся на лодке и увидим множество впечатляющих памятников: храм поющих колонн, каменную колесницу, королевские дворцы, слоновник, бассейны.
Проводим закат на холме Хемакута, созерцая умиротворённый вечерний Хампи. После захода солнца посетим действующий храм Вирупакша, посвящённый богу Шиве.
4 день
Буддистские святыни Малого Тибета
После завтрака — переезд до Малого Тибета (около 4 часов). Здесь посетим главный буддийский храм и учебный центр монахов, увидим барабан желаний и статую Будды Падмасамбхавы, познакомимся с традициями и культурой тибетцев. В 15:00 отправимся в обратный путь в Гоа (приблизительно 6 часов).
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Услуги опытного русского гида
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты на Гоа и обратно в ваш город
Обеды, ужины - около $10 за приём пищи
Виза
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гоа, точное место по договорённости, 5:00
Завершение: Гоа, точное место по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 42 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это читать дальше
значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.