Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
$380 за человека
Лагерь для детей и родителей на Гоа: отель 5*, пляжный отдых, игры и совместное творчество
Провести время с ребёнком, освоить техники местных мастеров и заняться йогой и пилатесом
Начало: Гоа, аэропорт Даболим, 6:00 (прибытие рейса из Мос...
3 янв в 06:00
$2918 за человека
Новый год и Рождество в Северном Гоа: море, горы, джунгли, храмы
Отметить праздники на пляже, понаблюдать за крокодилами, съездить в Гокарну и Хампи
Начало: Аэропорт Гоа, 10:00. Возможно любое другое время в...
31 дек в 10:00
$2800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Вечерние туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Гоа
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Гоа в ноябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Вечерние туры" можно забронировать 3 тура от 380 до 2918. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Туры на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Вечерние туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь