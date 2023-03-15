Нельзя приехать в Индию и не увидеть её символ Тадж-Махал и столицу Дели. Вам предстоит вырваться на 2 дня из объятий пляжей и Аравийского моря, чтобы ощутить индийские контрасты и побывать в колоритных местах. Восьмое чудо света и Красный форт в Агре; храмы разных религий, Дворец президента и Ворота Индии в Дели; удивительные истории и легенды — в нашей программе.

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Описание

Что вас ожидает

Дели и Агра за 2 дня

Тадж-Махал в Агре. Когда вы увидите его вживую, вы поймёте, почему он называется восьмым чудом света. Этот великолепный дворец-мавзолей был возведён императором Шахом Джаханом для его умершей супруги и считается символом любви и верности. Говорят, по завершении строительства рабочим отрубили руки, чтобы они не смогли больше никогда такое повторить. Пронзительной историей Тадж-Махала с вами поделится наш гид.

Когда вы увидите его вживую, вы поймёте, почему он называется восьмым чудом света. Этот великолепный дворец-мавзолей был возведён императором Шахом Джаханом для его умершей супруги и считается символом любви и верности. Говорят, по завершении строительства рабочим отрубили руки, чтобы они не смогли больше никогда такое повторить. Пронзительной историей Тадж-Махала с вами поделится наш гид. Красный форт. Заодно посетим древнюю крепость в Агре. Когда-то она была резиденцией правителей Империи Великих Моголов, а сейчас является наследием ЮНЕСКО.

Заодно посетим древнюю крепость в Агре. Когда-то она была резиденцией правителей Империи Великих Моголов, а сейчас является наследием ЮНЕСКО. Бангла Сахиб. Главный храм сикхов в Дели. Здесь вы узнаете про сикхизм — религию, сочетающую в себе ислам и индуизм.

Главный храм сикхов в Дели. Здесь вы узнаете про сикхизм — религию, сочетающую в себе ислам и индуизм. Дворец президента. Самая крупная президентская резиденция в мире, вокруг которой раскинулся роскошный сад. Вы по нему прогуляетесь, а гид расскажет про строительство и устройство Дворца.

Самая крупная президентская резиденция в мире, вокруг которой раскинулся роскошный сад. Вы по нему прогуляетесь, а гид расскажет про строительство и устройство Дворца. Храм лотоса. Вы оцените его любопытную архитектуру и откроете для себя Бахаи — религию, которая пришла в Индию из Ирана.

Вы оцените его любопытную архитектуру и откроете для себя Бахаи — религию, которая пришла в Индию из Ирана. Храм Харирамы. Большой и красивый храмовый комплекс, посвящённый одному из главных индуистских божеств Раме.

Большой и красивый храмовый комплекс, посвящённый одному из главных индуистских божеств Раме. Ворота Индии. Монумент, где память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны, вырезана в камне.

Примерное расписание

Оно может меняться в зависимости от сезона, вашего рейса, загруженности достопримечательностей и других факторов.

1 день

Вылет в Дели из Гоа ночью. Вас заберёт наш водитель и отвезёт в аэропорт, где вы самостоятельно пройдёте регистрацию на рейс и совершите перелёт.

03:00 прилёт в Дели, встреча с именной табличкой в аэропорту, переезд в Агру

08:00 прибытие в Агру, заселение в отель, отдых, завтрак

11:00 экскурсия по Агре: Тадж-Махал

14:00 обед

15:00 Форт Агры

Отдых и ночь в отеле

2 день

07:00 завтрак, выезд в Дели

12:00 обзорная экскурсия по Дели

14:00 обед

Окончание экскурсии, трансфер в аэропорт

21:00 (ориентировочно) обратный вылет в Гоа

Прибытие в Гоа, встреча в аэропорту, трансфер в отель

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены авиабилеты, которые мы забронируем для вас, для этого понадобятся ваши паспортные данные и предоплата

Эту экскурсию лучше заказывать за несколько дней, чтобы мы успели купить удобные билеты на самолёт

По запросу экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия

В аэропорт и обратно вас отвезёт наш водитель. В аэропорту в Дели мы встретим вас с табличкой с вашим именем.

Во время экскурсии мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле, делать остановки у достопримечательностей, выходить и прогуливаться

Ночь в отеле 3* в Агре и завтраки в оба дня входят в стоимость

Дополнительные расходы