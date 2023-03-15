Оно может меняться в зависимости от сезона, вашего рейса, загруженности достопримечательностей и других факторов.
Вылет в Дели из Гоа ночью. Вас заберёт наш водитель и отвезёт в аэропорт, где вы самостоятельно пройдёте регистрацию на рейс и совершите перелёт.
03:00 прилёт в Дели, встреча с именной табличкой в аэропорту, переезд в Агру
08:00 прибытие в Агру, заселение в отель, отдых, завтрак
11:00 экскурсия по Агре: Тадж-Махал
14:00 обед
15:00 Форт Агры
Отдых и ночь в отеле
07:00 завтрак, выезд в Дели
12:00 обзорная экскурсия по Дели
14:00 обед
Окончание экскурсии, трансфер в аэропорт
21:00 (ориентировочно) обратный вылет в Гоа
Прибытие в Гоа, встреча в аэропорту, трансфер в отель