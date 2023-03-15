Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)

Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов

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Нельзя приехать в Индию и не увидеть её символ Тадж-Махал и столицу Дели.

Вам предстоит вырваться на 2 дня из объятий пляжей и Аравийского моря, чтобы ощутить индийские контрасты и побывать в колоритных местах.

Восьмое чудо света и Красный форт в Агре; храмы разных религий, Дворец президента и Ворота Индии в Дели; удивительные истории и легенды — в нашей программе.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
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Описание

Что вас ожидает

Дели и Агра за 2 дня

  • Тадж-Махал в Агре. Когда вы увидите его вживую, вы поймёте, почему он называется восьмым чудом света. Этот великолепный дворец-мавзолей был возведён императором Шахом Джаханом для его умершей супруги и считается символом любви и верности. Говорят, по завершении строительства рабочим отрубили руки, чтобы они не смогли больше никогда такое повторить. Пронзительной историей Тадж-Махала с вами поделится наш гид.
  • Красный форт. Заодно посетим древнюю крепость в Агре. Когда-то она была резиденцией правителей Империи Великих Моголов, а сейчас является наследием ЮНЕСКО.
  • Бангла Сахиб. Главный храм сикхов в Дели. Здесь вы узнаете про сикхизм — религию, сочетающую в себе ислам и индуизм.
  • Дворец президента. Самая крупная президентская резиденция в мире, вокруг которой раскинулся роскошный сад. Вы по нему прогуляетесь, а гид расскажет про строительство и устройство Дворца.
  • Храм лотоса. Вы оцените его любопытную архитектуру и откроете для себя Бахаи — религию, которая пришла в Индию из Ирана.
  • Храм Харирамы. Большой и красивый храмовый комплекс, посвящённый одному из главных индуистских божеств Раме.
  • Ворота Индии. Монумент, где память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны, вырезана в камне.

Примерное расписание

Оно может меняться в зависимости от сезона, вашего рейса, загруженности достопримечательностей и других факторов.

1 день

Вылет в Дели из Гоа ночью. Вас заберёт наш водитель и отвезёт в аэропорт, где вы самостоятельно пройдёте регистрацию на рейс и совершите перелёт.
03:00 прилёт в Дели, встреча с именной табличкой в аэропорту, переезд в Агру
08:00 прибытие в Агру, заселение в отель, отдых, завтрак
11:00 экскурсия по Агре: Тадж-Махал
14:00 обед
15:00 Форт Агры
Отдых и ночь в отеле

2 день

07:00 завтрак, выезд в Дели
12:00 обзорная экскурсия по Дели
14:00 обед
Окончание экскурсии, трансфер в аэропорт
21:00 (ориентировочно) обратный вылет в Гоа
Прибытие в Гоа, встреча в аэропорту, трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены авиабилеты, которые мы забронируем для вас, для этого понадобятся ваши паспортные данные и предоплата
  • Эту экскурсию лучше заказывать за несколько дней, чтобы мы успели купить удобные билеты на самолёт
  • По запросу экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия

  • В аэропорт и обратно вас отвезёт наш водитель. В аэропорту в Дели мы встретим вас с табличкой с вашим именем.
  • Во время экскурсии мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле, делать остановки у достопримечательностей, выходить и прогуливаться
  • Ночь в отеле 3* в Агре и завтраки в оба дня входят в стоимость

Дополнительные расходы

  • Обеды и ужины (около 7$ с человека за один приём пищи)
  • Входные билеты на достопримечательности (40$/чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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