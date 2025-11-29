Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
29 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$380 за человека
Незабываемый отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка и исторические памятники
Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас
Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от в...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
120 000 ₽ за человека
Новый год и Рождество в Северном Гоа: море, горы, джунгли, храмы
Отметить праздники на пляже, понаблюдать за крокодилами, съездить в Гокарну и Хампи
Начало: Аэропорт Гоа, 10:00. Возможно любое другое время в...
31 дек в 10:00
$2800 за человека
