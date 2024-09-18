В двухдневной поездке в штат Карнатака вы увидите самую большую статую Шивы в мире и посетите водопад Джог. В тигровом заповеднике для вас устроят сафари на джипах. Вы увидите тигров,

львов и многих других животных, а также посетите зоопарк. День закончится в городе Шимога. Следующий день вы проведете сначала в горах, в центре тренировки слонов, а после обеда вы посетите храм Агорешвара.

Описание тура

Увлекательное путешествие в Шивамогу

Посещение центра обучения слонов и биологического парка в Шивамоге – это уникальная возможность увидеть тигров, львов, слонов и других диких животных в их практически естественной среде обитания. В этом регионе вас ждут знаменитые достопримечательности, такие как храмовый комплекс в Мурдешваре, красочная служба в храме Кришны в Удупи, а также водопад Джог Фолс, который является вторым по высоте в Азии.

Экскурсия «След тигра»

Экскурсия «След тигра» длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура, осмотра достопримечательностей и эко-поездки. Уникальная программа, разработанная «Путеводной Звездой», позволит вам с комфортом посетить все удаленные точки маршрута и насладиться духовной жизнью и природой Индии в полной мере!

Первый день: Паломничество и культурные открытия

В первый день нашего путешествия мы отправимся в паломнический центр Мурдешвар, где, по верованиям индусов, находится один из фрагментов Шива-лингама. Путь из Гоа будет неблизким – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, позавтракав в местном кафе с традиционной индийской кухней.

Мурдешвар – это город, где с древних времен возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Здесь находится самая высокая в мире статуя Шивы (37,5 метров), возведенная в 2008 году. Внутри статуи расположен музей восковых фигур, который ярко и эмоционально рассказывает историю Шива-лингама.

После музея мы поднимемся на гопурам 16 века, откуда открывается великолепный вид на город и морское побережье. Эта гопурам приведет нас к знаменитому Золотому храму Шивы.

Далее мы отправимся в Удупи – крупный экономический центр штата Карнатака. Здесь у нас будет возможность отдохнуть на почти безлюдном пляже и, при желании, покататься на верблюдах (за дополнительную плату). Вечером мы примем участие в красочной службе в кришнаитском храме, где сможем поучаствовать в ритуале катания колесницы, который, как верят местные жители, очищает карму и избавляет от грехов. Праздничное шествие возглавляет нарядно украшенный священный слон. После службы мы заселимся в отель.

Второй день: Природа и дикая жизнь

На второй день мы отправимся встречать рассвет в горы, направляясь в центр тренировки слонов. Здесь обитают 18 слонов, среди которых есть и милые малыши. У нас будет возможность покататься на слонах, пообщаться с этими мудрыми животными и сделать с ними памятные фотографии.

Следующий пункт нашего маршрута – биологический парк Шивамога, известный на всю Индию. Здесь тигры живут в естественной среде, а также есть просторные вольеры с оленями, львами и другими дикими животными. Мы также посетим зоопарк, где познакомимся с ягуарами, гиенами, шакалами, обезьянами, павлинами и многими другими удивительными существами!

После вкусного обеда мы отправимся к знаменитому водопаду Джог Фолс, самому высокому (1000 м) в Юго-Восточной Азии. Наслаждаемся живописными пейзажами и, полные впечатлений, отправляемся домой.

Завершение экскурсии

Экскурсия завершится в вашем отеле, оставив множество ярких воспоминаний и вдохновения от увиденного!