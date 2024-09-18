Описание тура
Увлекательное путешествие в Шивамогу
Посещение центра обучения слонов и биологического парка в Шивамоге – это уникальная возможность увидеть тигров, львов, слонов и других диких животных в их практически естественной среде обитания. В этом регионе вас ждут знаменитые достопримечательности, такие как храмовый комплекс в Мурдешваре, красочная служба в храме Кришны в Удупи, а также водопад Джог Фолс, который является вторым по высоте в Азии.
Экскурсия «След тигра»
Экскурсия «След тигра» длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура, осмотра достопримечательностей и эко-поездки. Уникальная программа, разработанная «Путеводной Звездой», позволит вам с комфортом посетить все удаленные точки маршрута и насладиться духовной жизнью и природой Индии в полной мере!
Первый день: Паломничество и культурные открытия
В первый день нашего путешествия мы отправимся в паломнический центр Мурдешвар, где, по верованиям индусов, находится один из фрагментов Шива-лингама. Путь из Гоа будет неблизким – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, позавтракав в местном кафе с традиционной индийской кухней.
Мурдешвар – это город, где с древних времен возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Здесь находится самая высокая в мире статуя Шивы (37,5 метров), возведенная в 2008 году. Внутри статуи расположен музей восковых фигур, который ярко и эмоционально рассказывает историю Шива-лингама.
После музея мы поднимемся на гопурам 16 века, откуда открывается великолепный вид на город и морское побережье. Эта гопурам приведет нас к знаменитому Золотому храму Шивы.
Далее мы отправимся в Удупи – крупный экономический центр штата Карнатака. Здесь у нас будет возможность отдохнуть на почти безлюдном пляже и, при желании, покататься на верблюдах (за дополнительную плату). Вечером мы примем участие в красочной службе в кришнаитском храме, где сможем поучаствовать в ритуале катания колесницы, который, как верят местные жители, очищает карму и избавляет от грехов. Праздничное шествие возглавляет нарядно украшенный священный слон. После службы мы заселимся в отель.
Второй день: Природа и дикая жизнь
На второй день мы отправимся встречать рассвет в горы, направляясь в центр тренировки слонов. Здесь обитают 18 слонов, среди которых есть и милые малыши. У нас будет возможность покататься на слонах, пообщаться с этими мудрыми животными и сделать с ними памятные фотографии.
Следующий пункт нашего маршрута – биологический парк Шивамога, известный на всю Индию. Здесь тигры живут в естественной среде, а также есть просторные вольеры с оленями, львами и другими дикими животными. Мы также посетим зоопарк, где познакомимся с ягуарами, гиенами, шакалами, обезьянами, павлинами и многими другими удивительными существами!
После вкусного обеда мы отправимся к знаменитому водопаду Джог Фолс, самому высокому (1000 м) в Юго-Восточной Азии. Наслаждаемся живописными пейзажами и, полные впечатлений, отправляемся домой.
Завершение экскурсии
Экскурсия завершится в вашем отеле, оставив множество ярких воспоминаний и вдохновения от увиденного!
Вторник и пятница
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (12+) при проживании в отеле 2-3*
|$170
|Дети 5-12 лет при проживании в отеле 2-3*
|$120
|Взрослые (12+) при проживании в отеле 4* Royal Orchid
|$200
|Дети 5-12 лет при проживании в отеле 4* Royal Orchid
|$150
|Дети до 5 лет без отдельного посадочного места
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ✅статуя Шивы (фото стоп)
- ✅самый большой этнграфический музей - заповедник
- ✅после заката участие в индуистской пудже в храме
- ✅купание слонов и слонят
- ✅сафари в заповеднике тигров (леопарды, пантеры и многие другие животные)
- ✅водопад джог фоллс
Что включено
- Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
- Сопровождение русского гида
- Входные билеты во все храмы и заповедник Шивамога
- Проживание в отеле 2 - 3 (4 при выборе соответствующего билета) с двухместным размещением
- Завтраки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины около 30$
- Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
- Доплата за 1-местное размещение - 15$ (в бюджетном отеле), 25$ (в отеле 4)