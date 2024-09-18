След тигра

Экскурсия «След тигра» в Гоа: посетите знаменитый храмовый комплекс в Мурдешваре
В двухдневной поездке в штат Карнатака вы увидите самую большую статую Шивы в мире и посетите водопад Джог. В тигровом заповеднике для вас устроят сафари на джипах. Вы увидите тигров,
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львов и многих других животных, а также посетите зоопарк. День закончится в городе Шимога.

Следующий день вы проведете сначала в горах, в центре тренировки слонов, а после обеда вы посетите храм Агорешвара.

След тигра
След тигра
След тигра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Увлекательное путешествие в Шивамогу

Посещение центра обучения слонов и биологического парка в Шивамоге – это уникальная возможность увидеть тигров, львов, слонов и других диких животных в их практически естественной среде обитания. В этом регионе вас ждут знаменитые достопримечательности, такие как храмовый комплекс в Мурдешваре, красочная служба в храме Кришны в Удупи, а также водопад Джог Фолс, который является вторым по высоте в Азии.

Экскурсия «След тигра»

Экскурсия «След тигра» длится два дня и сочетает в себе элементы паломнического тура, осмотра достопримечательностей и эко-поездки. Уникальная программа, разработанная «Путеводной Звездой», позволит вам с комфортом посетить все удаленные точки маршрута и насладиться духовной жизнью и природой Индии в полной мере!

Первый день: Паломничество и культурные открытия

В первый день нашего путешествия мы отправимся в паломнический центр Мурдешвар, где, по верованиям индусов, находится один из фрагментов Шива-лингама. Путь из Гоа будет неблизким – в соседний штат Карнатака, поэтому мы выезжаем рано утром, позавтракав в местном кафе с традиционной индийской кухней.

Мурдешвар – это город, где с древних времен возводятся реликвии, значимые для почитания бога Шивы. Здесь находится самая высокая в мире статуя Шивы (37,5 метров), возведенная в 2008 году. Внутри статуи расположен музей восковых фигур, который ярко и эмоционально рассказывает историю Шива-лингама.

После музея мы поднимемся на гопурам 16 века, откуда открывается великолепный вид на город и морское побережье. Эта гопурам приведет нас к знаменитому Золотому храму Шивы.

Далее мы отправимся в Удупи – крупный экономический центр штата Карнатака. Здесь у нас будет возможность отдохнуть на почти безлюдном пляже и, при желании, покататься на верблюдах (за дополнительную плату). Вечером мы примем участие в красочной службе в кришнаитском храме, где сможем поучаствовать в ритуале катания колесницы, который, как верят местные жители, очищает карму и избавляет от грехов. Праздничное шествие возглавляет нарядно украшенный священный слон. После службы мы заселимся в отель.

Второй день: Природа и дикая жизнь

На второй день мы отправимся встречать рассвет в горы, направляясь в центр тренировки слонов. Здесь обитают 18 слонов, среди которых есть и милые малыши. У нас будет возможность покататься на слонах, пообщаться с этими мудрыми животными и сделать с ними памятные фотографии.

Следующий пункт нашего маршрута – биологический парк Шивамога, известный на всю Индию. Здесь тигры живут в естественной среде, а также есть просторные вольеры с оленями, львами и другими дикими животными. Мы также посетим зоопарк, где познакомимся с ягуарами, гиенами, шакалами, обезьянами, павлинами и многими другими удивительными существами!

После вкусного обеда мы отправимся к знаменитому водопаду Джог Фолс, самому высокому (1000 м) в Юго-Восточной Азии. Наслаждаемся живописными пейзажами и, полные впечатлений, отправляемся домой.

Завершение экскурсии

Экскурсия завершится в вашем отеле, оставив множество ярких воспоминаний и вдохновения от увиденного!

Вторник и пятница

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые (12+) при проживании в отеле 2-3*$170
Дети 5-12 лет при проживании в отеле 2-3*$120
Взрослые (12+) при проживании в отеле 4* Royal Orchid$200
Дети 5-12 лет при проживании в отеле 4* Royal Orchid$150
Дети до 5 лет без отдельного посадочного места$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ✅статуя Шивы (фото стоп)
  • ✅самый большой этнграфический музей - заповедник
  • ✅после заката участие в индуистской пудже в храме
  • ✅купание слонов и слонят
  • ✅сафари в заповеднике тигров (леопарды, пантеры и многие другие животные)
  • ✅водопад джог фоллс
Что включено
  • Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
  • Сопровождение русского гида
  • Входные билеты во все храмы и заповедник Шивамога
  • Проживание в отеле 2 - 3 (4 при выборе соответствующего билета) с двухместным размещением
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины около 30$
  • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
  • Доплата за 1-местное размещение - 15$ (в бюджетном отеле), 25$ (в отеле 4)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и пятница
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гоа

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